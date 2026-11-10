Hacker-Attacken: Wenn Kühlschränke zu Backöfen werden und der Toaster randaliert

Zahlreiche Geräte sind heute mit dem Internet verbunden. Das erzeugt neue Verwundbarkeiten und stellt selbst die Mächtigsten bloß.

Als die Angestellten eines Edeka-Marktes im niederbayerischen Reisbach vor wenigen Tagen morgens die Filiale aufsperrten, trauten sie ihren Augen nicht: Über Nacht waren große Mengen an Kühl- und Tiefkühlware aufgetaut. Wurst, Käse, Milch – alles verdorben.



Die Ursache war aber nicht etwa ein technischer Defekt, sondern ein Hackerangriff: Cyberkriminelle hatten sich über eine Sicherheitslücke Fernzugriff auf die vernetzten Kühlsysteme verschafft und diese in einen Abtaumodus auf 50 Grad Celsius geschaltet. Die Kühltruhen wurden zu Backöfen – der Mozzarella hatte keine Chance.

„In welcher kranken Welt leben wir eigentlich?“

Zwar konnte der Verein Foodsharing noch einige Lebensmittel retten. Doch große Teile der Ware mussten entsorgt werden. „Manchmal fragt man sich wirklich, in was für einer kranken Welt wir eigentlich leben!“, echauffierte sich der Betreiber auf Facebook. „Wir setzen uns tagtäglich dafür ein, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. (…) Und dann kommen Menschen auf die Idee, mutwillig solche Mengen an Lebensmitteln zu vernichten?!“

Es war kein Einzelfall. Europaweit wurden Supermärkte gehackt, etwa in den Niederlanden, Belgien und Schweden. Betroffen waren unter anderen die Filialen der Supermarktketten Ahold Delhaize, Carrefour und Coop. Die Angestellten mussten literweise aufgetautes Eis aufwischen und haufenweise verdorbene Lebensmittel in die Tonne werfen. Die Vorgehensweise war stets dieselbe. Bereits Mitte Oktober waren in Frankreich hunderte Supermärkte ins Visier von Hackern geraten: Auf Bildern ist zu sehen, wie Käse in den Kühlregalen wie Raclette schmolz. Der Sachschaden geht in die Millionenhöhe.

Frankreich macht inzwischen den Iran für die Attacke verantwortlich: Hinter dem Angriff soll eine Hackertruppe der iranischen Revolutionsgarden stecken. Für die Behörden ist der Fall klar: Der Schadcode ist in Farsi geschrieben, und die IP-Adressen weisen eindeutig in den Iran. Die Täter versuchten offenbar noch nicht einmal, Spuren zu verwischen. Oder wurde hier eine falsche Fährte gelegt? Der französische Außenminister Jean-Noël Barrot sprach von „Cybersabotage von beispiellosem Ausmaß und beispielloser Aggressivität auf nationalem Gebiet“. Auch Brüssel ist alarmiert: EU-Agrarkommissar Christophe Hansen bezeichnete den Angriff als „gezielten Versuch, unsere Lebensmittelversorgungskette zu stören und das Vertrauen der Verbraucher in diese zu untergraben“.

Einer der Hersteller der Kühlsysteme, der dänische Wärme- und Kältetechnikanbieter Danfoss, teilte mit, dass es sich bei den betroffenen Geräten um ältere Modelle handele, für die es keine Sicherheitsupdates mehr gebe. Im August hatten Experten der IT-Sicherheitsfirma Claroty auf der Hackerkonferenz Defcon in Las Vegas Schwachstellen in den Danfoss-Geräten bzw. der Systemsteuerung aufgedeckt, die es böswilligen Nutzern erlauben, Konfigurationsanweisungen einzuschleusen und so die Kontrolle über die Systeme zu übernehmen.

