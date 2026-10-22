Vier Soldaten in Haiti vermisst – Bukele droht Gangs mit Militärschlag und setzt Ultimatum

Die UN-gestützte Truppe in Port-au-Prince ist weit unter Sollstärke – und die bewaffneten Gruppen passen ihre Taktik an die Sicherheitsoffensive an.

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Gepanzerte Fahrzeuge der Gang Suppression Force patrouillieren im Viertel Tabarre von Port-au-Prince – die internationale Truppe verfügt bislang nur über knapp 1600 der genehmigten 5550 Kräfte.

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El Salvadors Präsident Nayib Bukele hat eine Militäroperation angekündigt, um vier salvadorianische Luftfahrttechniker zu befreien, die seit einem Angriff auf ihr gepanzertes Fahrzeug in Haiti als vermisst gelten. Die Männer gehören zur multinationalen Gang Suppression Force (GSF), die bewaffnete Gruppen in Port-au-Prince zurückdrängen soll.

Angriff in Croix-des-Bouquets am 18. Oktober

Am Sonntag war im Stadtteil Santo der Gemeinde Croix-des-Bouquets ein Fahrzeug der Gang Suppression Force mit Schusswaffen und Sprengsätzen beschossen worden. Es war laut übereinstimmenden Agenturberichten der schwerste Angriff auf die internationale Truppe seit Beginn ihres Einsatzes.

Das Fahrzeug geriet in Brand. Die vier Insassen konnten es verlassen, danach brach jeder Kontakt ab. Hubschrauber, die zur Unterstützung aufgestiegen waren, wurden nach Angaben der Einsatzkräfte ebenfalls beschossen.

Bukeles Ultimatum auf Haitianisch-Kreolisch

Drei Tage nach dem Vorfall wandte sich Bukele in einem Video auf der Plattform X direkt an die Anführer der bewaffneten Gruppen – auf Haitianisch-Kreolisch. Er bezeichnete die Vermissten als Geiseln und forderte ihre Freilassung „lebendig und unverletzt“.

Sollte das geschehen, werde „alles wieder so sein wie vor der Entführung“, erklärte er. Andernfalls stehe eine weit umfangreichere Operation bevor. „Der heutige Angriff ist nichts im Vergleich zu dem, was kommt, wenn sie die vier Geiseln nicht lebend freilassen“, schrieb er. Ob eine solche Eskalation von salvadorianischen, haitianischen oder gemeinsamen Kräften getragen würde, ließ er offen.

Haitis Regierung nennt Freilassung „absolute Priorität“

Die haitianische Regierung reagierte am Abend des 21. Oktober mit einer offiziellen Erklärung. Nach einer Sitzung im Amtssitz des Premierministers bezeichnete sie die Freilassung der Männer als „absolute Priorität“ und kündigte eine Verstärkung der Maßnahmen gemeinsam mit der GSF an.

Militärmission in Port-au-Prince. © Odelyn Joseph/AP/dpa

Einen Nachweis dafür, dass die Vermissten leben oder dass es Kontakt zu den mutmaßlichen Entführern gibt, enthielt die Mitteilung nicht. Die Gang Suppression Force selbst bestätigte den Angriff und Gegenmaßnahmen, sprach zunächst jedoch nicht ausdrücklich von einer Geiselnahme.

Wer das Gebiet um Santo kontrolliert

In der Region, in der das Fahrzeug angegriffen wurde, sind mehrere bewaffnete Gruppen aktiv: Chèn Méchan, Kraze Barye unter Vitelhomme Innocent und 400 Mawozo unter Lanmo Sanjou. Beide Anführer stehen auf Sanktionslisten der Vereinten Nationen und der USA.

Keine dieser Gruppen hat sich bislang öffentlich zu dem Angriff bekannt. Bewaffnete Banden kontrollieren nach Schätzungen rund 70 Prozent der Hauptstadt Port-au-Prince, was Rettungsoperationen erheblich erschwert.

Truppe weit unter der genehmigten Stärke

Der UN-Sicherheitsrat hat das Mandat der Gang Suppression Force Ende September bis zum 31. März 2027 verlängert. Genehmigt sind bis zu 5.550 Sicherheitskräfte und mehr als 50 zivile Mitarbeiter.

Tatsächlich verfügte die Truppe Mitte Oktober laut einem Bericht der Vereinten Nationen jedoch nur über 1.563 uniformierte Kräfte. Neben El Salvador stellen unter anderem Tschad, Jamaika und Guatemala Personal. Die große Lücke zwischen Soll und Ist gilt als ein Grund dafür, dass die Gangs ihre Taktik anpassen und gezielt internationale Kräfte angreifen können.

Luftfahrttechniker statt Kampftruppen

Bukele betonte, die vier Männer seien Luftfahrttechniker und die salvadorianische Mission bestehe „ausschließlich aus Piloten und technischem Personal“, dessen Hauptaufgabe medizinische Evakuierungen seien. BBC News Mundo bestätigte die Zuordnung zur salvadorianischen Luftwaffe.

Anfang Oktober verabschiedete El Salvador allerdings ein Gesetz, das die Beteiligung seiner Streitkräfte an der GSF um ein Jahr verlängert und den Einsatz von zivilem und militärischem Personal je nach Bedarf der Mission erlaubt. Damit wurde die Rolle über reine Evakuierungseinsätze hinaus erweitert.

Rund 1,5 Millionen Menschen sind in den vergangenen Jahren durch Bandengewalt vertrieben worden. Die bewaffneten Gruppen setzen nach Einschätzung der UN verstärkt auf Geiselnahmen und Einschüchterung, um Sicherheitsoperationen zu unterlaufen und den Wahlprozess zu behindern.

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