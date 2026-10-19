Fake-WhatsApp mit 500.000 Downloads: So prüfen Android-Nutzer jetzt ihr Handy

Das echte WhatsApp-Logo auf einem Smartphone-Display. Eine Fälschung mit identischem Icon kam im Google Play Store auf über 500.000 Downloads.

Eine halbe Million Mal haben Android-Nutzer ein WhatsApp heruntergeladen, das gar nicht von WhatsApp stammt. Die Fälschung stand wochenlang im Google Play Store, bei manchen Nutzern sogar als bezahlte Anzeige über dem Original.



Aufgedeckt hat den Fall die Tech-Seite Android Authority am 16. Oktober. Der Download-Zähler im Store stand da bereits bei über 500.000.

Fake-WhatsApp kopierte Logo, Screenshots und Text

Die App hieß „WhatsApp Messenger“. Sie trug das grüne Logo und übernahm Screenshots und Beschreibung Wort für Wort vom Original. Wer nur flüchtig hinsah, konnte keinen Unterschied erkennen.



Entdeckt hatte sie ein Reddit-Nutzer bei der Suche nach dem Messenger. Nicht jeder bekam die Kopie allerdings als Anzeige ausgespielt, schreibt die Seite.

Dieser Entwicklername verrät die Fälschung

Den entscheidenden Hinweis lieferte die Zeile unter dem App-Namen. Als Entwickler stand dort „Agment Assets sallu“, ein Konto ohne jede weitere App.



Das echte WhatsApp kommt von „WhatsApp LLC“, einer Tochter des Meta-Konzerns. Es zählt mehr als zehn Milliarden Downloads und trägt das Abzeichen „Empfehlung der Redaktion“. Die Fälschung kam auf ein Zwanzigtausendstel davon.

Early Access: Warum niemand gewarnt wurde

Seit September war die Kopie online. Die Seite Androidpure fand sie auch nach der Erstmeldung noch im Store, letzte Aktualisierung des Eintrags: 18. September.



Lange unentdeckt blieb sie wohl wegen Googles Early-Access-Programm. Darüber testen Entwickler unfertige Apps, öffentliche Sterne und Bewertungen sind abgeschaltet. Gerade die Warnungen anderer Nutzer, die einen Betrug sonst nach Stunden entlarven, fehlten also.



Neu ist die Masche nicht. Die IT-Sicherheitsfirma Bitdefender fand schon im September Tausende fragwürdige Early-Access-Apps, darunter falsche Casino- und Belohnungs-Apps. Google kündigte damals an, die Funde zu prüfen.

Erst Chrome, dann WhatsApp: Googles Werbung als Türöffner

Wenige Tage vor der WhatsApp-Kopie war ein falscher Google-Chrome-Browser aufgeflogen. Auch er stand als Anzeige über dem Original und kam laut Bitdefender auf über 100.000 Downloads, bevor Google ihn am 14. Oktober löschte.



Damit hat Googles eigenes Werbesystem gleich zweimal binnen einer Woche Fälschungen nach oben gespült. Ausgerechnet beim Browser des eigenen Konzerns.



Die WhatsApp-Kopie ist laut mehreren Berichten inzwischen aus dem Store verschwunden. Was sie nach der Installation auf dem Handy tat, ist bislang nicht bekannt.

Fake-WhatsApp installiert? Das sollten Sie jetzt tun

Tippen Sie im Play Store auf Ihr Profilbild und dann auf „Apps und Gerät verwalten“. Öffnen Sie dort WhatsApp: Steht als Entwickler nicht „WhatsApp LLC“, deinstallieren Sie die App sofort.



Starten Sie danach im selben Menü einen Scan mit Google Play Protect. Prüfen Sie in den Handy-Einstellungen, welche Berechtigungen die Kopie hatte.



Haben Sie in der Fake-App Telefonnummer oder Bestätigungscode eingetippt? Dann aktivieren Sie im echten WhatsApp unter „Konto“ die Bestätigung in zwei Schritten. Das erschwert es Fremden deutlich, Ihr Konto zu übernehmen.

Fake-Apps im Play Store erkennen

Bei bekannten Apps lohnen vor jeder Installation zwei Sekunden: Entwicklername prüfen und die Download-Zahl ansehen. Ein Weltmessenger mit nur ein paar Hunderttausend Downloads und ohne Bewertungen ist kein Original.



Besondere Vorsicht gilt bei Treffern mit dem Hinweis „Gesponsert“. Dass eine App ganz oben steht, sagt nur, dass jemand dafür bezahlt hat.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema