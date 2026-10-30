Halloween am Samstag und noch kein Kostüm? Diese TikTok-Looks schafft man in zwei Stunden

Zylinder, orange Lockenperücke, weiß geschminktes Gesicht: Der Verrückte Hutmacher aus „Alice im Wunderland“ ist ein Halloween-Klassiker, der sich mit wenigen Teilen nachbauen lässt. (Symbolbild)

Die Kamera liegt fast auf dem Boden. Zu sehen sind nur Schuhe, die langsam näherkommen, und eine Sense, die über den Asphalt schleift. Dann setzt der Refrain ein, und das ganze Kostüm steht im Bild.



So beginnen gerade viele Halloween-Videos auf TikTok. Wer am Samstag feiern will und noch kein Kostüm hat, findet dort die schnellsten Ideen – die meisten schafft man bis Samstagabend locker.



Ein Kostüm muss heute vor allem eines können: im 15-Sekunden-Video funktionieren.

Ramalama-Trend: Ein Song von 2005 ist der Halloween-Hit

Der Song zu den Videos ist 21 Jahre alt. „Ramalama (Bang Bang)“ stammt von der Irin Róisín Murphy, früher Sängerin des Duos Moloko („Sing It Back“). Sie hat ihn 2005 auf ihrem ersten Soloalbum „Ruby Blue“ veröffentlicht, wie das Musikportal Routenote zusammenfasst.



Als Kostüm-Walk wurde der Song schon 2025 auf TikTok zum Hit. Nun ist das Format zu Halloween zurück.



Unter vielen Gruppenvideos steht die Frage „Did we win this trend?“. Die Kommentarspalte wird so zur Jury. Gedreht wird am besten in einem leeren Treppenhaus. In Berlin dürfte es daran nicht scheitern.

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TikTok-Trend „Costume loading“: Kostüm-Reveal auf den Bass-Drop

Das zweite große Format ist für alle gemacht, die spät dran sind. Man filmt sich in Alltagskleidung, blendet „costume loading …“ ein, friert das Bild ein und schneidet auf den Bass-Drop zum fertigen Kostüm.



Der Sound dazu, „H4UNT“ von baldgirl, läuft laut der Social-Media-Plattform SocialPilot bereits unter rund 117.000 Videos.

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Kürbis statt Kostüm: die Pumpkin-Head-Illusion

Wer gar nichts zum Anziehen hat, braucht nur einen Kürbis und einen Freund. Eine Person hält den Kürbis dicht vor die Kamera, der Freund tanzt ein paar Meter dahinter.



Durch die Perspektive sitzt der Kürbis plötzlich auf seinen Schultern. Schneiden muss man dafür nichts.

Halloween-Kostüm 2026: KPop Demon Hunters bleibt Favorit

Bei den Kostümen selbst führt kaum ein Weg an „KPop Demon Hunters“ vorbei. Der Netflix-Animationsfilm hat schon das vergangene Halloween geprägt.



Der US-Kostümhändler Spirit Halloween hält den Hype laut dem Wirtschaftsportal Quartz für kein Strohfeuer. Rumi, Mira und Zoey dürften auch in diesem Jahr auf vielen Partys auftauchen. Die Looks funktionieren allein und in der Gruppe.

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Last-Minute-Kostüm: Agamemnon aus Nolans „Odyssee“

Deutlich günstiger wird es mit Christopher Nolans „Die Odyssee“. Laut einer Forbes-Liste ist der Feldherr Agamemnon in diesem Jahr gefragt.



Dafür reichen Tunika, Umhang und etwas Goldschmuck, dazu Sandalen. Ein helles Bettlaken mit Gürtel tut es zur Not auch, der Lorbeerkranz ist die Kür.

Halloween-Kostüme im Handel: Der Vampir liegt vorn

Was im Netz trendet, landet nicht automatisch im Warenkorb. Beim Schweizer Onlinehändler Galaxus liegt laut watson der Vampir vorn, gefolgt von Fledermaus und Sensenmann.



Galaxus hat demnach im Oktober 20 Prozent mehr Kostüme verkauft als ein Jahr zuvor. Paare und Gruppen greifen dort gern zum Duo aus SWAT-Polizist und Sträfling.

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Halloween auf Social Media: Ab 1. November ist Schluss

Viel Zeit bleibt der Gruselsaison im Netz nicht mehr. Kaum sind die letzten Kostümfotos gepostet, schalten die Feeds am 1. November auf Lichterketten und Plätzchen um.



Für das eigene Halloween-Video bleibt also genau dieses Wochenende. Am Ende gewinnt vielleicht sogar das Kostüm, das man in zwei Stunden zusammenbekommt.

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