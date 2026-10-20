Grusel war gestern. Diese sieben Halloween-Kostüme erzählen von der Mode und Popkultur aus diesem Jahr – von Miranda Priestly bis Erling Haaland.

Langweilige Halloween-Kostüme waren einmal. Dieses Jahr werden wir kreativer und suchen uns Inspiration bei der Modewelt und Popkultur.

Am 31. Oktober ziehen wieder die schaurigsten Gestalten durch die Berliner Halloween-Nacht, und es werden wie jedes Jahr dieselben sein. Engelchen, Teufelchen, Vampir und Hexe: Die Kostümauswahl ist so vorhersehbar wie ausgelutscht. Gönnen wir den Plastik-Vampirzähnen ein Jahr Pause.

Denn 2026 hat genug Stoff für bessere Halloween-Kostüme geliefert: einen Weltfußballer mit Waschbär im Arm, einen Hollywoodstar im Clinch mit der Oper und die Rückkehr von Miranda Priestly, dem Teufel der Modewelt höchstpersönlich. Für wen das nicht schaurig genug ist: Spätestens seit „Mean Girls“ wissen wir ohnehin, dass an Halloween niemand gruselig aussehen muss.

Wir haben sieben Kostümideen zu den lustigsten, schönsten und auch traurigsten Momenten des Jahres herausgesucht. Für die meisten braucht es kaum Aufwand, und vieles hängt schon im Schrank. Ausreden gibt es also keine mehr. Auf ein Halloween mit Witz und Kreativität.

„Der Teufel trägt Prada 2“: Der Miranda-Look aus dem eigenen Kleiderschrank

Den Einstieg in ein florierendes Modejahr versprach die Neuauflage des Kultfilms „Der Teufel trägt Prada“. Zwanzig Jahre hat Miranda Priestly uns warten lassen; im Frühjahr war sie endlich wieder im Kino zu sehen. Der Klassiker von 2006 ist längst ein Meilenstein der Modewelt, nicht zuletzt dank Kostümbildnerin Patricia Field. Sie steckte Andy, Miranda und Co. in ikonische Looks, die für Halloween genug Spielraum geben, um sich modisch auszutoben.

„Der Teufel trägt Prada“ ist der Modefilm der 2000er schlechthin. Im Frühjahr dieses Jahres bekam er nach 20 Jahren eine Fortsetzung. © Entertainment Pictures/Imago

Während der erste Teil der Reihe sich besonders durch einen 2000er-Jahre-Stil auszeichnet und mit zeitlosen, ikonischen Looks glänzt, liefert der zweite Film mit Looks der Stylistin Molly Rogers Material aus einer erwachseneren Herangehensweise.



Während der erste Film noch etwas jugendlicher wirkt, sind die Outfits im zweiten Film etwas strenger gehalten: Blazer, Anzüge und Nadelstreifen zeichnen den Stil aus. © Cover-Images, Abacapress/Imago

So gelingt das Kostüm: Anzughose und Blazer in Beige, Grau oder Schwarz, darunter ein weißes Hemd oder eine Bluse, obendrauf eine große Sonnenbrille, fertig. Die Looks setzen hier nämlich vor allem auf Officewear in Grau und Schwarz – gerne gesehen sind auch Nadelstreifen. Alternativ geht ein Midi-Faltenrock mit Oversized-Hemd. Der strenge Blick über den Brillenrand ist optional, aber empfohlen.



Wer es jugendlicher mag, bedient sich bei Andys Looks aus dem ersten Teil: Wollpulli (gern schulterfrei) oder Tweed-Blazer à la Chanel über einem weißen Hemd tragen, dazu Karorock oder Anzughose, mehrere lange Ketten übereinander und Pumps. Eine Ballonmütze macht den Look perfekt.

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Dolly Parton: Eine Hommage gehüllt in Strass

Ein Tribut an eine ganz besondere Frau: Der Wiedererkennungswert von Dolly Parton, die im August diesen Jahres im Alter von 80 Jahren gestorben ist, ist hoch. Neben ihrer Musik machte sie sich mit ihrem unverkennbaren Stil einen Namen: Over-the-Top-Westernstil der 60er- und 70er-Jahre mit ganz viel Glitzer.

