Weihnachtsbaum in Esslingen: Die Fichte am Bahnhofsplatz hat kahle Stellen und braune Nadeln. Warum die Stadt den gespendeten Baum dennoch behält.

Lückenhafte Krone, hängende Äste: Die Fichte auf dem Esslinger Bahnhofsplatz, hier noch ungeschmückt, wird von Passanten als „hässlichster Baum Deutschlands“ verspottet. Die Stadt lässt sie trotzdem stehen.

Wer in Esslingen aus dem Zug steigt, läuft direkt auf ihn zu: den Weihnachtsbaum auf dem Bahnhofsplatz. Mehrere Meter hoch, an manchen Stellen kahl, an anderen mit braunen Nadeln.



Gespendet hat die Fichte ein Bürger der Stadt. Seitdem wird in Esslingen über sie gestritten.

Weihnachtsbaum in Esslingen: Was Passanten sagen

Freundlich fallen die Urteile auf dem Bahnhofsplatz selten aus. „Gewöhnungsbedürftig“ und „ein bisschen kahl“ hörte die Deutsche Presse-Agentur dort von Passanten.



Ein junger Mann findet, der Baum sehe nicht mehr ganz frisch aus. Ein anderer meint, die Fichte wirke etwas alt und krank.



Ein dritter Passant wird deutlicher: „Das ist auf jeden Fall der hässlichste Baum Deutschlands.“ Ihn stören die vielen Lücken und die ungleichmäßige Form. In seinen Garten würde er sich die Fichte nie stellen. Eher würde er sie anzünden, sagt er sinngemäß.

Grünflächenamt verteidigt die Fichte

Die Stadt kennt die Kritik und lässt den Baum trotzdem stehen. Matthias Scheider, Leiter des Esslinger Grünflächenamts, gibt offen zu, dass der Zustand der Fichte nicht mehr optimal ist.



Abbauen will er sie deshalb nicht. „Bloß weil ein paar Leute motzen, nehmen wir den Baum jetzt nicht weg“, sagt Scheider.

Klimawandel setzt Fichten zu

Für das Aussehen des Baumes hat der Amtsleiter eine Erklärung. Fichten wachsen laut Scheider nur noch in Hochlagen gut, in tieferen Lagen setze ihnen der Klimawandel schwer zu.



Gerade deshalb passt der Baum aus seiner Sicht auf den Platz. „Das ist ein authentischer Baum. Er zeigt, dass sich das Klima wandelt“, sagt Scheider. Eine heile Welt wolle man nicht zeigen.

Am Abend sieht der Baum besser aus

Scheiders zweites Argument ist ganz praktisch. Wenn die Fichte abends beleuchtet sei, sei sie „ganz wunderbar“.



Und abends kommen nach seinen Worten die meisten Besucherinnen und Besucher zum Esslinger Weihnachtsmarkt. Es gebe auch positive Rückmeldungen aus der Bürgerschaft.

Balingen: Weihnachtsbaum wieder abgebaut

Die Stadt Balingen im Zollernalbkreis hatte weniger Geduld. Dort ließ sie eine Tanne, die eigens per Kran auf dem Marktplatz aufgestellt worden war, kurzerhand wieder abbauen.



Der Baum habe nicht den optischen Vorstellungen der Stadt entsprochen. Zuerst hatten der „Schwarzwälder Bote“ und der SWR darüber berichtet.

Ulm-Wiblingen: Die „lichte Fichte“ als Vorgänger

Den Titel „hässlichster Weihnachtsbaum Deutschlands“ hat schon einmal ein Baum aus Baden-Württemberg getragen. Im Ulmer Stadtteil Wiblingen sorgte eine Fichte mit braunen Nadeln und kahlen Ästen für Ärger.



Als „lichte Fichte von Wiblingen“ wurde sie in der ganzen Republik bekannt, wie die „Schwäbische Zeitung“ berichtet. Vor dem nächsten Advent wurde der Baum dort sorgfältiger ausgesucht.



In Esslingen bleibt die Fichte vorerst stehen. Die Stadt setzt darauf, dass die Lichterketten das Urteil über den Baum noch drehen.