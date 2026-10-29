Gute Nachricht für alle, die gern lange feiern: Halloween fällt dieses Jahr auf einen Samstag. Wer bis zum Morgengrauen als Zombie durch die Clubs zieht, darf am Sonntag ruhig noch wie einer aussehen. Der Tag danach ist frei. Die Läden haben zu, auf den Straßen ist es gespenstisch still, und die ganze Stadt schläft ihren Kater aus.



Wer nicht bis Samstag warten kann, holt schon am Freitag Strassgürtel und Schmetterlingsspangen aus dem Schrank, denn in Prenzlauer Berg wird das beste Kostüm im Stil der Nullerjahre prämiert.



Und was machen alle, die bei Kürbisfratzen und Kostümen nur die Augen verdrehen? Die gehen einfach shoppen. 032c räumt am Kurfürstendamm sein Archiv, im SOAP verkauft Kasia Kucharska ihre Designs, und Motel a Miio bringt reduzierte Keramik ins alte Kühlhaus am Gleisdreieck.



Wer es am Sonntag doch aus dem Bett schafft, kann den Ruhetag auf dem Flohmarkt verbringen.



Wir haben Veranstaltungstipps von Freitag bis Sonntag, 30. Oktober bis 1. November, für Sie zusammengefasst.

Velours und Strass: Homefullofclothes feiert Halloween im Nullerjahre-Stil

Tief sitzende Jeans, ein Strassgürtel, Schmetterlingsspangen im Haar: Wer am Freitag zu Homefullofclothes kommt, sollte als 2000er-Ikone verkleidet sein.



Der Vintage-Laden in Prenzlauer Berg feiert Halloween einen Tag früher. Mit Snacks, Getränken und Hits aus den Nullerjahren lässt sich das Wochenende nostalgisch einleiten. Das beste Kostüm gewinnt eine Guess-Schultertasche im Wert von 170 Euro.



Das Motto passt zum Laden. Inhaberin Laura füllt ihn mit seltenen Lederjacken, Mänteln und Designertaschen – viele davon aus genau der Zeit, an die die Party erinnert.

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HFOC Y2K Halloween Pop-up. Freitag, 30. Oktober, 16–19 Uhr. Homefullofclothes, Gaudystraße 25, Prenzlauer Berg. Eintritt frei

Geisterstunde im Jugendstilbad: Die Lange Nacht des Schwimmens

Wer dem Halloween-Trubel lieber aus dem Weg geht, kann im wahrsten Sinne des Wortes einfach abtauchen. Am Freitag haben 16 Bäder länger geöffnet, viele bis Mitternacht, einige sogar bis 2 Uhr.



Der Anlass ist ein Geburtstag: Bis 1996 haben die Bezirke ihre Schwimmbäder selbst verwaltet, dann wurden sie unter dem Dach der Berliner Bäder-Betriebe zusammengelegt. 30 Jahre später sind sie der größte kommunale Bäderbetreiber Europas.



Eine besondere Atmosphäre gibt es in der Alten Halle des Stadtbads Charlottenburg. Das denkmalgeschützte Jugendstilbad von 1898 öffnet von 20 bis 2 Uhr. In den Schwimmhallen Ernst-Thälmann-Park und Helene-Weigel-Platz sowie den Stadtbädern Neukölln und Wilmersdorf und dem Sommerbad Kreuzberg ist auch die Sauna länger geöffnet.

Die Alte Halle des Stadtbads Charlottenburg ist das älteste noch in Betrieb befindliche Hallenbad Berlins. Diesen Freitag ist es bis 2 Uhr nachts geöffnet. © Funke Foto Services/Imago

Lange Nacht des Schwimmens. Freitag, 30. Oktober, je nach Bad bis 22, 24 oder 2 Uhr. 16 Bäder in mehreren Bezirken. Reguläre Eintrittspreise, Schwimmen ab 4 Euro für 90 Minuten. Mehr Informationen unter berlinerbaeder.de

Neue Frequenz: 032c räumt sein Archiv

Bei 032c bleibt selten etwas lange, wie es ist. Angefangen hat alles im Jahr 2000 mit einem Magazin aus Mitte. Inzwischen ist daraus ein Name der Berliner Modeszene geworden. Erst kamen Ausstellungen dazu, später eine eigene Ready-to-wear-Linie.



Den ersten Laden eröffnete die Marke 2022, und zwar nicht in Mitte, sondern in der Kantstraße zwischen Paris Bar und Schwarzem Café, mitten im alten West-Berlin. Dort hängen bis heute die aktuellen Kollektionen, daneben gibt es Archivteile und vergriffene Ausgaben des Magazins.



Jetzt ändert sich der Laden wieder, oder wie 032c es nennt: Er wechselt die Frequenz. Aus der Kantstraße wird die Station von 032c Pyrate Radio.