Dolly Parton ist nicht nur bekannt für ihre Musik, auch ihr unverwechselbarer Look macht ihre Persona aus. © Picture Perfect, Upi Photo, The Photo Access/Imago

So gelingt das Kostüm: Strasssteine, Fransen, Leder und metallisch schimmernde Stoffe, dazu Glockenärmel und ausgestellte Hosen. Die blonde Perücke als Erkennungsmerkmal darf gern eine Etage höher ausfallen, die Lippen werden korallenrot umrandet. Und schon ist es fertig: Ein Andenken an eine Frau, die für so viele ein Vorbild war – mit genau der Portion Glitzer, die sie geliebt und verdient hat.

Bieberchella: Das Justin-Bieber-Kostüm zum Nostalgie-Jahr

2026 ist das Jahr der Nostalgie. Plötzlich wollen alle die 2010er zurück, samt knalliger Farben und 2016er-Ästhetik. Kein Wunder also, dass auch 2010er-Pop-Legende Justin Bieber in diesem Jahr mitgemischt hat.

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Justin Biebers Auftritt beim Coachella im April war so heiß erwartet, dass Fans das Festival kurzerhand in „Bieberchella“ umtauften. Mit rund zehn Millionen Dollar Gage gilt er als bestbezahlter Act der Festivalgeschichte; sein Auftritt als der meistgegoogelte.



Biebers Set drückte dabei genau die richtigen Knöpfe: Es war eine Hommage an sich selbst und ein Rückblick auf eine Karriere, die auf YouTube begann. Der Auftritt war so minimal, dass Bieber wirkte wie ein Mann, der zu Karaoke-Videos auf YouTube mitsingt, nur waren es eben seine eigenen Songs.



Das Ergebnis war ein Social-Media-Wahn um seinen 2012 erschienenen Song „Beauty and a Beat“ mit Nicki Minaj und Platz eins der Spotify-Charts. Wahrlich ein popkultureller Meilenstein.

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So gelingt das Kostüm: So minimal wie die Show war auch das Outfit, perfekt zum Nachkreieren: Schwarzes Shirt, schwarze verwaschene Jorts, schwarze Boots. Darüber kommt eine rote Kapuzenjacke. Das Original seiner Marke Skylrk für 350 Dollar muss es nicht sein; jede andere rote Kapuzenjacke tut es auch. Fortgeschrittene können „Beauty and A Beat“ mitsingen.

Laura Abla: Spielerfrau in High Fashion

Mindestens ebenso gespannt erwartet wurde die Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA im Juni und Juli. Und anders als vielleicht vermutet, sorgte diese Meisterschaft für reichlich modischen Gesprächsstoff.

It-Girl der WM war zweifelsohne Laura Schmitt alias Laura Abla. Die 27-jährige Influencerin, die mit zwölf nach Berlin kam, feuerte ihren Freund (und mittlerweile Verlobten) Dani Olmo bis zum WM-Titel an, und das stets mit starken konzeptuellen Looks, die Spanien und Fußball modisch zitierten.

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Umgeschneiderte Trikots, ein Rock der Berliner Designerin Laura Gerte, eine maßgeschneiderte Jacke der koreanischen Marke Fabriqué en Récré und eine Fußball-Kette von Chanel als Glücksbringer: Die Blicke der Modebegeisterten ruhten bei dieser WM sicherlich nicht auf dem Spielfeld.

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So gelingt das Kostüm: Designerstücke und Raritäten braucht es für den Laura Abla-Look nicht. Ihre Stylistin Morena Verovic und sie setzten bei der Outfit-Zusammenstellung auf einen roten Faden: Das Gelb und Rot der spanischen Flagge, Denim, die Rückennummer 10 von Olmo und Elemente des Sports wie eine Tasche in Fußball-Optik oder Vintage-Pumps mit Fußballmuster.



Wer seinen Partner zur Halloween-Party mitnehmen möchte, zieht ihm einfach ein Spanien-Trikot über, und fertig ist das Partnerkostüm.

Fußballstar mit Witz und Stil: Norwegens Erling Haaland

Für die Herren, die gerne mehr als nur ein Trikot tragen wollen, ist natürlich auch gesorgt. Der wohl lustigste und stilsicherste Fußballer dieser WM heißt Erling Haaland und einer seiner Looks hat für besonders viel Aufmerksamkeit und Meme-Potential gesorgt.

