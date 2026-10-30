Halloween: Unsere Tipps für eine schauderhaft tolle Nacht

Die Zeiten sind düster, da kommt jedes Fest gelegen, auch Halloween. Hier unsere vier Vorschläge für eine schauderhafte Nacht voller Spaß, Schlemmerei und Exzess. Garantiert kürbisfrei.

An Halloween gelten eigene Regeln: Das Essen darf aussehen wie ein Laborunfall, die Drinks wie eine Blutprobe und die Wohnung wie der Tatort einer besonders ungeschickten Hexe. Wer seinen Gästen allerdings einfach Chips in eine Schüssel kippt und Bierflaschen auf den Tisch stellt, hat den wahren Grusel nicht verstanden.



Wir zeigen, wie Sie mit Dinner, Cocktails, Kostümen und Deko mit wenig Aufwand für ordentlich Schrecken sorgen – ganz ohne Kürbis und hoffentlich ohne bleibende Schäden.

Rezept für ein Halloween-Dinner: Gruselgrundlage für eine lange Nacht

Pechschwarze Pasta, zartrosa Garnelen und ein Hauch von Chili: Unser Halloween-Dinner ist speziell und kommt ganz sicher ohne doofen Kürbis aus. Die Farbe der Sepia-Nudeln sorgt für den dramatischen Auftritt, während Knoblauch, Zitrone und Weißwein dem Ganzen eine frische, mediterrane Eleganz geben. Und das Beste: In nur 25 Minuten steht ein Dinner auf dem Tisch, das eine wunderbare Grundlage für die lange Nacht ist.

Schwarze Bandnudeln mit Garnelen – ein bisschen gruselig, aber vor allem: lecker! © unsplash

Schwarze Spaghetti mit Garnelen, Knoblauch und Chili

Zutaten (4 Personen): 400 g schwarze Spaghetti (Sepia-Nudeln), 500 g Riesengarnelen, geschält, 4 Knoblauchzehen (alternativ gedünstete Schalotten), 1 rote Chilischote, 100 ml trockener Weißwein, 200 g Kirschtomaten, 4 EL Olivenöl, 1 Zitrone (Abrieb und Saft), 1 Bund glatte Petersilie, Salz, Pfeffer

Zubereitung (circa 25 Minuten): Knoblauch in feine Scheiben schneiden, Chili entkernen und fein hacken. Tomaten halbieren, Petersilie hacken. Garnelen trocken tupfen und mit Salz und Pfeffer würzen. Spaghetti in reichlich Salzwasser nach Packungsangabe bissfest kochen. Eine Tasse Nudelwasser aufheben. Die Garnelen in einer großen Pfanne mit 2 EL Öl erhitzen und pro Seite etwa 1,5 Minuten scharf anbraten, dann herausnehmen. Restliches Öl in die Pfanne geben, Knoblauch und Chili bei mittlerer Hitze kurz anschwitzen, ohne dass der Knoblauch braun wird. Tomaten zugeben und zwei Minuten garen. Mit Wein ablöschen und etwa drei Minuten einkochen lassen.

Dann die Spaghetti in die Pfanne geben und mit einem Schuss Nudelwasser schwenken, bis die Soße cremig bindet. Garnelen, Zitronenabrieb, einen Spritzer Saft und die Petersilie unterheben. Auf vorgewärmten, möglichst hellen Tellern servieren. So kommt die tiefschwarze Farbe der Pasta am besten zur Geltung. Tipp: Dazu passt ein kühler Vermentino oder Grüner Veltliner.

Ein blutroter Cocktail: Der perfekte Halloween-Drink

Das Frankenstein-Kostüm sitzt, die Spinnweben hängen in den Ecken, die Kürbisse sind geschnitzt und die Wiener Würstchen mit Mandel-Fingernägeln liegen blutüberströmt – also mit literweise Ketchup übergossen – auf dem Buffet. Alles ist angerichtet für eine standesgemäße Halloween-Party.



Wer jetzt allerdings ein gewöhnliches Bier auf den Tisch stellt, hätte sich die Mühe mit der Deko eigentlich auch gleich sparen können.

Für den letzten Schliff muss deshalb ein Drink sorgen, der optisch problemlos als Vampirfrühstück durchgehen könnte: blutrot, undurchsichtig und garniert mit dunklen Früchten. Die optimale Wahl ist der Black Widow aus Gin, Brombeerlikör und Zitronensaft. Mit einem schwarzen Zuckerrand und frischen Brombeeren macht er auch auf dem Gruselbüfett eine gute Figur. Und das Allerbeste: Für die Zubereitung braucht es weder Zauberkräfte noch eine Ausbildung als Barkeeper – lediglich fünf Minuten Zeit.

Funktioniert zur Not auch ohne Zuckerrand oder Rosmarinzweig – ein blutroter Cocktail. © Imago

Zutaten: 4 cl Gin, 2 cl Brombeerlikör, 3 cl frisch gepresster Zitronensaft, 2 cl Zuckersirup, 5–6 frische Brombeeren, Eiswürfel, schwarzer Zucker für den Glasrand, 1 Rosmarinzweig zur Dekoration

Zubereitung: Den Glasrand mit etwas Zitronensaft befeuchten und in schwarzen Zucker tauchen. Anschließend die Brombeeren in einem Cocktailshaker leicht zerdrücken und Gin, Brombeerlikör, Zitronensaft, Zuckersirup sowie eine Handvoll Eiswürfel hinzugeben. Alles etwa 15 Sekunden kräftig schütteln, durch ein feines Sieb in das mit Eis gefüllte Glas abseihen und mit Brombeeren und dem Rosmarinzweig garnieren.

