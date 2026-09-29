Hai schwimmt direkt auf Sie zu? Diese Reaktion empfiehlt eine Profi-Taucherin

Auge in Auge mit einem Zitronenhai vor den Bahamas. Laut einer Profi-Taucherin kann Blickkontakt helfen, wenn ein Hai näher kommt. (Symbolbild)

Ein Hai hat schon in ihre Kamera gebissen, ein anderer in ihre Flosse. Beide Male musste Andriana Fragola das Tier mit eigener Kraft wegschieben.



Trotzdem nimmt die 32-Jährige Haie in Schutz. Sie seien eigentlich ziemlich vorsichtig und eher scheu, sagte die Profi-Taucherin aus Hawaii dem US-Magazin People. Mit dem Bild aus Kinofilmen und der „Shark Week“ hätten die Tiere wenig zu tun.

Hai-Forscherin wurde Sicherheitstaucherin

Fragola wuchs in Miami auf und tauchte schon mit etwa zehn Jahren. An der University of Miami schrieb sie ihre Masterarbeit über Haie und markierte Tiere für die Forschung.



Heute begleitet sie als Sicherheitstaucherin Touristen ins Wasser und leitet Expeditionen weltweit. Im Netz kennt man sie aus Videos, in denen sie Tigerhaie mit der flachen Hand umlenkt. Newsweek berichtete bereits 2023 über einen solchen Clip.

Sind Haie gefährlich? Das sagen die Zahlen

Der größte Irrtum sei der Glaube, Haie seien ständig auf Angriff aus, sagte Fragola dem Magazin. Haie schwämmen permanent in Küstennähe, auch dort, wo Menschen baden. Würden sie sofort zubeißen, wäre jeder Strandtag ein Risiko.



Die Statistik stützt sie. Das International Shark Attack File des Florida Museum of Natural History zählte 2025 weltweit 65 unprovozierte Haibisse. Neun Menschen starben.

Warnzeichen: So kündigt ein Hai einen Biss an

Fragola vergleicht Haie mit Hunden. Auch sie senden Signale, bevor es ernst wird. Ein Hai, der immer wieder anschwimmt und dabei das Maul öffnet, wird demnach zunehmend forsch.



Ein weiteres Warnsignal sind abgesenkte Brustflossen. All das komme typischerweise, bevor ein Hai überhaupt zubeißt, so Fragola.



Wie selbstbewusst ein Hai auftritt, hängt auch von der Art ab. Als Beispiel nennt sie den Weißspitzen-Hochseehai.

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Hai-Begegnung: Blickkontakt halten, ruhig bleiben

Ihr wichtigster Rat klingt fast zu simpel: dem Hai in die Augen schauen. Raubtiere beobachten ihre Umgebung ständig, Beute tut das nicht. Der Blick sagt dem Hai: Hier schwimmt kein Futter, sondern ein Tier, das aufpasst.



Dabei solle man sich auch nach weiteren Haien umsehen. Kommt das Tier näher, schaffen Flossen oder eine ausgestreckte Kamerastange Abstand. Wegschwimmen und wildes Strampeln sind nach Fragolas Worten der falsche Weg.



Haie könnten den Herzschlag spüren, sagte die Taucherin. Je ruhiger man bleibe, desto besser. Hintergrund: Mit speziellen Sinnesorganen am Kopf, den Lorenzinischen Ampullen, nehmen Haie winzige Schwankungen elektrischer Felder wahr.

Hai kommt zu nah: Hand nur als letztes Mittel

Erst wenn nichts anderes mehr hilft, greift Fragola zu. Sie drückt den Hai oben am Kopf weg und hält den Druck, statt sofort loszulassen. Von Schlägen unter die Schnauze rät sie ab.



Auch das bleibt riskant. Haie haben ein Skelett aus Knorpel und können sich blitzschnell herumwerfen. Wer die Hand einsetzt, riskiere seine Finger, warnt Fragola.

Haitauchen: Worauf Urlauber achten sollten

Wer freiwillig mit Haien tauchen will, sollte nach ihrem Rat nur mit erfahrenen Guides ins Wasser gehen. Die erkennen Verhaltensänderungen, die Laien übersehen.



Das Florida Museum empfiehlt Badegästen zudem, in Gesellschaft zu schwimmen und in der Dämmerung an Land zu bleiben. Von Touren, bei denen Haie mit Ködern angelockt werden, rät es ab.



Für den nächsten Strandurlaub heißt das: Wer eine Rückenflosse entdeckt, schaut erst einmal hin. Zum Ufer geht es danach, und zwar langsam.

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