Pornos auf der Werbetafel

Kühlanlagen, Autos, Bewässerungsanlagen, Türklingeln, Toaster – zahlreiche Geräte sind heute mit dem Internet verbunden. Das kann Vorteile haben, etwa, wenn man im Urlaub ist und bei Trockenheit das Gemüsebeet wässern will. Doch damit steigen auch die Risiken. Denn mit jedem Gerät, das ans Internet der Dinge angeschlossen wird, potenzieren sich die sogenannten „entry points“, also die Einstiegspunkte von außen – und zwar auch in solche Räume, die bis zuletzt selbst den finstersten Gestalten verschlossen waren.

So hackten kürzlich Cyberkriminelle in mehreren Ländern, darunter in Brasilien, Ägypten und Malaysia, digitale Werbetafeln und spielten Pornofilmchen aus. Auf der vielbefahrenen Kairoer Stadtautobahn 26th of July Axis, die mit Werbetafeln regelrecht gepflastert ist, sahen Autofahrer nicht wie gewöhnlich Reklame für Mobilfunkanbieter und Immobilienprojekte, sondern Videos kopulierender Paare.



Einige Verkehrsteilnehmer hielten an und filmten die Szenen mit ihren Handys. Ausgerechnet in einem streng islamischen Land, wo trans Influencer wegen „sexuell anzüglicher“ Social-Media-Posts verhaftet werden, laufen plötzlich Pornos in der Öffentlichkeit. Ein Skandal. Der Betreiber, Al Arabia United, ein saudisch-ägyptisches Konsortium, das 2022 vom Medienarm des ägyptischen Geheimdienstes lanciert wurde, schaltete die Werbetafeln umgehend ab.

Zu der – offenbar koordinierten und politischen – Aktion bekannte sich die Hackergruppe Leakers$, die auf dem Kurznachrichtendienst Telegram die Repression in Ägypten geißelte. Die Angreifer prahlten damit, dass den Hack „jeder mit zwei Gehirnzellen“ hätte durchführen können. Im analogen Zeitalter wäre es kaum möglich gewesen, Litfaßsäulen oder Plakatwände zu überkleistern. Die Sittenwächter wären sofort zur Stelle gewesen. Im digitalen Zeitalter ist es aber mitunter leichter, die Zensur zu überlisten und Regimekritik zu üben.

Digitale Werbetafeln sind in der Vergangenheit immer wieder kompromittiert worden. So kaperten im August 2022 chinesische Hacker Bildschirme in taiwanischen Geschäften und Bahnhöfen und spielten Propaganda aus, als die damalige Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, zu Besuch auf der Insel war. „Kriegstreiberin Pelosi, raus aus Taiwan“, war auf einer elektronischen Anzeigetafel in einer Seven-Eleven-Filiale zu lesen. Weniger politisch, aber nicht minder peinlich war die Aktion von Unbekannten, die 2018 auf den neueingeweihten Touchscreen am Yagan Square im australischen Perth die Seite Pornhub beamten. Pornos als Public-Viewing-Event.

Man wundert sich, wo es überall Schwachstellen gibt. 2017 drangen Cyberkriminelle über die Sicherheitslücke eines Aquariums – genauer gesagt über ein internetfähiges Thermometer – in das Computersystem eines Kasinos in Las Vegas ein und erbeuteten sensible Daten. Der Betreiber, der mit dem Aquarium in der Lobby ein Vorzeigeobjekt für Besucher errichten wollte, ahnte nicht, dass er damit ein Einfallstor für Hacker schuf.

Selbst Warnsysteme sind vor Cyberkriminellen nicht mehr sicher. So erlangten 2017 Hacker die Kontrolle über die Sirenen der Stadt Dallas und rissen die Bewohner unsanft aus dem Schlaf. Aus Angst vor Cyberattacken lassen die Schönen und Reichen in Hollywood derweil smarte Apparaturen ausbauen und Luxusvillen zu sogenannten „Dumb Homes“ umrüsten, „dummen Häusern“, die auf digitale Technik verzichten. Vor digitalen Eindringlingen kann man in diesen Analogrefugien weitgehend sicher sein.

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