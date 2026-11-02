Zwei Tage vor der Kongresswahl stellt sich die Abgeordnete hinter Mike Rogers statt Abdul El-Sayed. Auslöser des Konflikts ist ein Streit über Israel und Antisemitismus.

Mehrere demokratische Abgeordnete im US-Repräsentantenhaus fordern, ihre Parteikollegin Haley Stevens aus der Fraktion auszuschließen. Die Kongressabgeordnete aus Michigan hatte sich am Sonntag, zwei Tage vor der Kongresswahl, für den republikanischen Senatskandidaten Mike Rogers ausgesprochen. Damit stellte sie sich gegen den Demokraten Abdul El-Sayed, dem sie im August bei der parteiinternen Vorwahl unterlegen war.

Demokraten beraten über Ausschluss

Nach Recherchen des US-Nachrichtenportals Axios sprachen sich die Abgeordneten Lateefah Simon, Marc Veasey und Emily Randall für einen Ausschluss aus. Auch innerhalb der Fraktion werde ein möglicher Ausschluss diskutiert. Ein förmliches Verfahren ist bislang nicht bekannt. Andere Demokraten wollen eine Entscheidung über Stevens erst nach der Wahl treffen.

Streit über Israel und Antisemitismus

Dahinter steht ein Konflikt über die Haltung zu Israel und den Umgang mit Antisemitismus. Stevens hatte El-Sayed aufgefordert, sich deutlicher von einer Wahlwerbung zu distanzieren, die US-Hilfen für Israel für steigende Preise mitverantwortlich machte. Stevens sah darin den Vorwurf, Juden seien für die wirtschaftlichen Probleme der USA verantwortlich.

El-Sayed wies die Kritik zurück. Stevens wolle offenbar den Vorwahlkampf vom August noch einmal führen, erklärte er gegenüber Axios. Der 42-Jährige spricht sich gegen US-Waffenlieferungen an Israel aus. Bei einem Wahlsieg wäre er nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP der erste Muslim im US-Senat.

Stevens kritisiert Unterstützer von El-Sayed

Stevens kritisierte zudem, dass der politische Kommentator Hasan Piker gemeinsam mit El-Sayed bei Wahlkampfveranstaltungen aufgetreten war. Bei der Begründung ihrer Unterstützung für Rogers erklärte sie dem Lokalsender WDIV, man müsse zum eigenen Land stehen und dürfe weder Hass noch Hasan Piker unterstützen. Rogers zeigte sich von ihrem Seitenwechsel überrascht.

Zustimmung wird geprüft...

Piker ist ein linker US-Onlinekommentator und erklärter Antizionist. Gegenüber der Jewish Telegraphic Agency bezeichnete er den Zionismus als rassistische Ideologie. Er stellte die Hamas wiederholt als besser als Israel dar, distanzierte sich aber vom Angriff am 7. Oktober 2023. Ende Oktober verglich er ein überwiegend jüdisches Wohnviertel bei Detroit mit einer Hochburg des Ku-Klux-Klans. El-Sayed verurteilte den Vergleich als völlig unangemessen und falsch. Antisemitismusvorwürfe weist Piker zurück.

Trump lobt Stevens, Schumer spricht von Verrat

Der demokratische Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer, warf Stevens nach AFP-Angaben einen „verachtenswerten Verrat“ vor. US-Präsident Donald Trump lobte dagegen ihren „Mut“. Der Vorsitzende der Demokraten in Michigan, Curtis Hertel, erklärte, Stevens sei nicht mehr Mitglied der Partei in dem Bundesstaat und werde es auch künftig nicht sein.

El-Sayed tritt bei der Senatswahl am Dienstag gegen Rogers an. Der dort zu vergebende Senatssitz ist für den Kampf der Demokraten um die Mehrheit in der Kongresskammer wichtig. In Umfragen lag El-Sayed zuletzt leicht vorn.

Stevens scheidet ohnehin aus dem Kongress aus. Einige Parteikollegen sprechen sich deshalb gegen einen Ausschluss aus. Sie verweisen auch darauf, dass die Demokraten Stevens' Stimme bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode noch benötigen könnten.

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