Passend dazu öffnet die Marke ihr Archiv. Im Angebot sind Kleidung, Bücher, Magazine und Möbel, also ein Querschnitt durch alles, was 032c ausmacht. Zum Stöbern geht es allerdings nicht in die Kantstraße, sondern an den Kurfürstendamm, in den ersten Stock des Bayer-Hauses. Dort hat 032c seinen Sitz. Was am Wochenende übrig bleibt, soll eine Woche später online zu haben sein.

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032c Archive Sale. Freitag, 30. Oktober, 12–20 Uhr und Samstag, 31. Oktober, 12–18 Uhr. 032c, Kurfürstendamm 178, 10707 Berlin. Eintritt frei

Spitze aus Latex: Kasia Kucharska verkauft Musterteile im SOAP

Kasia Kucharska ist mit Spitze bekannt geworden, die aus Latex gedruckt wird. Auf die Idee kam sie in ihrer Masterarbeit an der Universität der Künste, 2021 gründete sie ihr Label in Berlin. Ihr Studio druckt flüssigen Latex mit einer selbst entwickelten digitalen Technik, dabei entsteht kein Verschnitt. Julia Fox und Charli xcx haben ihre Entwürfe schon getragen.



Am Freitag verkauft sie Musterteile im SOAP, einem Vintage-Designer-Geschäft. Den Laden teilt sie sich für einen Tag mit mehreren Vintage-Archiven, darunter das Berliner Secondhand-Label Wilson & Winona – ein Shopping-Traum vom Allerfeinsten.

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Retail Sessions by SOAP. Freitag, 30. Oktober, 13–19 Uhr. SOAP, Muskauer Straße 13, 10997 Berlin. Eintritt frei

Keramik im alten Kühlhaus: Motel a Miio verkauft mit bis zu 70 Prozent Rabatt

Das Münchner Label Motel a Miio verkauft handgefertigte Keramik aus Portugal. Die Gründerinnen Laura Castien und Anna von Hellberg haben das Geschirr dort im Urlaub entdeckt. Heute entwerfen sie alle Stücke selbst und lassen sie von einem portugiesischen Familienbetrieb herstellen.



Mehrmals im Jahr tourt das Label mit Pop-up-Verkäufen durch Deutschland, in Berlin macht es diesmal im Kühlhaus am Gleisdreieck Halt. Vasen, Geschirr und Gläser kosten dort 30 bis 70 Prozent weniger. Manche Stücke sind zweite Wahl und haben kleine Makel, zum Beispiel in der Glasur. Wer etwas kauft, bekommt eine Strandtasche gratis dazu, und die ist für den Heimweg mit der neuen Keramik genau richtig.

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Motel a Miio Pop-up Sale. Freitag, 30. Oktober, und Samstag, 31. Oktober, 10–19 Uhr; Sonntag, 1. November, 10–17 Uhr. Kühlhaus Berlin, Luckenwalder Straße 3, 10963 Berlin. Eintritt frei, kostenloses Ticket unter: https://www.motelamiio.com/pages/signup-popup-dach-4

Süßes oder Sauerteig: Sando Saturday im Aeka

Wer Halloween lieber auslässt, ist am Samstagnachmittag im Aeka in Kreuzberg gut aufgehoben. Hier gibt es zwei Sorten Sandwiches und Getränke, dazu werden Platten aufgelegt.

Das Brot kommt von KEIT. Thanos Petalotis und Kolja Orzeszko haben die Bäckerei 2019 gegründet. Die Zutaten für ihr Brot stammen alle konsequent aus etwa 100 Kilometern Umkreis: Der Weizen wächst im Havelland, der Roggen im Spreewald, das Salz kommt aus Bad Belzig. KEIT gibt es auch in Schöneberg und Friedrichshain sowie in Kreuzberg, wo ein alter Mühlstein als Verkaufstheke dient.

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Sando Saturday. Samstag, 31. Oktober, 12–18 Uhr. Aeka Coffee & Kitchen, Graefestraße 75, 10967 Berlin. Eintritt frei

Flohmarkt unter rotem Neon: Kimchi Princess lädt zum Sunday Flea Market

Rote Neonröhren, Fenster bis zum Boden und ein Raum wie eine Fabrikhalle: Seit 2009 gibt es bei Kimchi Princess an der Skalitzer Straße koreanische Küche. Eröffnet haben das Restaurant drei modebegeisterte Freunde, und sogar George Clooney hat hier schon gegessen.



Am Sonntag wird das Restaurant zum Flohmarkt. Von Kleidung, Platten und Keramik bis zu Zines, Pflanzen und selbstgemachter Marmelade kann hier alles dabei sein. Dazu gibt es Getränke, Musik und Streetfood.

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Sunday Flea Market bei Kimchi Princess. Sonntag, 1. November, 11–17 Uhr. Skalitzer Straße 36, 10999 Berlin. Eintritt frei

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