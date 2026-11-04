Hacker heizen Kühltruhen in deutschen Supermärkten auf – trifft es bald auch Berlin?

Es begann in Frankreich. In der Nacht auf den 12. Oktober stellten Unbekannte die Kühlanlagen in Hunderten französischen Supermärkten aus der Ferne von Kühlen auf Heizen um. Betroffen waren unter anderem Filialen von Intermarché und Coopérative U. Kühlregale und Tiefkühltruhen heizten sich auf, vereinzelt brachen Brände aus, sämtliche gekühlte und gefrorene Ware musste vernichtet werden.



Drei Wochen später folgte eine zweite Welle. Diesmal traf es Supermärkte in Belgien, Schweden, Irland, Luxemburg, Estland, Finnland, den Niederlanden und erstmals auch in Deutschland.



Zu den Angriffen hat sich bislang niemand bekannt. EU-Agrarkommissar Christophe Hansen sprach von einem „bewussten Versuch, unsere Lebensmittelkette zu unterbrechen“. Die Lebensmittelsicherheit in Europa sei aber derzeit nicht gefährdet.

Mehrere Märkte in Deutschland betroffen

In Deutschland sind Fälle aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bayern bekannt: zwei CAP-Märkte in Wuppertal und Wetter-Volmarstein, ein Rewe-Markt in Raesfeld im Münsterland, ein Edeka-Markt in Lilienthal bei Bremen und eine Edeka-Filiale im niederbayerischen Reisbach.



In Lilienthal maß der Inhaber am Montagmorgen in der Frischetheke 70 Grad plus, in den Kühlhäusern 30 Grad, wie er Radio Bremen sagte. Ein kompletter Container mit Lebensmitteln musste entsorgt werden.



Die Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg ermittelt und prüft auch einen weiteren Fall in Diepholz. In Reisbach waren die Anlagen nach Angaben des Betreibers auf „50 Grad heizen“ gestellt worden. Foodsharing holte ab, was noch zu retten war, der Großteil der Ware landete im Müll. Die Kriminalpolizei Landshut ermittelt wegen des Verdachts des Ausspähens von Daten und der Datenveränderung.

Veraltete Steueranlagen

Der Angriff richtete sich offenbar nicht gegen die Märkte selbst. Nach Angaben der Arbeiterwohlfahrt, die die CAP-Märkte betreibt, traf er die Firma, die die Kühlanlagen aus der Ferne wartet.



Im Visier standen unter anderem Steuerungen des dänischen Herstellers Danfoss. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich bei vielen betroffenen Geräten um ältere Modelle, für die es keine Software-Updates mehr gibt. Bei neueren Geräten seien verfügbare Updates teilweise nicht aufgespielt worden.



Wie viele Supermärkte in Deutschland und Berlin die betroffenen Steuerungen nutzen und wer für den Austausch veralteter Geräte verantwortlich ist, bleibt offen: Danfoss ließ eine Anfrage der Berliner Zeitung bis zum Ablauf der gesetzten Frist unbeantwortet.

In Berlin kein Markt betroffen

In Berlin ist nach Angaben der großen Ketten bislang kein Supermarkt betroffen. Das teilten Edeka, Rewe und Lidl auf Anfrage der Berliner Zeitung mit.

Für die Berliner Edeka-Märkte ist die Regionalgesellschaft Edeka Minden-Hannover zuständig. Ihr Gebiet reicht von der niederländischen bis zur polnischen Grenze und umfasst neben Berlin und Brandenburg auch Niedersachsen, Bremen, Sachsen-Anhalt und Ostwestfalen-Lippe.

In diesem Gebiet seien am Montag drei Märkte betroffen gewesen, „keiner davon in Berlin“, sagte eine Unternehmenssprecherin der Berliner Zeitung. Der IT-Vorfall sei inzwischen behoben. In den drei betroffenen Märkten seien vorsorglich alle Kühl- und Tiefkühlprodukte aus dem Verkauf genommen worden, frische Ware werde derzeit nachgeliefert.

Rewe erklärte gegenüber der Berliner Zeitung, die Kälteanlagen, die das Unternehmen selbst betreibt und wartet, seien bisher nicht betroffen gewesen, auch nicht in Berlin. Der betroffene Markt in Raesfeld gehöre zur Rewe Dortmund eG und werde von einem selbstständigen Kaufmann eigenständig betrieben, „auch was die IT-Sicherheit betrifft“. Dort sei es am Montagmorgen nach dem Cyberangriff auf Danfoss zu Störungen an der Kühltechnik gekommen. Die betroffenen Lebensmittel seien entsorgt worden. Nach einem Systemupdate laufe die Kühlung seit Montagnachmittag wieder, der Markt sei wieder voll bestückt.

Lidl teilte der Berliner Zeitung lediglich mit, in Deutschland nicht betroffen zu sein, und wollte sich darüber hinaus nicht äußern. Aldi Nord und Netto, die in Berlin zahlreiche Filialen betreiben, ließen Anfragen der Berliner Zeitung bis zum Ablauf der Frist unbeantwortet.

Zu ihren Schutzmaßnahmen schweigen die Ketten

Wie sich die Händler gegen solche Angriffe wappnen, bleibt offen. Rewe äußere sich „aus Sicherheitsgründen nicht zu konkreten technischen Schutzmaßnahmen, eingesetzten Systemen oder sicherheitsrelevanten Prozessen“, hieß es gegenüber der Berliner Zeitung. Auch Edeka wollte keine weiteren Details nennen.

Die Antwort von Rewe zeigt allerdings, wo eine Lücke liegen kann: Viele Supermärkte in Deutschland werden von selbstständigen Kaufleuten geführt, die auch für die IT-Sicherheit ihres Marktes selbst zuständig sind. Für die Sicherheit der Kühltechnik ist damit nicht automatisch die Konzernzentrale verantwortlich, sondern oft der einzelne Händler vor Ort.

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