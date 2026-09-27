Berlin-Marathon: Guye Adola siegt erneut, Assefa verpasst Weltrekord

Der Äthiopäier Guy Adola kommt beim Berlin-Marathon als erster ins Ziel. Bei den Frauen ist es Tigst Assefa.

Der Äthiopier Guye Adola ist als erster Mann beim Berlin-Marathon ins Ziel gekommen. Am Sonntag erreichte er eine Zeit von 2:02:51. Es ist bereits der zweite Sieg Adolas beim Berlin-Marathon.



Die Äthiopierin Tigst Assefa peilte den Weltrekord an. Vor drei Jahren hatte sie in Berlin mit einer Zeit von 2:11:53 Stunden schon einmal eine globale Bestmarke aufgestellt. Doch daraus wurde an diesem Sonntag nichts. Zwar kam die 29-Jährige als erste Frau ins Ziel, den Weltrekord verpasste sie jedoch.

Insgesamt nehmen 56.000 Läufer am Sonntag am Berlin-Marathon teil. . Insgesamt sind in allen Wettbewerben 84.000 Menschen aus 160 Nationen dabei. Im ganzen Stadtgebiet ist die Strecke von 42 Kilometern abgesperrt.

56.187 Läufer haben sich für den 52. Berlin-Marathon gemeldet. Sie werden in sechs Wellen auf die Straße geschickt. Start und Ziel liegen auf der Straße des 17. Juni. Die schnellsten Läufer beginnen um 8.45 Uhr. Die letzte Gruppe folgt um 10.27 Uhr. Kurz danach werden die Spitzenläufer schon wieder ab 10.45 Uhr im Ziel am Brandenburger Tor erwartet. Die letzten Teilnehmer erreichen voraussichtlich gegen 16.15 Uhr das Ziel. Die Strecke führt von Charlottenburg nach Moabit, Prenzlauer Berg, Friedrichshain, Kreuzberg, Neukölln, Friedenau, Schmargendorf, Wilmersdorf und schließlich wieder zurück in die Stadtmitte und durchs Brandenburger Tor.

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