„Habe Mitleid mit uns selbst“: CDU geht beim Koalitionspoker wieder mal leer aus

Krisenstimmung in der Koalition: Die Stromsteuer wird nicht gesenkt, und die SPD verweigert Einsparungen. Die Merz-Koalition dreht sich im Kreis. So wird das nichts.

Entsetzen machte sich in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion breit, als Fraktionschef Thorsten Frei seine Abgeordneten über den ausgehandelten Kompromiss mit der SPD informierte. Laut Bild-Zeitung meldeten sich gut 30 Abgeordnete der Union daraufhin wütend zu Wort. Etwa der frühere CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak: „Und das Einzige, was wir wollten, die Stromsteuersenkung, kommt nicht!“ Ziemiak enttäuscht: „Wir verlieren jede Glaubwürdigkeit.“



Auch der Haushalts- und Finanzexperte Olav Gutting soll nach der Fraktionssitzung außer sich gewesen sein. Die SPD habe sich in allen ihr wichtigen Punkten gegen die Union durchgesetzt, die Union mit nicht einem Kernthema. Weder beim Wohngeld noch bei der Grundsicherung müsse nennenswert gespart werden. Gutting zu Bild: „Ich habe nur noch Mitleid mit uns selbst. Bei allem Verständnis für Kompromisse: Das verstehe ich überhaupt nicht mehr.“



Früh am Morgen, um 1:29 Uhr, ging am Donnerstag noch ein Änderungsantrag der Koalition im Sekretariat des Haushaltsausschusses ein. Er liegt dieser Zeitung vor. Darin hatten sich CDU/CSU und SPD etwa darauf geeinigt, die Zuckersteuer erst ab 2028 zu erheben und einige Sozialleistungen nicht zu kürzen, sondern bis Mitte 2028 unverändert zu lassen. Noch dazu plant SPD-Finanzminister Lars Klingbeil einige Tricks anzuwenden, um fehlende Milliarden herbeizuzaubern. CDU-Mann Christian von Stetten, Chef des Parlamentskreises Mittelstand, hält das für einen Rechtsbruch.

Statt Reformen: Nullsummenspiel der Merz-Koalition

Ein Überblick, was die Koalition nun alles plant oder – besser gesagt – nicht plant:

Stromsteuer: Die Senkung für Privathaushalte fällt aus. Für die 5,4 Milliarden Euro Entlastung fanden die Koalitionäre keine Gegenfinanzierung.

Einkommensteuer: Die kalte Progression wird nicht ausgeglichen. Auch hier fehlt die Gegenfinanzierung. Bund, Länder und Kommunen würde das über 4,2 Milliarden Euro kosten.

Plastiksteuer: Die ursprünglich geplante Abgabe wird 2027 nicht eingeführt. Die Union lehnte Belastungen für die Wirtschaft ab.

Zuckersteuer: Die Einführung wird auf 2028 verschoben und soll in drei Stufen greifen. Die Union verschafft so der Getränkeindustrie mehr Zeit. Auch eine Erhöhung der Schaumweinsteuer ist vom Tisch.

Sozialleistungen: Geplante Kürzungen beim Wohngeld in Höhe von 1,3 Milliarden Euro sowie beim Kindersofortzuschlag fallen ebenfalls aus. Auch die Regelbedarfe bei der Grundsicherung und die Geldleistungen für Asylbewerber sollen bis Mitte 2028 unverändert bleiben. Die SPD will nicht kürzen.

Rente: Die Zuschüsse an die Rentenversicherung sollen statt einer um drei Milliarden Euro gekürzt werden. Dagegen steigen die monatlichen Abschläge bei vorzeitigem Renteneintritt von 0,3 auf 0,4 Prozent pro Monat.

