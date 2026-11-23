Halb blind und an Alzheimer erkrankt: Ein 74-jähriger Rentner hat in Brasilien elf Tage allein im Amazonas-Regenwald im Bundesstaat Amapá überlebt.

Er ist 74 Jahre alt, hat Alzheimer und sieht auf einem Auge nichts mehr. Trotzdem hat Janarino Ferreira dos Santos elf Tage allein im Amazonas-Regenwald überlebt.



Die entscheidende Spur fanden die Retter auf dem Waldboden: angebissene Palmfrüchte. Viele hatten Agutis angenagt, flinke Nagetiere des Regenwalds. Bei einigen aber passte die Bissspur zu keinem Tier.



„Wir haben auch Früchte gefunden, die ein Mensch gegessen hat. Der Biss ist anders“, sagte ein Retter dem brasilianischen Nachrichtenportal g1. Am Freitag fanden die Suchtrupps den Rentner dann lebend, rund zehn Kilometer von der Stelle entfernt, an der er verschwunden war.

So überlebte der Rentner elf Tage im Regenwald: Essen: Früchte der Buriti-Palme

Trinken: Wasser aus natürlichen Quellen

Schlafen: selbst gebaute Lager aus Palmblättern

Orientierung: keine, er lief im Kreis

Alzheimer-Patient verschwindet im Wald bei Macapá

Verschwunden war Janarino am 10. November gegen 11 Uhr. Er war mit seiner Tochter und zwei Hunden auf einem Grundstück bei Kilometer 12 der Bundesstraße BR-210, im Norden der Stadt Macapá im Bundesstaat Amapá. Das berichtet die Regionalzeitung Diário do Amapá.



Plötzlich lief der Vater von zwölf Kindern in den Wald. Die Tochter folgte ihm sofort, doch er war schon verschwunden.

Großeinsatz mit Hubschrauber und Wärmebildkamera

Feuerwehr, Polizei, Parkwächter und Freiwillige durchkämmten tagelang den Wald. Aus der Luft suchte eine Hubschrauberstaffel mit Drohnen und Wärmebildkamera. Ohne Erfolg.



Die Familie hielt es kaum noch aus. „Wir schlafen nicht“, schrieb die Enkelin in sozialen Netzwerken. Neun Tage nach dem Verschwinden flehte sie in einem Video die Behörden an, weiterzusuchen: „Vergessen Sie uns nicht, vergessen Sie Großvater nicht“, sagte sie laut der Nachrichtenagentur AFP.

Buriti-Früchte: Davon lebte der Rentner im Regenwald

Buriti sind orangerote Früchte mit schuppiger Schale. Sie wachsen an einer Palme, die in den feuchten Niederungen Amazoniens häufig ist. Davon ernährte sich Janarino, dazu trank er Quellwasser, berichtet das Portal Gazeta Brasil.



Die Suchtrupps fanden außerdem mindestens zwei Schlafplätze aus Blättern der Açaí-Palme. Einer war offenbar schon einige Tage alt, der andere frisch. Das sagte Parkwächter Nerivan da Silva laut dem Portal NC News.

Zustimmung wird geprüft...

Im Kreis gelaufen: Genau das half bei der Suche

Die Fußspuren verrieten den Rettern noch etwas. Janarino kehrte immer wieder an Stellen zurück, an denen er schon gewesen war.



Für die Suche war das ein Glücksfall. Weil er sich im Kreis bewegte, konnten die Teams das Gebiet immer enger eingrenzen.

Früherer Goldsucher: Den Regenwald kannte er

Dass er so lange durchhielt, hat vermutlich mit seinem Leben zu tun. Viele Jahre schürfte Janarino als Garimpeiro, als informeller Goldsucher, im Amazonas. Später arbeitete er als Landwirt.



Bei Alzheimer leidet zuerst das Kurzzeitgedächtnis. Eingeübte Abläufe bleiben oft deutlich länger erhalten. Ob das bei Janarino den Ausschlag gab, hat kein Arzt öffentlich gesagt. Es würde aber erklären, was die Retter im Wald sahen.



Wo er war, wusste er nicht. Wie man im Dschungel isst und schläft, offenbar schon.

„Er lebt“: So lief die Rettung

Am Freitagnachmittag, dem 20. November, kam der erlösende Funkspruch. Dschungelspezialisten und Parkwächter hatten den Mann nahe der Siedlung Ilha Redonda entdeckt. „Er lebt“, meldete Hauptmann Muller Bryan Fonseca von der Hubschrauberstaffel.



Der Rentner trug nur noch Unterwäsche und wirkte verwirrt. Er konnte nicht sagen, wo er war. Die Retter gaben ihm zuerst Wasser und trugen ihn dann auf einer Trage aus dem Wald.



Stark geschwächt, aber bei Bewusstsein kam Janarino ins Krankenhaus. Dort wurde er laut NC News auch am Sonntag noch behandelt.