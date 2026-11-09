28 Tage hat der Ex-General, um eine Regierung zu bilden. Ramallah zeigt sich gesprächsbereit, doch bei der Hamas bleibt er so hart wie der Amtsinhaber.

Seit Sonntagabend hat Gadi Eisenkot den Auftrag, Israels nächste Regierung zu bilden. Präsident Isaac Herzog gab dem früheren Generalstabschef dafür 28 Tage Zeit, mit der Möglichkeit einer Verlängerung um zwei Wochen. Eisenkot kündigte an, auf „kreativen und unkonventionellen“ Wegen eine „nationale Notstandsregierung“ zu bilden. Gelingt ihm das, endet die Amtszeit von Benjamin Netanjahu.



Die Palästinensische Autonomiebehörde zeigt sich gesprächsbereit. Man könne mit jedem zusammenarbeiten, der palästinensische Rechte und das Völkerrecht respektiere, sagte Außenministerin Varsen Aghabekian dem saudischen Sender Al Hadath. Dass Eisenkot einen palästinensischen Staat ablehne, ändere nichts am Recht auf zwei Staaten.



Große Erwartungen verbinden palästinensische Beobachter mit Eisenkot allerdings nicht. Der Analyst Yousef Munayyer erinnerte im Gespräch mit der Times of Israel daran, dass der 66-jährige Eisenkot selbst im Kriegskabinett saß, während die Armee ihre Offensive in Gaza führte. Eine neue Regierung könne den Druck auf die Autonomiebehörde verringern und bei Hilfe und Waffenruhe beweglicher sein, an der Grundlinie werde sich aber wenig ändern.

Ein Ultimatum an die Hamas

Diese Grundlinie hat Eisenkot im Wahlkampf selbst gezogen. Mitte Oktober versprach er an der Grenze zum Gazastreifen, die Hamas werde innerhalb von 18 Monaten nach seinem Amtsantritt nicht mehr in Gaza herrschen. Erreichen will er das entweder über den Rahmenplan von US-Präsident Donald Trump oder mit militärischen Mitteln. Nach Angaben der israelischen Armee kontrolliert die Hamas noch rund ein Drittel des Gazastreifens, Israel mehr als 60 Prozent. Wie Netanjahu will auch Eisenkot die Truppen erst abziehen, wenn die Hamas entwaffnet ist, und notfalls wieder kämpfen.



Seit Oktober 2025 gilt im Gazastreifen eine Waffenruhe, beendet ist der Krieg damit aber nicht. Die israelische Armee greift weiter an, Israel wirft der Hamas vor, sich neu zu bewaffnen. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde wurden seit Beginn der Waffenruhe mehr als 1600 Menschen durch israelische Luftangriffe und Beschuss getötet, seit Beginn des Krieges kamen insgesamt mehr als 74.600 Menschen ums Leben.



Ausgelöst hatte den Krieg der Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023, bei dem in Israel rund 1200 Menschen getötet und 251 verschleppt wurden.

Notunterkünfte im Gazastreifen. Seit Oktober 2025 gilt offiziell eine Waffenruhe, die Lage bleibt jedoch angespannt. © Faiz Qreqa/Imago

„Die Palästinenser sollten sich anhören, was er gesagt hat“, sagt der israelische Nahost-Wissenschaftler Harel Chorev der Berliner Zeitung. Eisenkot wolle die Entwaffnung der Hamas binnen 18 Monaten durchsetzen, per Abkommen oder per Militäreinsatz. „In diesem Sinne unterscheidet er sich nicht von Netanjahu.“ Konkrete Änderungen für Gaza bei Hilfe, Waffenruhe oder Präsenz der Armee erwartet Chorev nicht. Möglich sei allenfalls eine andere Politik beim Wiederaufbau, bevor es zu einem Einsatz gegen die Hamas komme.



Eisenkot ist mit diesem Krieg eng verbunden. Nach dem 7. Oktober trat er Netanjahus Kriegskabinett bei und verließ es im folgenden Jahr wieder. Er warf dem Regierungschef vor, weder beim Kriegsende noch bei der Befreiung der Geiseln voranzukommen. Eisenkot hat in diesem Krieg selbst einen Sohn verloren. Gal Eisenkot fiel im Dezember 2023 bei Kämpfen im Norden des Gazastreifens.



