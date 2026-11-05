Gucci taut Mariah Carey auf, Prada und Dior setzen auf handgezeichnete Welten. Drei Luxusmarken zeigen, wie Weihnachtswerbung jenseits von KI aussehen kann.

Die Festsaison kommt langsam in Fahrt, und mit ihr erscheinen die ersten Weihnachtskampagnen. Sie sollen Wärme, Vorfreude und Konsumlust wecken – Gefühle, die sich schwer einstellen, wenn Bilder beliebig oder lieblos wirken.



Vielen dürfte es deshalb vor KI-generierter Werbung wie den Weihnachtskampagnen von Coca-Cola aus den vergangenen zwei Jahren eher grauen. Für das Unternehmen hagelte es dafür massiv Kritik. Gerade zu einer so emotional aufgeladenen Zeit kommt der scheinbar mühelose und charakterlose Weg der KI-Generierung bei vielen nicht gut an.

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Die Luxushäuser Gucci, Prada und Dior ziehen in diesem Jahr andere Saiten auf. Die drei Modehäuser scheuen weder Kosten noch Mühen, um Weihnachtsgefühl zu versprühen: Gucci holt Mariah Carey vor die Kamera, Prada und Dior lassen handgezeichnete Welten entstehen. Was ihre Kampagnen verbindet, sind die Lust an der Nostalgie – und der sichtbare Aufwand, mit dem sie diese zum Leben erwecken.

Handgezeichnete Nostalgie bei Prada

Prada versetzt uns mit seiner Weihnachtskampagne „Drawing Prada: Animated by Hand“ zurück in frühere Zeiten. Der Kurzfilm verbindet Realfilmaufnahmen mit einer handgezeichneten, verschneiten Winterwelt, die an alte Disney-Filme und Kinderbuchillustrationen erinnert.

In Pradas Weihnachtsfilm trifft eine verschneite Winterwelt mit handgezeichneten Tieren auf echte Schauspieler. © Prada

Mittendrin sind die Schauspieler der jungen Generation Chen Haoyu, Luther Ford, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke und Sadie Sink. Um sie herum treiben animierte Tiere ihren Schabernack: Ein Luchs verwickelt Kelvin Harrison Jr. in eine Schneeballschlacht, während Mäuse Sadie Sink Schuhe und Tasche stehlen und damit in einem Loch in der Wand verschwinden. Wenn das mal nicht an Pettersson und Findus an Weihnachten erinnert.



Auch hinter den Kulissen stehen große Namen. Unter der kreativen Leitung von Miuccia Prada und Raf Simons zeichneten der erfahrene Animator John Pomeroy und sein Team die Animationen von Hand. Die Kreativdirektion übernahm Ferdinando Verderi, Glen Luchford verantwortete die Realfilmszenen.

Zeichnung trifft auf Realfilm: John Pomeroys Zeichnungen werden kombiniert mit Glen Luchfords Fotografien. © Prada

Pomeroy ist vor allem für seine Arbeit bei Disney bekannt, unter anderem an „Winnie Puuh und Tigger dazu“ (1974) und „Cap und Capper“ (1981). Im Making-of zur Kampagne erzählt er, dass er sein Handwerk mit Stift und Papier gelernt habe. Diese Arbeit möchte er sichtbar machen und an künftige Generationen weitergeben.



Das ist ein klares Zeichen in Zeiten KI-generierter Werbung – und eines, das beim Publikum ankommt. Unter den Instagram-Posts zur Kampagne finden sich begeisterte Kommentare wie „Wir brauchen zu 100 % keine KI“ und „So macht man ein mutiges Statement in Zeiten von KI“. Prada liefert einen weihnachtlichen Ausflug in die Kindheit, dessen Reiz gerade in der sichtbaren Handarbeit liegt.

