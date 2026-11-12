Hamburger Bahnhof: Sophie Calle beschwört die Geister der DDR

Als die französische Konzeptkünstlerin Sophie Calle 1996 auf Einladung des Galeristen Matthias Arndt durch Berlin streifte, fotografierte sie zwölf Orte, an denen die DDR und ihre Symbole gerade verschwunden waren. Daraus entstand die Serie „Detachment“, in der man Berlin als „Stadt der verschwundenen Dinge“ begegnet.



Dreißig Jahre später ist die 1953 in Paris geborene Calle mit „Is It Better“ im Hamburger Bahnhof zu sehen, die Serie „Detachment“ ist Teil davon. Es ist ihre erste Berliner Einzelausstellung seit mehr als zwei Jahrzehnten und zugleich ein Beitrag zum 30. Geburtstag des Museums, so die Kuratorin Lisa Hörstmann. Sechs Werkkomplexe aus drei Jahrzehnten erzählen vom Verschwinden und Wiederauftauchen und von der Unzuverlässigkeit unserer Erinnerungsbilder.