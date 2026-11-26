Deichmann nennt weder Opferzahl noch Tatzeitpunkt. Passwörter und Kartennummern sind nicht betroffen – echte Bestelldaten wohl schon.

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Deichmann hat einen unbefugten Zugriff auf Kundendaten aus seinem Onlineshop gemeldet (Archivbild).

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Der Schuhhändler Deichmann hat einen IT-Sicherheitsvorfall in seinem Onlineshop öffentlich gemacht. In einer Kundeninformation mit Stand Dienstag, 24. November, räumt die Deichmann SE ein, dass Unbefugte an bestimmte Daten zu Onlinebestellungen gelangt sind. Den Zugang habe man inzwischen gesperrt und die genutzte Sicherheitslücke beseitigt. Anzeichen, dass die Daten missbraucht wurden, lägen bislang nicht vor.

Wann der Zugriff begann, wie lange er dauerte und wie viele Menschen betroffen sind, schreibt Deichmann nicht. Ob die Täter Datensätze nur einsehen oder auch kopieren konnten, geht aus den bisherigen Angaben nicht hervor.

Name, Adresse, Rechnung: Diese Deichmann-Daten können betroffen sein

Laut Deichmann geht es um Vor- und Nachnamen, Rechnungs- und Lieferadressen, Rechnungen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern. Auch die bei einer Bestellung gewählte Zahlungsart, etwa Kreditkarte oder PayPal, kann darunter sein.

Ausgenommen sind nach Angaben des Unternehmens Passwörter und Zugänge zum Kundenkonto. Auch Kreditkartennummern und PayPal-Zugangsdaten seien nicht betroffen. Betroffen sein kann also die Angabe, wie jemand bezahlt hat – nicht aber die Kartennummer selbst.

Snipes und Österreich: Vorfall reicht über den deutschen Shop hinaus

Wie die Deutsche Presse-Agentur meldet, ist auch die Deichmann-Tochter Snipes betroffen. „Betroffene Kundinnen und Kunden werden direkt informiert“, erklärte eine Sprecherin. Laut dem Branchenmedium Schuhkurier können auch bei Snipes Rechnungen und Bestellinformationen betroffen sein, Passwörter und konkrete Zahlungsdaten dagegen nicht.

Entsprechende Hinweise finden sich auch auf Deichmann-Länderseiten, etwa für Österreich, Polen und die Türkei. Das Portal TechGefrickel hat solche Mitteilungen in insgesamt 17 Ländern dokumentiert.

In der Schweiz meldet zudem der Sporthändler Ochsner Sport laut der Agentur Keystone-SDA einen Zugriff auf Namen, Adressen, Rechnungen und die gewählte Zahlungsart. Ob die Fälle technisch zusammenhängen, ist bislang nicht geklärt.

Falsche Absender, echte Bestelldaten: Wovor Deichmann warnt

Deichmann warnt, Unbekannte könnten sich per Mail, Post oder Anruf als der Schuhhändler ausgeben. Mit echten Details zu früheren Bestellungen ließen sich solche Kontaktversuche glaubwürdig tarnen.

Nach eigenen Angaben hat Deichmann Strafanzeige erstattet, die zuständigen Stellen eingeschaltet und externe Sicherheitsfachleute hinzugezogen. Laut Golem hat sich bislang keine Hackergruppe bekannt; von einem Erpressungsversuch ist nichts öffentlich.

Das sollten Sie jetzt tun

Prüfen Sie unerwartete Nachrichten, die angeblich von Deichmann stammen, genau auf ihren Absender. Klicken Sie im Zweifel keine Links an und geben Sie keine persönlichen Daten heraus.

Gleichen Sie Zahlungsaufforderungen mit den Originalrechnungen in Ihrem Kundenkonto ab, denn die Bankverbindung des Händlers ist laut Deichmann unverändert. Nennen Sie Passwörter oder Zahlungsdaten auf Anfrage per Mail, Telefon oder SMS nicht, denn danach fragt Deichmann nach eigener Aussage nie.

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