Tatsächlich ändert sich so unterm Strich nichts. Es gibt weder Einsparungen noch Entlastungen. Selbst die Kürzung beim Rentenzuschuss wird durch die geplante Rentenerhöhung im Juli wieder egalisiert. Die Wirtschaftsweisen, die gestern die Bundesregierung zu harten Sparmaßnahmen aufgerufen haben, dürften angesichts dieser Bewegungsunfähigkeit nur den Kopf schütteln. Doch dass das Ganze auf ein Nullsummenspiel hinauslaufen würde, war abzusehen. Wie lange spielt die Union da noch mit?

Haushalt: Selbst die Union hat eine Schmerzgrenze

Der CDU-Finanzpolitiker Mathias Middelberg sagte im Deutschlandfunk, dass es innerhalb der Unionsfraktion zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen sei. Da „hat es auch ordentlich geknallt“, so Middelberg. Laut Bild-Zeitung ist der Frust in der Unionsfraktion erheblich, vor allem wegen der abgelehnten Stromsteuersenkung. Dass Klingbeil diese nun nicht „rausrücke“, sei ein Affront gegen Merz, hieß es. Die Union könne sich mit nichts mehr gegen die SPD durchsetzen. In der SPD-Bundestagsfraktion hingegen sei die Stimmung alles in allem gut gewesen. Laut einem ARD-Bericht seien die Mitglieder der Fraktion „ganz beschwingt nach Hause“ gegangen.

Angeblich hat Finanzminister Lars Klingbeil auch eine Möglichkeit gefunden, um weitere Haushaltslöcher zu stopfen. Zum einen will er angeblich die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zur Gewinnabführung zwingen (1,5 Milliarden Euro), zum anderen die Kreditanstalt für Wiederaufbau (1,5 Milliarden Euro). CDU-Mann Christian von Stetten hingegen soll laut Bild-Zeitung in der Fraktionssitzung jedoch auf das KfW-Gesetz verwiesen haben: „Nach Paragraf 10 des Gesetzes über die Kreditanstalt für Wiederaufbau gilt für den Reingewinn der Förderbank Folgendes: Eine Gewinnausschüttung findet grundsätzlich nicht statt.“

Dass selbst die Union eine Schmerzgrenze hat, wird nun beim Haushalt deutlich. Die Glaubwürdigkeit der Merz-Union leidet seit der Schuldenorgie vom vergangenen Jahr erheblich. Und das „Selbstmitleid“, das Olav Gutting erwähnte, ist wohl kaum eine geeignete Erfolgsstrategie, um sich dem Abwärtstrend entgegenzustemmen. Gutting sitzt immerhin seit 24 Jahren für die CDU im Bundestag. Doch auch für ihn ist diese verquere Situation neu.

Kompromisse der Koalition: „Schon ziemlich chaotisch“

Tatsächlich könnte der Streit um den Haushalt zum Bruch der Koalition führen. Schwarz-Rot hat nur zwölf Stimmen Mehrheit im Bundestag. Mehr als 30 Abgeordnete der Union machten angeblich ihrem Unmut in der Fraktionssitzung Luft, darunter auch weitere prominente Politiker wie Fraktionsvize Günter Krings oder Haushälter Yannick Bury.

Ausgerechnet die Vorsitzende des Bundestags-Haushaltsausschusses, Lisa Paus von den Grünen, macht sich im RBB-Inforadio nun Gedanken um Reformfähigkeit und Fortbestand der Koalition: „Sie sehen mich schon besorgt“, so Paus: „Wir kennen das, Kompromisse kommen manchmal sehr, sehr spät. Aber so spät – das hat es noch nicht gegeben.“ Die Situation heute sei „schon ziemlich chaotisch“. Die Stimmung zwischen Union und SPD ist schlechter und angespannter denn je.

Wie es nun mit dem Haushalt weitergeht: Nach der Bereinigungssitzung am Donnerstag berät der Koalitionsausschuss am kommenden Dienstag. In der Sitzungswoche vom 24. bis 27. November soll der Bundestag dann über den Haushalt abstimmen. Sie stimmen dann auch wieder einmal über die Zukunft der Koalition ab.

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