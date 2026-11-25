Putzfrau verlangt 285 Pfund für 5,5 Stunden, Krankenschwester empört über den Stundenlohn: Was eine Putzkraft in Deutschland 2026 pro Stunde kostet.

Putzen für 62 Euro die Stunde? Eine britische Reinigungskraft verlangte für eine Grundreinigung 285 Pfund und löste damit eine hitzige Debatte über Stundenlöhne aus. (Symbolbild)

Fünfeinhalb Stunden schrubbt Wendy Bray ein Haus mit drei Schlafzimmern. Die Kundin ist begeistert und nennt die Arbeit „unglaublich“. Dann schickt sie eine WhatsApp, über die inzwischen halb Großbritannien streitet.



Im Kern geht es um eine Frage, die auch in Deutschland viele umtreibt: Was ist Putzen eigentlich wert?

340 Euro Festpreis für eine Grundreinigung

Bray, 51, ist selbstständige Reinigungskraft im südenglischen Lancing. Mit der Kundin hatte sie einen Festpreis vereinbart: 285 Pfund, umgerechnet rund 340 Euro, für die Grundreinigung des ganzen Hauses. Die Hälfte gab es vorab.



Nach fünfeinhalb Stunden war Bray fertig. Rechnerisch sind das knapp 52 Pfund pro Stunde, rund 62 Euro. An dieser Zahl entzündete sich der Streit.

Krankenschwester: „Etwas stimmt nicht mit der Welt“

Die Kundin arbeitet als Krankenschwester beim britischen Gesundheitsdienst NHS. Vor der zweiten Rate rechnete sie Bray per Kurznachricht vor: Schon die Anzahlung bedeute mehr als 25 Pfund pro Stunde und damit mehr, als sie selbst verdiene. Bekomme eine Putzkraft 50 Pfund die Stunde, stimme „wirklich etwas nicht mit der Welt“.



Ihr eigener Lohn ist tatsächlich mager. Berufseinsteiger in der Pflege starten in England laut NHS-Tariftabelle 2026/27 bei rund 16,40 Pfund brutto pro Stunde, knapp 20 Euro. Bezahlt hat sie die Rechnung am Ende trotzdem.

Der Candy-Crush-Konter der Putzfrau

Bray stellte die Nachricht auf Facebook und legte in der britischen Boulevardzeitung The Sun nach. „Ich rechne nicht nach Stunden ab, sondern nach Auftrag, und ich bin schnell“, sagte sie dem Blatt.



Dann folgte ihr bissigster Satz: Ob sich der Preis wohl besser angefühlt hätte, wenn sie sich noch zwei Stunden im Bad eingeschlossen und Candy Crush gespielt hätte?



Mehr als 6600 Kommentare hat der Beitrag inzwischen gesammelt. Viele finden, wer einen Festpreis abnickt, dürfe sich hinterher nicht beschweren. Andere werfen Bray vor, mehr zu verlangen als ein erfahrener Elektriker, und sprechen von „eingebildeter Gier“.

Warum der Stundenlohn-Vergleich nicht aufgeht

Die Krankenschwester vergleicht ihren Angestelltenlohn mit dem Umsatz einer Selbstständigen. Von den 285 Pfund zahlt Bray Steuern, Versicherungen, Altersvorsorge, Führungszeugnis-Checks und Putzmittel. Krank oder im Urlaub verdient sie keinen Penny, Anfahrt und Leerlauf zwischen zwei Aufträgen bezahlt ihr niemand.



Hätte Bray acht Stunden gebraucht, wäre der Preis derselbe gewesen. Wer sich über das Tempo ärgert, ärgert sich im Grunde über gute Arbeit.

Was kostet eine Putzkraft in Deutschland?

Hierzulande wäre eine solche Rechnung ein Ausreißer. Der Preis hängt vor allem davon ab, wie die Reinigungskraft beschäftigt ist.

Putzkraft-Kosten in Deutschland 2026 Mindestlohn: 13,90 Euro pro Stunde, ab Januar 2027 dann 14,60 Euro, wie die ING zusammenfasst.

13,90 Euro pro Stunde, ab Januar 2027 dann 14,60 Euro, wie die ING zusammenfasst. Haushaltshilfe im Minijob: meist 13,90 bis 25 Euro pro Stunde, so die Minijob-Zentrale.

meist 13,90 bis 25 Euro pro Stunde, so die Minijob-Zentrale. Selbstständige Putzkraft: oft 25 bis 40 Euro pro Stunde, weil sie Steuern und Versicherung selbst trägt.

oft 25 bis 40 Euro pro Stunde, weil sie Steuern und Versicherung selbst trägt. Reinigungsfirma: 90 bis 300 Euro für eine Wohnungsreinigung als Pauschalauftrag, laut Vergleichsportal Trustlocal.

Selbst bei 40 Euro pro Stunde kämen fünfeinhalb Stunden in Deutschland auf 220 Euro. Das sind 120 Euro weniger als in Lancing.

Pflegekräfte in Deutschland: mindestens 21,03 Euro

In der Altenpflege gilt für Fachkräfte seit Juli 2026 ein Mindestlohn von 21,03 Euro pro Stunde, teilt die Bundesregierung mit. Viele Arbeitgeber bieten mehr, im Schnitt mindestens 25,31 Euro, wie die Schwesterzeitung Berliner Kurier berichtete.

Steuertipp: Putzkosten absetzen

Wer legal putzen lässt, holt sich Geld zurück. 20 Prozent der Arbeitskosten zieht das Finanzamt direkt von der Steuer ab, bis zu 4000 Euro im Jahr, so regelt es Paragraf 35a des Einkommensteuergesetzes. Nötig sind eine Rechnung und eine Überweisung, Barzahlung zählt nicht. Ist die Putzhilfe als Minijobberin angemeldet, sind höchstens 510 Euro drin.



Bray selbst lässt die Kritik abperlen. „Ich liebe meinen Job und bin stolz darauf“, sagt sie. Ihrer Kundin wäre ein Gehalt zu wünschen, bei dem sie über 52 Pfund die Stunde nur müde lächeln kann.

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