Norwegenspieler Erling Haaland kam nach der WM mit einem ganz besonderen Souvenir zurück: Einem ausgestopften Waschbären mit Whiskey-Flasche. © Ntb/Imago

Nach dem Aus im Viertelfinale gegen England landete er in Oslo in seinem typischen Look: Sportanzug vom Ausrüster Nike, die Haare zum Dutt gebunden, über der Schulter eine Tote Bag von Dolce & Gabbana.

Die Tasche der italienischen Marke auf dem Laufsteg der Mailänder Modewoche © Bestimage/Imago

Was er in der anderen Hand hielt, sorgte im Internet umgehend für Aufregung: Ein ausgestopfter Waschbär mit Whiskey-Flasche in den Pfoten, gekauft in einem Western-Laden in Dallas für rund 750 Dollar.

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So gelingt das Kostüm: Wer den Look nachmachen will, ersetzt das ausgestopfte Tier bitte durch ein Stofftier. Alternativ tut es auch eine Birkin Bag, falls man zufällig eine besitzt. Der 26-Jährige hat jedenfalls genug davon: Seine Taschensammlung soll über 500.000 Dollar wert sein.

Timothée Chalamet und das Ballett: Das Paarkostüm zum Shitstorm

Ein Mann, der dieses Jahr weniger überzeugt, aber dennoch für viel Wirbel gesorgt hat, ist Schauspieler Timothée Chalamet. Erst zog er in einer Gesprächsrunde mit Matthew McConaughey über die Oper und das Ballett her, dann verpasste er den Oscar für die Hauptrolle in „Marty Supreme“.

Es ist nicht sein Jahr: Erst geht der „Marty Supreme“-Star Timothée Chalamet bei den Oscars leer aus, dann folgt ein Shitstorm. © ImageSpace/Imago

„Ich möchte nicht in Bereichen wie dem Ballett oder der Oper arbeiten, bei denen man sagt: Hey, erhaltet diese Sache am Leben, obwohl sich niemand mehr dafür interessiert.“ Schnell schob der 30-Jährige hinterher, er habe größten Respekt vor allen, die dort arbeiten. Da war es schon zu spät.

Seiner Aussage folgte ein riesiger Shitstorm, den viele Opern- und Balletthäuser aber als Marketing nutzten. Chalamets Image hatte vorerst einen Knacks. Welches Partnerkostüm wäre also besser als ein Timothee Chalamet mit einer Ballerina?



So gelingt das Kostüm: Für ihn ein ganz weißes Outfit mit orangefarbenem Akzent als Anspielung auf die „Marty Supreme“-Ära, dazu ein Tischtennisschläger. Für die Ballerina an seiner Seite: Langarm-Body, darüber ein Bolero, ein Tutu aus Tüll, Strumpfhose und Spitzenschuhe oder Ballerinas.

Saint Laurent: Das goldene Kostüm zum Ende einer Ära

Passend zum Schluss widmen wir uns einem Abschied in der Modewelt. Nach zehn Jahren verlässt Anthony Vaccarello Saint Laurent als Kreativdirektor, Anfang Oktober hat das Modehaus es offiziell gemacht.



Geahnt hatte man es schon Ende September. Da ließ er in Paris seine letzte Kollektion unter drei gigantischen Kronleuchtern laufen, im Schatten des glitzernden Eiffelturms.

Die letzte Kollektion Vaccarellos für Saint Laurent stand ganz im Zeichen von glänzendem Gold. © Maxppp/Imago

Die Kollektion lebte von scharfen Silhouetten und breiten Schultern. Die Farbpalette war eindeutig: zeitloses Schwarz und alle Schattierungen von Gold.

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So gelingt das Kostüm: Für den markanten Look der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2027 braucht es nur eines: Möglichst viel Gold. Dazu kantige Schnitte, etwa ein Blazer mit Schulterpolstern und ein Bleistiftrock. Auch beim Make-up kann man sich austoben: Ein richtig eingesetzter goldener Lidschatten, und der Look ist komplett.

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