Der Halloween-Effekt: Wer den Rosmarinzweig kurz anzündet und anschließend wieder löscht, bevor er ihn ins Glas steckt, sorgt für einen rauchigen Duft.

Kunstblut war gestern! So wird Ihr Kostüm zu filmreifem Konzept

Viele Erwachsene begehen den Fehler, das Verkleiden der Jugend zu überlassen. Dabei ist Kostümierung keineswegs albern oder kindisch – sie bietet einem vielmehr die Möglichkeit, für einen Abend eine neue Persönlichkeit anzunehmen – an Halloween zudem ganz ohne Gefahr zu laufen, in die nächstbeste Anstalt eingewiesen zu werden.



Auch wenn sich eine Verkleidung dadurch auszeichnet, die eigene Identität hintanzustellen, sollte der persönliche Bezug nicht zu kurz kommen. Es ist das i-Tüpfelchen, im besten Fall der Gesprächseröffner des Abends; an diesem Punkt wird Kostüm zu Konzept.

Da man Vampire, Hexen und Gespenster schon zur Genüge gesehen hat, ist es in den letzten Jahren zum Trend geworden, sich wie Personen aus der Popkultur zu kleiden. Längst sind die Zeiten vorbei, in denen man an Halloween zwingend gruselig aussehen und sich mit einem halben Liter Drogeriemarkt-Kunstblut beschmieren musste.

Statt sich also für einen Abend in billiges Polyester zu hüllen, reicht es heute aus, sich vom eigenen Kleiderschrank inspirieren zu lassen – und etwa vom eigenen Filmgeschmack. Für Holly Golightly aus „Breakfast at Tiffany’s“ brauchen Sie lange Handschuhe, ein schwarzes Etuikleid, eine übergroße Sonnenbrille und wahlweise ein funkelndes Diadem. Extrapunkte gibt’s für Kaffeebecher und Croissant.



Noch simpler ist Indiana Jones: Einfach eine Wanderhose und ein möglichst verwaschenes Hemd anziehen; dies kann optional den Blick auf den Waschbrettbauch freigeben. Dazu ein lederner Cowboyhut und ein gestresster Gesichtsausdruck, und fertig ist der Look.



Schnell gemacht ist auch Mia Wallace aus „Pulp Fiction“. Ein weißes Hemd und eine schwarze Anzughose lassen sich immer irgendwie auftreiben. Schwieriger wird es da nur bei der Frisur: Je nachdem, wie viel Aufwand Sie betreiben wollen, lässt sich der markante schwarze Bob mit Perücke oder etwa der Küchenschere nachahmen. Die Gelegenheitszigarette lässt sich unter diesem Deckmantel zudem wunderbar als Teil des Kostüms rechtfertigen.

Dekoration: Gruselfaktor auf die allerletzte Minute

Halloween steht vor der Tür, die Gäste ebenfalls, aber die Wohnung ist nur aufgrund von Unordnung zum Gruseln? Bei der Unordnung können wir nicht helfen. Bei der Deko schon. Für diese drei schnellen Deko-Ideen brauchen Sie vor allem Dinge, die man oft schon zu Hause hat.

1. Geister-Girlande aus Servietten

Legen Sie eine Kastanie oder eine Walnuss in die Mitte einer weißen Papierserviette. Ziehen Sie die Serviette um die Nuss nach unten und binden Sie direkt darunter einen Faden fest. So entstehen Kopf und flatterndes Gewand. Malen Sie zwei Augen mit einem schwarzen Marker auf und wiederholen Sie die Schritte für weitere Geister. Zum Schluss knoten Sie alle mit etwas Abstand an eine lange Schnur und hängen die Girlande ans Fenster oder über eine Tür.

2. „Murder on the Dancefloor“

Verwandeln Sie den Boden in einen Tatort: Legen Sie sich oder einen Partner als Vorlage aufs Parkett und markieren Sie den Umriss mit kurzen Klebebandstücken. Testen Sie das Band vorher an einer unauffälligen Stelle, damit beim Entfernen keine Rückstände bleiben. Licht dimmen – fertig ist die schaurige Szene!

3. Spinnweben aus Wolle

Schneiden Sie vier bis sechs längere Wollfäden ab. Befestigen Sie deren Enden mit ablösbarem Klebeband an den Wänden, sodass sich alle Fäden ungefähr in der Mitte kreuzen. Dort verknoten Sie sie miteinander. Die Fäden bilden nun die Speichen des Netzes. Binden Sie einen neuen, langen Wollfaden nahe der Mitte fest und weben Sie ihn durch die Speichen, sodass eine Spirale von innen nach außen entsteht. Zeichnen Sie eine Spinne auf schwarzes Tonpapier, schneiden Sie sie aus und befestigen Sie sie an der Wolle. Eine Spinne an einem einzelnen herabhängenden Faden sorgt für den letzten Gruseleffekt.



Drei einfache Ideen, wenig Aufwand – und Ihre Halloween-Deko ist bereit! Die Gäste dürfen eintreten.

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