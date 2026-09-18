„Habe zunächst auf Bauschaum getippt“: Ein wuchtiger Speisepilz spaltet das Netz

Viele Food-Influencer sind aus dem Häuschen, wenn sie diesen seltenen Fund machen: Der Riesenbovist wird den Followern stolz präsentiert. Doch die reagieren oft verhalten. Haben sie recht?

Veronika „Vroni“ Lutz lebt und kocht in einer der schönsten Regionen Deutschlands: im Chiemgau. Im oberbayerischen Riedering betreibt sie ihr Café-Restaurant, den Stuerzer. Man kennt sie auch als TV-Köchin und bei Instagram, wo sie zu Themen wie Tradition, Heimat und Kulinarik postet.



Doch weder Brathendl noch Fleischpflanzerl haben auf ihrem Social-Media-Kanal so viel Aufsehen erregt wie ihr jüngstes Kochvideo, in dem sie einen wahren Giganten auf die Arbeitsplatte wuchtet.