Haarprobe positiv nach 2800 Jahren: Grab in Sibirien verrät uralten Cannabis-Rausch

Hanf hat eine lange Geschichte als Rauschmittel: Schon vor rund 2800 Jahren nutzten Menschen in Sibirien Cannabis, legen Funde aus einem Fürstengrab nahe. (Symbolbild)

Wer heute wissen will, ob jemand kifft, lässt eine Haarprobe nehmen. Ein internationales Forschungsteam hat genau das bei Toten gemacht, die seit rund 2800 Jahren in Sibirien liegen.



Das Ergebnis gilt als bislang ältester direkt datierter Hinweis darauf, dass Menschen Cannabis wegen seiner berauschenden Wirkung nutzten. Die Studie ist am Donnerstag im Fachmagazin „Science“ erschienen.

1000 Hanfsamen im Fürstengrab

Der Fund stammt aus Tunnug 1, einem riesigen Grabhügel in der südsibirischen Republik Tuwa nahe der Mongolei. Bestattet wurde dort eine hochgestellte Person der Skythen, eines Reitervolks der eurasischen Steppe.



Rund 1000 Cannabissamen barg das Team um den Archäologen Gino Caspari von der Universität Bern und dem Max-Planck-Institut für Geoanthropologie in Jena. Die Radiokarbondatierung von sechs Samen ergab: frühes 8. Jahrhundert vor Christus.



Zimperlich war die Trauergemeinde nicht. Laut Caspari begleiteten umfangreiche Pferdeopfer und wahrscheinlich auch Menschenopfer die Bestattungen. Schon 2024 hatte sein Team Überreste von 18 Pferden beschrieben, inzwischen sind Dutzende hinzugekommen.

Haarprobe positiv – nach 2800 Jahren

Die Samen allein beweisen noch keinen Rausch. Hanf lieferte auch Öl und Fasern, die Pflanzen im Grab wuchsen zudem wild oder verwildert.



Den Ausschlag gaben Haare aus der zentralen Grabkammer, teils noch zu Zöpfen geflochten. Mit hochauflösender Massenspektrometrie fand das Team in mehreren Proben deutliche Signale von Cannabinol (CBN).



CBN ist unter anderem ein Abbauprodukt von THC, dem wichtigsten Rauschstoff der Hanfpflanze. Hinzu kamen schwache Signale, die von der Masse her zu THC passen.



„Die molekularen Spuren im Haar und die Cannabissamen stammen aus demselben Grab und sprechen dafür, dass Cannabis wegen seiner berauschenden Eigenschaften verwendet wurde“, sagt Caspari.

Ein Rechtsmediziner hat Zweifel

Nicht alle lassen sich überzeugen. Der Freiburger Forensiker Volker Auwärter hält die Haaranalyse laut dem britischen „Independent“ für wissenschaftlich schwach. Die Daten trennten nicht zwischen Konsum und bloßem Kontakt, die Spuren könnten auch aus dem Grab selbst stammen.



Auwärter weiß, wovon er spricht. Sein Team hatte 2015 gezeigt, dass Cannabinoide auch von außen ins Haar gelangen, etwa durch Rauch oder bloßes Anfassen der Pflanze.



Auch das Berner Team bleibt vorsichtig. Wie viel die Skythen konsumierten und ob sie den Hanf einatmeten oder aßen, lässt sich aus den Haaren nicht ablesen.

Herodot und die heulenden Skythen

Einen Verdacht liefert die Antike. Der griechische Geschichtsschreiber Herodot schilderte im 5. Jahrhundert vor Christus, wie Skythen nach Begräbnissen Hanfsamen auf glühende Steine warfen. Im Filzzelt sollen sie danach vor Vergnügen geheult haben.



Herodots Skythen lebten allerdings gut 300 Jahre später und Tausende Kilometer weiter westlich am Schwarzen Meer. Handfeste Belege fürs Inhalieren stammen aus der rund 2500 Jahre alten Grabstätte Jirzankal im Pamir: Dort fanden Forscher Cannabis-Rückstände auf erhitzten Steinen.

Wie stark war der Hanf der Skythen?

Über den THC-Gehalt der damaligen Pflanzen sagt die Studie nichts. Offen ist auch, ob die Skythen gezielt kräftigeren Hanf auswählten oder anbauten.



Antworten soll das Erbgut liefern. „Wir haben bereits begonnen, einige der Pflanzenproben zu sequenzieren“, sagt Caspari, die DNA sei ausgezeichnet erhalten.



Das Erbgut aus dem Grab soll zeigen, wie der Hanf zur Kulturpflanze wurde und wie er sich verbreitete.

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