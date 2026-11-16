„Habe sein Gesicht noch vor mir“: Mario Basler wird auf Autobahn zum Lebensretter

Ein Auto kracht mehrfach in die Leitplanke, der Fahrer verliert das Bewusstsein. Ausgerechnet Ex-Fußballprofi Mario Basler wird dabei zum Ersthelfer.

Eigentlich war Mario Basler am Freitag auf dem Weg zu einem Termin in Braunschweig. Bis auf einmal alles anders kam: Der ehemalige Fußballprofi wurde Zeuge eines schweren Verkehrsunfalls.



Während andere Autofahrer offenbar an der Unfallstelle auf der A63 vorbeifuhren, hielt Basler an und eilte dem Verunglückten zu Hilfe.

Basler „verwundert“ über fehlende Zivilcourage

Wie der 57-jährige der dpa berichtete, lief er zum Unfallwagen und öffnete die Beifahrertür. Dort traf er auf einen weiteren Ersthelfer: Rainer Guth, den parteilosen Landrat des Donnersbergkreises. Obwohl sich die beiden Männer zuvor nicht kannten, befreiten sie gemeinsam den bewusstlosen 59-jährigen Fahrer aus dem Wrack.

Anschließend versuchten sie, den Mann wiederzubeleben. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Nach erster Einschätzung der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim könnte ein medizinischer Notfall am Steuer zu dem Unfall geführt haben. Die Ermittlungen zur genauen Ursache dauern an.



Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei am Sonntagmittag mitteilte, hat der Unfallfahrer überlebt. Genauere Angaben zu seinem Gesundheitszustand gibt es bislang nicht. Auch Basler weiß nach eigenen Angaben nicht, wie es dem Mann inzwischen geht.

Für Basler war es der erste Einsatz dieser Art. „Das erste Mal in meiner 40-jährigen Karriere als Autofahrer. Das war keine angenehme Situation. Ich habe das Gesicht des Mannes noch vor mir“, sagte er.



Dass er anhalten würde, habe für ihn außer Frage gestanden. „Man sollte als Autofahrer anhalten und versuchen zu reagieren. Das sollte vom Grunde her selbstverständlich sein.“



Dass andere Verkehrsteilnehmer offenbar einfach weiterfuhren, irritierte Basler: „Mich hat gewundert, dass viele Autos einfach weitergefahren sind.“

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