Zudem gilt er als Urheber der Dahiya-Doktrin. Sie sieht vor, Orte, aus denen auf Israel geschossen wird, mit massiver Gewalt zu zerstören. Benannt ist sie nach einem Beiruter Vorort, den Israel im Libanonkrieg 2006 schwer bombardierte. Im Wahlkampf berief sich Eisenkot ausdrücklich darauf. Kritiker halten die Doktrin für völkerrechtswidrig.

Kein Staat, aber härter gegen Siedler

Einen palästinensischen Staat lehnt auch Eisenkot ab. Die Zwei-Staaten-Lösung sei ein Fehler, sagte er im Oktober in einem Podcast. Israel müsse die Sicherheitskontrolle über das gesamte Gebiet zwischen Jordan und Mittelmeer behalten. In diesem Punkt liegt er auf einer Linie mit Netanjahu und fast allen jüdischen Parteien in der Knesset.



Eine Regierung ohne Netanjahu werde international allerdings mehr Gehör finden, betonte Efraim Inbar, Präsident des Jerusalem Institute for Strategy and Security, im Gespräch mit der Berliner Zeitung. „Netanjahu ist für viele ein rotes Tuch.“ An der Politik selbst werde sich aber wenig ändern.



Ein Unterschied zeigt sich im Westjordanland. Eisenkot will härter gegen gewalttätige Siedler vorgehen und nennt Angriffe auf Palästinenser „jüdischen Terror“, den Netanjahus Regierung begünstigt habe. Die Siedlungen selbst stellt er nicht grundsätzlich infrage, sie müssten sich aber an israelisches Recht halten. Für die Menschen im Westjordanland wäre das die spürbarste Veränderung.

Die arabischen Parteien und ihr Preis

Anders ist die Lage der arabischen Bürger Israels, von denen sich viele selbst als Palästinenser verstehen. Ihre Parteien holten bei der Wahl mit 19 Sitzen ein Rekordergebnis. Ra’am und die Gemeinsame Liste empfahlen Eisenkot als Regierungschef und verschafften ihm so 67 Empfehlungen, eine Mehrheit der 120 Abgeordneten.



In seine Regierung holen will Eisenkot sie bislang nicht. Für jeden Koalitionspartner hat er vier Bedingungen aufgestellt, darunter die Einstufung der Hamas als Terrororganisation. Ra’am-Chef Mansour Abbas forderte bei Herzog zwar die Entwaffnung der Hamas, als Terrororganisation wollte er sie aber nicht bezeichnen.

Nahost-Experte Chorev glaubt, dass Eisenkot die arabischen Stimmen am Ende gar nicht braucht. Er bemühe sich, seine Regierung auf die ultraorthodoxen Parteien zu stützen. Dann könnten die arabischen Abgeordneten auch kein Vorgehen gegen die Hamas blockieren. Mit Schas und Vereinigtem Tora-Judentum käme Eisenkots Block auf genau 61 Sitze. Viele arabische Israelis hätten stark mobilisiert, wüssten aber, dass es in Sicherheitsfragen kaum Unterschiede zwischen Eisenkot und Netanjahu gebe, sagt Chorev. Entschieden habe die Wahl Netanjahus Innenpolitik.



Am Montag ging Eisenkots Partei Jaschar auf die Ultraorthodoxen zu. Nach Angaben der Jerusalem Post lud sie beide Parteien ein, gemeinsam Parlamentspräsident Amir Ohana abzulösen, einen Vertrauten Netanjahus. Bislang hatte Eisenkots Block ein Bündnis mit ihnen ausgeschlossen. Tora-Judentum lehnte vorerst ab.



Netanjahu setzt unterdessen auf Druck. Israel werde eine Regierung, die sich auf arabische Parteien stütze, nicht überleben, warnte er. Am Dienstag wird die neue Knesset vereidigt. Bis eine neue Regierung steht, bleibt Netanjahu geschäftsführender Ministerpräsident.

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