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All I want for Christmas is … Gucci

Gucci holt sich für seine Weihnachtskampagne die Stimme der Festtage ins Haus: Mariah Carey. Mit „All I Want for Christmas Is You“ kehrt die US-amerikanische Sängerin Jahr für Jahr in die Charts zurück. Im Netz wird deshalb regelmäßig gewitzelt, Carey taue pünktlich zur Weihnachtszeit wieder auf. Dieses Jahr nimmt Gucci das Auftauen in die Hand.

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Im Film unter der Regie von Harmony Korine fährt Carey vor einem Hotel vor. Die Melodie ihres Weihnachtshits ist bereits zu hören. Drinnen erwachen Hotel und Personal zum Leben: Alles wird festlich hergerichtet, Gucci-Geschenke landen unter dem Weihnachtsbaum. Erst dann tritt Carey aus dem Aufzug in den Festraum – und ihr Lied setzt ein.

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Sie trägt Stücke aus der Sonderkollektion „Butterfly“, deren Designs vom Farbenspiel der Schmetterlingsflügel inspiriert sind. Der Schmetterling gehört zu Careys Lieblingssymbolen und gab auch ihrem Album von 1997 den Namen. Ergänzend zum Film veröffentlichte Gucci eine Fotoserie mit Geschenkideen von Taschen über Schuhe bis zu Accessoires.

Dior bringt Farbe in die Weihnachtsnacht

Dior legt mit „Christian Dior’s Night in Color“ nach. Im Kurzfilm von Sylvain Chomet treffen handgezeichnete Animation und Prominenz aufeinander: Jonathan Anderson verantwortet die kreative Leitung, Robert Pattinson erzählt die Geschichte, Rihanna tritt als Synchronsprecherin in der Rolle des „Lucky Star“ auf.

Christian Dior verglich sein Atelier an der Avenue Montaigne in seinen Memoiren mit einem Bienenstock. Daran angelehnt sind seine Helfer im Film tatsächlich Bienen. © Dior

Die Handlung führt ins verschneite Paris der 1940er-Jahre. Ein zum Leben erwachter Stuhl nimmt einen Anruf aus Hollywood für Christian Dior entgegen: Marlene Dietrich braucht bis zum nächsten Tag ein farbenfrohes Kleid für einen Film. Dior und seine fleißigen Nähbienen sind zunächst ratlos. Dann zeigt ihnen der kleine weiße Hund Bobby einen leuchtenden Weihnachtsbaum – und liefert die Inspiration für eine mit funkelnden Steinen besetzte Robe.

Das Junon-Kleid von 1949 ist ein prägendes Haute-Couture-Meisterwerk aus der Hand von Christian Dior. Im Kurzfilm ist es als animierte Version zu sehen. © Pep Perez Guarro, Dior

Dietrichs Auftritt ist dabei kein Zufall. Die deutsche Schauspielerin war eng mit Dior verbunden; das Modehaus greift mit der Geschichte ihre Vorliebe für seine Entwürfe und das Design des ikonischen Junon-Kleids von 1949 auf. Retrospektiven sind bei Anderson beliebt, schon in seiner Cruise-Collection im Frühjahr ließ er sich von einem ihrer früheren Looks aus dem Dior-Archiv inspirieren.

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Auch die Machart des Films blickt zurück in die Vergangenheit: Chomet zeichnete ihn von Hand und orientierte sich an Animationstechniken der 1940er-Jahre.

Von Menschenhand weihnachtet es sich besser

Prada, Gucci und Dior gehen die Festtage auf unterschiedliche Weise an: mit einer märchenhaften Winterwelt, einer Pop-Ikone und einer Reise ins alte Paris.

Gemeinsam ist ihren Kampagnen aber das Vertrauen darauf, dass Weihnachtszauber für viele eine große Bedeutung hat und nicht möglichst mühelos entstehen sollte. Was zählt, ist der Gedanke. Und auch die menschliche Arbeit, die darin steckt, darf gerne sichtbar werden.

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