Hat das Landeskriminalamt Elif Eralp geraten, den Namen des PFLP-Aktivisten Ibrahim Ibrahim nicht zu nennen? Die Antwort des Senats auf eine AfD-Anfrage lässt das offen. Dafür belegen die Zahlen: Die Straftaten mit Bezug zu Hamas und PFLP haben in Berlin seit dem 7. Oktober 2023 deutlich zugenommen und 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Die Zahl der Bedrohungen gegen Amts- und Mandatsträger ist im vergangenen Jahr sprunghaft gestiegen.



Vom 7. Oktober 2023, als die Hamas bei ihrem Überfall auf Israel ein Massaker verübte und mehr als 250 Menschen verschleppte, bis Ende 2025 erfasste die Berliner Polizei insgesamt 960 Fälle politisch motivierter Kriminalität mit Bezug zur linksradikalen Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) oder zur islamistischen Terrororganisation Hamas.



In den knapp drei Monaten nach dem Angriff waren es 108 Fälle, 2024 dann 395 und 2025 schließlich 457. Das geht aus der Antwort von Innenstaatssekretär Christian Hochgrebe (SPD) auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Abgeordneten Martin Kohler, Marc Bernicke und Marc Vallendar, hervor. Für das laufende Jahr liegen wegen einer Systemumstellung bei der Polizei noch keine belastbaren Zahlen vor.

Kennzeichen terroristischer Organisationen: Häufigstes Delikt mit Hamas- und PFLP-Bezug

Den größten Anteil macht das Verwenden von Kennzeichen terroristischer Organisationen aus: Diese Fälle stiegen von neun im Jahr 2023 über 90 im Jahr 2024 auf 264 im Jahr 2025. Bei Sachbeschädigungen gab es 2024 mit 219 Fällen einen Höchststand, 2025 waren es 96. Die Billigung von Straftaten registrierte die Polizei in den drei Jahren 16-, 22- und 25-mal, Volksverhetzung 15-, 21- und 14-mal.

Terrordelikte im engeren Sinn bleiben selten. 2025 wurden jeweils zwei Fälle wegen Unterstützung ausländischer terroristischer Vereinigungen und wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat erfasst.

Nur sehr wenige Haftstrafen in Berlin

Das Personenpotenzial schätzt der Senat für 2025 auf 200 Personen im Hamas- und 30 im PFLP-Umfeld. 2023 waren es noch 150 beziehungsweise 20. Hinweise auf Nachfolgestrukturen des verbotenen Vereins Samidoun Deutschland lägen nicht vor.

Die Staatsanwaltschaft führte 268 Verfahren gegen Tatverdächtige, 26 davon sind noch offen. 24 mündeten in eine Anklage, 14 in einen Strafbefehl. 69 wurden mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt, 70 mit anderen Verfahren verbunden. Bislang sind 22 gerichtliche Entscheidungen eingetragen, darunter drei Freiheitsstrafen – eine davon ohne Bewährung –, drei Geldstrafen und ein Jugendarrest.

Bedrohungen gegen Politiker steigen sprunghaft

Auffällig ist die Entwicklung bei Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger im Bereich „ausländische Ideologie“. Insgesamt sank deren Zahl zwar von 47 Fällen im Jahr 2024 auf 29 im Jahr 2025. Die Bedrohungen aber stiegen sprunghaft: von einem Fall 2023 und keinem 2024 auf 13 im Jahr 2025. Ob Wahlkandidaten betroffen waren, lässt sich nach Senatsangaben nicht automatisiert auswerten.

Wie oft das LKA Politiker beraten oder unter Schutz gestellt hat, wird nach Angaben des Senats statistisch nicht erfasst. Gleiches gelte für Ausweisungen wegen Unterstützung von Hamas oder PFLP. Zu Inhalten solcher Beratungen will sich die Senatsinnenverwaltung grundsätzlich nicht äußern; das gelte „insbesondere auch für etwaige Verhaltensempfehlungen“. Eine Offenlegung könne Rückschlüsse auf die Arbeitsweise der Polizei zulassen.

Damit bleibt auch offen, ob der Senat in diesem Wahljahr Kenntnis von einer Gefährdung von Spitzenkandidaten durch das Hamas- und PFLP-Umfeld hatte. Zu Ibrahim Ibrahim äußert sich der Senat ebenfalls nicht. Angaben zu Einzelpersonen mache man grundsätzlich nicht, so die Begründung.

Eralp, Ibrahim Ibrahim und das Spiegel-Interview

Anlass der Anfrage ist ein Interview Eralps mit dem Spiegel. Darin hatte sie eine Frage zu Ibrahim samt ihrer Antwort aus der autorisierten Fassung streichen lassen. Ibrahim war am 20. September auf der Wahlparty der Neuköllner Linken aufgetaucht. Den getöteten Hamas-Chef Yahya Sinwar, Drahtzieher des Massakers vom 7. Oktober 2023, hatte er einen „Märtyrerhelden“ genannt. Eralps Büro schickte dem Spiegel versehentlich interne Notizen mit. In ihnen schrieb die Politikerin, sie und ihr Mann hätten Angst vor diesen Leuten. Das LKA habe ihr empfohlen, nie konkrete Namen zu nennen – damals allerdings im Zusammenhang mit Organisierter Kriminalität.

Nach Informationen von Spiegel und dpa lagen dem LKA keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung Eralps vor. Mit ihr wie mit den anderen Spitzenkandidaten habe es standardisierte Sicherheitsgespräche gegeben, Ibrahim sei darin kein Thema gewesen. Inzwischen steht Eralp unter Polizeischutz.

AfD sieht Sicherheitslage in Berlin gefährdet

„Schon die sprunghaft gestiegene Zahl der Bedrohungen gegen Amtspersonen oder Mandatsträger ist beunruhigend“, sagt der AfD-Abgeordnete Martin Kohler. „Geradezu erschreckend ist aber, dass in Berlin rund 230 Anhänger der Terrorgruppen PFLP und Hamas frei herumlaufen. Dass die sich bildende Linksaußenkoalition sich dieser Bedrohungslage bewusst ist, ist seit den Eralp-Leaks bekannt.“ Unternehmen werde Rot-Grün-Rot dagegen nichts, meint Kohler, denn speziell die Linke wolle es sich mit dieser Klientel nicht verscherzen. „Die Sicherheitslage in Berlin wird sich also absehbar weiter verschlechtern.“

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