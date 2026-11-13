Ein Streit um unbezahlte Parkbußgelder endete mit einer Kopfverletzung des Gerichtsvollziehers. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Mann vor, fünf Pistolen nach Wien gebracht zu haben.

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Aus dem Streit um die Pfändung eines Autos wurde ein Fall für Polizei und Justiz.

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Ein Gericht im englischen Birmingham hat einen 40-Jährigen wegen eines Messerangriffs auf einen Gerichtsvollzieher der Körperverletzung schuldig gesprochen. Vom schwereren Vorwurf, bei dem Angriff eine ernste Verletzung des Opfers beabsichtigt zu haben, sprach ihn das Gericht frei. Darüber berichtete die britische Zeitung Times am Freitag.

Der Angriff ereignete sich vor dem Wohnhaus des Mannes im Birminghamer Stadtteil Kings Heath. Der Gerichtsvollzieher wollte wegen unbezahlter Parkbußgelder das Auto der Ehefrau des Mannes pfänden. Nach einer Auseinandersetzung holte der 40-Jährige zwei große Küchenmesser und einen Stein aus dem Haus. Er schlug die Seitenscheibe des Transporters des Mitarbeiters ein und verletzte diesen am Kopf, wie die Times berichtet.

Verdacht auf Waffentransporte nach Wien

Unabhängig von diesem Verfahren wirft ihm die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe vor, an Planungen der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas für Anschläge in Deutschland oder Österreich beteiligt gewesen zu sein.

Nach Angaben der Bundesanwaltschaft soll der Mann im Sommer 2025 bei zwei Treffen in Berlin fünf Pistolen und Munition übernommen, nach Wien gebracht und dort eingelagert haben. Die Waffen waren demnach für Anschläge auf jüdische oder israelische Einrichtungen bestimmt. Die deutschen Ermittler ließen den britischen Staatsbürger am 3. November 2025 in London festnehmen. Er wurde bislang nicht nach Deutschland überstellt.

Sieben Beschuldigte in Berlin

Der Generalbundesanwalt wirft einer Gruppe mutmaßlicher Hamas-Mitglieder vor, einen Mordanschlag gegen Vertreter Israels sowie jüdische oder pro-israelische Menschen in Deutschland oder Österreich vorbereitet zu haben. Der Anschlag sollte demnach Anfang Oktober 2025 stattfinden, zum zweiten Jahrestag des Hamas-Überfalls auf Israel.



Am 8. September 2026 erhob die Bundesanwaltschaft vor dem Berliner Kammergericht Anklage gegen sieben Beschuldigte. Der 40-Jährige soll ebenfalls an den Anschlagsvorbereitungen beteiligt gewesen sein. Die Bundesanwaltschaft verfolgt ihn jedoch gesondert von den sieben Angeklagten.

Nach Angaben der Times soll der Mann eine mögliche Haftstrafe zunächst in Großbritannien verbüßen, bevor er nach Deutschland ausgeliefert werden könnte. Über die Strafhöhe für den Messerangriff wurde noch nicht entschieden.

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