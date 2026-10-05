Halloween-Pose: Wenn Ihre Katze diesen Buckel macht, sollten Sie auf den Kopf achten

Katze macht einen Buckel? Ob Spiel oder Schmerzen dahinterstecken, verrät vor allem die Kopfhaltung. So lesen Halter die Körpersprache richtig.

Die klassische Halloween-Pose: Diese Katze macht einen Buckel und fixiert ihr Gegenüber mit starrem Blick. (Symbolbild)

Im Oktober hängt sie wieder in den Schaufenstern: die schwarze Pappkatze mit Buckel und gesträubtem Schwanz. Zu Halloween ist sie das Sinnbild der bösen Katze.



Auf dem heimischen Sofa bedeutet derselbe Buckel meistens etwas anderes. Wer wissen will, was, sollte nicht auf den Rücken schauen, sondern auf den Kopf.

Kopf hoch, Rücken rund: Buckel nach dem Schlafen

Nach dem Aufwachen macht die Katze einen runden Rücken und dehnt dabei die Beine. Frühsport, nichts weiter.



Beim Streicheln drückt sie den Rücken der Hand entgegen und reckt das Hinterteil. Die Bitte dahinter ist eindeutig: weiterkraulen.

Buckel beim Spielen: Was hinter dem „Krebsgang“ steckt

Junge Katzen hüpfen gern mit Buckel seitwärts durchs Zimmer, als hätten sie einen Geist entdeckt. Halter kennen das als Krebsgang.



Gefährlich ist das nicht. Die Muskeln bleiben locker, und nach wenigen Sekunden jagt die Katze schon dem nächsten Schatten hinterher.

Katze faucht und macht Buckel: Jetzt Abstand halten

Ernst wird es, wenn die Nachbarskatze im Garten auftaucht. Dann stellt sich die Katze seitlich zum Gegner und sträubt das Fell, beschreibt der Tierversicherer Santévet. Dazu kommen Fauchen und enge Pupillen.



Die Pose soll größer machen und einen Kampf verhindern, oft steckt Angst dahinter. Anfassen ist jetzt tabu, Anstarren ebenso.



Kurios: Im Deutschen ist aus dieser Drohgebärde ein Wort für Unterwürfigkeit geworden. Wer „katzbuckelt“, verbeugt sich devot vor dem Chef. Die Katze selbst hätte dafür nur ein Fauchen übrig.

Gesträubtes Fell, angelegte Ohren: Hinter der Drohgebärde steckt bei dieser jungen Katze vor allem Angst. (Symbolbild) © imago stock&people

Kopf tief, Fell flach: Wann der Buckel auf Schmerzen hindeutet

Beim schmerzbedingten Rundrücken senkt die Katze den Kopf, das Fell liegt flach an. Oft verharrt sie lange so, den Bauch eingezogen.



Dahinter können Bauchschmerzen stecken, etwa durch Verstopfung oder eine Blasenentzündung. Streckt sich eine ältere Katze nur noch steif, plagen sie womöglich die Gelenke.



Ein Notfall ist der Kater, der ständig aufs Klo geht und kaum Urin absetzt. Dann kann die Harnröhre blockiert sein, und er gehört sofort in die Tierarztpraxis.

Schmerzgesicht bei Katzen: Was die Feline Grimace Scale zeigt

Katzen verbergen Schmerzen meisterhaft. Tierärzte der Universität Montreal haben deshalb 2019 eine Skala für das Schmerzgesicht veröffentlicht, die Feline Grimace Scale.



Sie vergibt für fünf Gesichtsmerkmale je null bis zwei Punkte, darunter Ohren, Schnurrhaare und Kopfhaltung. Ab mehr als vier von zehn Punkten sollten Tierärzte laut einem Merkblatt des Kleintierzentrums Bonn über Schmerzmittel nachdenken.



Ein Alarmzeichen erkennen auch Laien: Stehen die Schnurrhaare gerade nach vorn und sind die Ohren flach nach außen gedreht, hat die Katze vermutlich starke Schmerzen. Entspannte Katzen tragen die Schnurrhaare locker gebogen.

Katze blinzelt langsam: Das bedeutet das „Katzen-Lächeln“

Ein senkrecht aufgestellter Schwanz heißt übrigens schlicht „Hallo!“. Den präsentierten Bauch sollten Halter dagegen nicht als Einladung verstehen. Laut Welttierschutzgesellschaft zeigen Katzen ihn auch in Verteidigungsposition.



Das freundlichste Signal kommt aus den Augen. Psychologen der Universitäten Sussex und Portsmouth zeigten 2020 im Fachblatt Scientific Reports, dass Katzen zurückblinzeln, wenn ein Mensch sie langsam anblinzelt. Fremden näherten sie sich danach eher.



Den Versuch kann jeder heute Abend auf dem Sofa wiederholen. Bei der Pappkatze im Schaufenster wirkt der Trick allerdings nicht.

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