Der Hamburger Bahnhof öffnete am Wochenende 30 Stunden am Stück. Rund 110.000 Menschen kamen. Die Schlange reichte bis weit auf die Straße.

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Der Hamburger Bahnhof hat zu seinem Jubiläum am Wochenende für 30 Stunden am Stück seine Türen geöffnet. Von Samstag, 11 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr, blieb das Berliner Museum durchgehend geöffnet, auch die ganze Nacht hindurch.



Rund 110.000 Besucher kamen an den beiden Tagen. Noch eine Stunde vor Schluss reichte die Warteschlange bis auf die Straße, wie eine Sprecherin am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur berichtete.

30 Stunden am Stück: So lief die Jubiläumsöffnung

Durchgehend geöffnet, von Samstag um 11 Uhr bis Sonntag um 18 Uhr: So lange hielt der Hamburger Bahnhof am Wochenende des 14. und 15. November seine Türen auf. Nach Angaben des Museums kamen an beiden Tagen rund 110.000 Besucher.

Der Andrang hielt bis zum Ende an. „Die Schlange geht immer noch bis auf die Straße“, sagte Sprecherin Fiona Geuß am Sonntag gegen 17 Uhr – und das, obwohl nur noch eine Stunde Zeit blieb. Der Eintritt war das gesamte Wochenende frei.

Besucherrekord 2026: dreimal so viele Gäste wie 2022

Das Jubiläum krönt nach Darstellung des Hauses ein Rekordjahr. Der Hamburger Bahnhof spricht vom besucherstärksten Jahr seiner Geschichte: Rund 600.000 Menschen hätten das Museum bislang besucht, dreimal so viele wie 2022.

Die Direktoren Sam Bardaouil und Till Fellrath werten das als Beleg für ihren Kurs. „Das zeigt, was möglich ist, wenn sich ein Museum öffnet und dem Publikum neue Zugänge zur Kunst bietet“, teilten sie mit. „Doch der wahre Erfolg liegt darin, dass Menschen sagen: Der Hamburger Bahnhof ist auch mein Museum.“

Programm bei Nacht: Schallplatten und Wim Wenders

Das Besondere war der Betrieb bei Nacht. Zwischen 21 und 2 Uhr konnten Gäste gemeinsam Schallplatten hören oder Wim Wenders’ Film „Der Himmel über Berlin“ sehen.

Am Sonntagmorgen stand unter anderem eine Pyjamaführung auf dem Plan. Als roter Faden war laut Programm eine Führung angesetzt, die 30 Stunden dauern sollte und der man sich jederzeit anschließen konnte. Das eigentliche Programm hatte am Samstag um 12 Uhr begonnen.

Gleich mehrere Ausstellungen waren ohne Eintritt geöffnet. In der großen Halle lädt Lina Lapelytes Installation „We Make Years Out Of Hours“ zum Mitmachen ein – dort lässt sich mit Holzklötzchen experimentieren.

Erst kürzlich eröffnete zudem eine Schau der französischen Konzeptkünstlerin Sophie Calle. Calle folgte früher fremden Menschen mit der Kamera, wohnte zeitweise in einem leerstehenden Pariser Hotel und hielt die Veränderungen in Berlin nach der Wiedervereinigung fest.

Zu den neuen Werken zählt eine Videoinstallation. Calle fuhr dafür mit Menschen an die Küste, die noch nie das Meer gesehen hatten. Gefilmt wurden deren erste Reaktionen, als sie sich nach dem Blick aufs Wasser umdrehten.

Vom Bahnhof zum Museum: die Geschichte des Hauses

Der Hamburger Bahnhof zählt zu den wichtigsten Ausstellungshäusern der Hauptstadt und trägt den Titel Nationalgalerie der Gegenwart. Eröffnet wurde das Museum im November 1996.

Der Name erinnert an die ursprüngliche Funktion des Gebäudes: Im 19. Jahrhundert diente es als Bahnhof. Heute liegt das Haus nahe dem Berliner Hauptbahnhof.

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