Sieben Männer sollen für Hamas Waffen beschafft haben: Prozess in Berlin startet im Januar

Kammergericht lässt Anklage zu – die Bundesanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, Waffen für einen Mordanschlag auf israelische und jüdische Ziele beschafft zu haben.

Gut ein Jahr nach den ersten Festnahmen steht der Termin fest: Ab dem 13. Januar 2027 müssen sich sieben Männer vor dem Berliner Kammergericht verantworten, die für die Hamas in Deutschland Waffen und Munition besorgt haben sollen.



Der 4. Strafsenat hat die Anklage des Generalbundesanwalts jetzt zugelassen, wie das Gericht am Donnerstag mitteilte. Nach Darstellung der Ankläger sollten die Waffen für einen Anschlag auf Repräsentanten Israels, Menschen jüdischen Glaubens oder proisraelisch eingestellte Personen in Deutschland oder Österreich verwendet werden.

Die Vorwürfe

Allen Angeklagten wirft die Bundesanwaltschaft die Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung und die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor. Hinzu kommen Verstöße gegen das Waffengesetz.



Drei von ihnen – Borhan El-K., Wael F.M. und Ahmad I. – sollen außerdem gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen haben.



Die Männer kommen aus unterschiedlichen Ländern: Abed Al G. und Ahmad I. sind deutsche Staatsangehörige, Yousif C. ist Däne, Mohammad S. Bulgare. Borhan El-K., Wael F.M. und Kamel M. wurden im Libanon geboren.

Anschlag zum Jahrestag des 7. Oktober

Der Anklage zufolge hatte der militärische Arm der Hamas, die sogenannten Qassam-Brigaden, schon vor längerer Zeit begonnen, in Europa Waffendepots anzulegen. Spätestens seit Juli 2025 soll die Organisation einen konkreten Mordanschlag geplant haben. Er sollte Anfang Oktober 2025 verübt werden – in zeitlicher Nähe zum zweiten Jahrestag des Hamas-Überfalls auf Israel am 7. Oktober 2023.



Hochrangige Hamas-Funktionäre sollen fünf der Angeklagten beauftragt haben, in Deutschland Waffen und Munition zu besorgen. Abed Al G. soll später Mohammad S. und Kamel M. hinzugezogen haben. Eine herausgehobene Rolle schreiben die Ermittler dem gesondert verfolgten Mohammed A. zu, der an die Führungsebene der Hamas angebunden gewesen sein soll.



Bis zu den ersten Festnahmen hatte die Gruppe laut Anklage ein funktionsfähiges vollautomatisches Gewehr, 13 funktionsfähige Pistolen und mehr als 700 Schuss Munition beschafft. Einen Teil der Waffen soll Mohammed A. nach Wien gebracht und dort eingelagert haben. Zudem soll er vorab ein Bekennervideo erstellt haben, in dem er den Anschlag im Namen der Hamas ankündigte.

Alle Angeklagten in Untersuchungshaft

Abed Al G., Wael F.M. und Ahmad I. waren am 1. Oktober 2025 in Berlin festgenommen worden. Bei der Razzia fanden die Polizisten diverse Waffen, darunter ein Sturmgewehr AK 47 sowie mehrere Pistolen und Munition. Die übrigen vier Angeklagten wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten zwischen November 2025 und Mai dieses Jahres gefasst. Alle sieben sitzen weiterhin in Untersuchungshaft.

Mohammed A. ließ die Bundesanwaltschaft am 3. November 2025 im Wege der Rechtshilfe in London festnehmen. Er ist bislang nicht nach Deutschland überstellt.

Waffendepot in Bulgarien

Es ist nicht das erste Hamas-Verfahren dieser Art am Berliner Kammergericht. Im März dieses Jahres verurteilte es vier Männer wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung und weiterer Delikte zu Freiheitsstrafen zwischen viereinhalb und sechs Jahren. Sie waren im Dezember 2023 in Berlin und im niederländischen Rotterdam festgenommen worden.

Nach Ansicht des Gerichts waren die Männer als sogenannte Auslandsoperateure der Hamas im Einsatz und wollten auch Anschläge in Europa ausführen. Den Ermittlungen zufolge hatten sie zwischen Juni und Dezember 2023 mehrfach in Polen vergeblich nach einem Waffenversteck gesucht. In einem Depot in Bulgarien stellten Ermittler Schusswaffen und Munition sicher, darunter ein Kalaschnikow-Sturmgewehr.

Verhandelt wird unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen

Der Prozess ist auf mehr als sieben Monate angelegt: Das Gericht hat Fortsetzungstermine bis zum 25. August 2027 angesetzt, verhandelt wird in der Regel mittwochs und donnerstags. Aus Sicherheitsgründen findet die Hauptverhandlung nicht im Gebäude des Kammergerichts in Schöneberg statt, sondern im Kriminalgericht Moabit. Zuständig ist der 4. Strafsenat als Staatsschutzsenat (Aktenzeichen 4 St 4/26).

Ob die Vorwürfe zutreffen, muss die Hauptverhandlung klären. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt für die Angeklagten die Unschuldsvermutung.

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