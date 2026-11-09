Habecks Ex-Staatssekretär räumt ein: AKW-Weiterbetrieb hätte Strompreise gesenkt

Interne Mails zeigen: Niedrigere Großhandelspreise durch längere AKW-Laufzeiten waren bekannt. Unklar bleibt, wie hoch der Nettovorteil gewesen wäre.

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Habeck und sein damaliger Staatssekretär Patrick Graichen sprachen sich gegen eine mögliche AKW-Laufzeitverlängerung aus.

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Ein Weiterbetrieb der letzten drei Atomkraftwerke hätte Deutschland „noch mehr Strom zu relativ günstigen Grenzkosten“ gebracht. Das sagte Patrick Graichen, der frühere Staatssekretär von Wirtschaftsminister Robert Habeck, vergangene Woche auf einer Podiumsdiskussion der Denkfabrik R21 in Berlin. Der preisdämpfende Effekt längerer AKW-Laufzeiten war bereits 2022 diskutiert und wissenschaftlich modelliert worden.



„Neu ist, dass wider besseres Wissen gehandelt wurde“, sagt Andreas Lenz gegenüber der Bild-Zeitung. Lenz war CDU/CSU-Obmann im Atom-Untersuchungsausschuss des Bundestags und ist heute wirtschaftspolitischer Sprecher seiner Fraktion. Gegenüber der „Bild“ erklärte er, es sei klar, „dass ein Weiterbetrieb der Kernkraft von der Ampel nie ernsthaft geprüft wurde und das Ergebnis schon vorher feststand. Neu ist, dass aber hinsichtlich des erheblichen wirtschaftlichen Nutzens wider besseres Wissen gehandelt wurde. Das macht es umso schlimmer.“

Atomkraft hätte Strompreise um bis zu 8 Prozent gesenkt

Der „Bild“ liegt ein interner E-Mail-Wechsel zwischen den Pressestellen des Umwelt- und des Wirtschaftsministeriums aus dem Jahr 2022 vor. Er zeigt, dass der preisdämpfende Effekt eines AKW-Weiterbetriebs im Wirtschaftsministerium bekannt war. Darin heißt es: „Der Weiterbetrieb der AKW hat neben der (geringen) Gaseinsparung zwei weitere Vorteile: Die Strompreise sinken und der Netzbetrieb wird sicherer.“

Schon eine Untersuchung des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) aus dem Jahr 2024 lieferte dazu konkrete Zahlen. Demnach wären die deutschen Großhandelsstrompreise zwischen Mitte April und Ende Dezember 2023 bei einem Weiterbetrieb der letzten drei Atomkraftwerke voraussichtlich um ein bis acht Prozent niedriger ausgefallen.

Das entspricht einer zusätzlichen Preissenkung um etwa einen bis sieben Euro je Megawattstunde. Besonders im Oktober 2023 hätte sich der Weiterbetrieb bemerkbar gemacht, als eine hohe Stromnachfrage auf eine geringe Verfügbarkeit erneuerbarer Energien traf.

„Seither sind die Strompreise insgesamt zurückgegangen, insbesondere infolge gesunkener Gaspreise“, sagt Christoph Schult, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Makroökonomik am IWH, auf Anfrage dieser Zeitung.

Die gesamtwirtschaftlichen Mehrkosten des Atomausstiegs lassen sich daraus jedoch nicht unmittelbar beziffern. Hierfür müssten neben den Auswirkungen auf die Strompreise auch die Kosten eines Weiterbetriebs, etwa für Brennstoffe, Wartung und Sicherheitsmaßnahmen, berücksichtigt werden. Eine entsprechende Abschätzung der gesamtwirtschaftlichen Nettokosten habe das Institut nicht vorgenommen.

Die Forscher betonen allerdings, dass die Abschaltung der letzten drei Kernkraftwerke insgesamt nur geringe Auswirkungen auf den Strompreis hatte. Grund dafür war ihr vergleichsweise kleiner Anteil an der gesamten Stromerzeugung.

Wiedereinstieg könnte Milliarden kosten

Dass der Atomausstieg ein Fehler gewesen sei, räumte Graichen ausdrücklich nicht ein. „Alle wollen jetzt von Graichen das Ja hören. Nein, das werde ich Ihnen jetzt nicht geben“, sagte der frühere Staatssekretär.

Graichen stellte den niedrigen Grenzkosten eines bereits gebauten und abgeschriebenen Atomkraftwerks das aus seiner Sicht schwerer wiegende Unfallrisiko gegenüber. Neue Kernkraftwerke seien außerdem „sündhaft teuer“.



Die Technikhistorikerin und Kernkraftbefürworterin Anna Veronika Wendland gehört dagegen zu den Stimmen, die eine Rückkehr zur Kernenergie fordern.



Eine Studie der Landesbank Baden-Württemberg vom Mai 2025 beziffert die Kosten einer Reaktivierung von sechs stillgelegten deutschen Reaktoren allerdings auf insgesamt 21 bis 42 Milliarden Euro. Die mittlere Schätzung liegt bei 30 Milliarden Euro.

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