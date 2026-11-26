Die Nachfrage nach Konserven, Trinkwasser und Notfallausrüstung steigt in mehreren Ländern. Auch deutsche Supermärkte haben auf das wachsende Interesse an Krisenvorsorge reagiert.

Kunden mit gefüllten Einkaufswagen bei der US-Supermarktkette Costco in Kalifornien. In den USA ist die Nachfrage nach Notvorräten zuletzt deutlich gestiegen.

Konserven, Trinkwasser, Batterien und Babynahrung: In mehreren Ländern decken sich Verbraucher verstärkt mit Notvorräten ein. Supermärkte melden teilweise massive Umsatzsteigerungen bei haltbaren Lebensmitteln und anderen Produkten des täglichen Bedarfs. In sozialen Netzwerken verbreiten sich unterdessen Falschinformationen über einen angeblich unmittelbar bevorstehenden Weltkrieg.



Die Gerüchte knüpfen an tatsächliche Empfehlungen zahlreicher Regierungen zur Krisenvorsorge an. Doch während die Behörden ihre Bevölkerung auf mögliche Stromausfälle, Naturkatastrophen, Cyberangriffe oder auch militärische Konflikte vorbereiten wollen, interpretieren manche Internetnutzer die Aufrufe als vermeintlichen Beleg für einen bevorstehenden globalen Krieg.



Wie aus einer Recherche der Nachrichtenagentur AFP hervorgeht, verbreiten sich entsprechende Behauptungen inzwischen in zahlreichen Ländern Europas, Asiens und Nordamerikas.

Supermärkte melden sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach Notvorräten

Besonders deutlich zeigt sich das veränderte Einkaufsverhalten in Großbritannien. Dort startete die Regierung am 22. Oktober ihre auf drei Jahre angelegte Informationskampagne „Be Ready“. Sie empfiehlt den Bürgern, sich bei einem Ausfall wichtiger Versorgungsleistungen mindestens drei Tage selbst versorgen zu können.



Schon am darauffolgenden Wochenende verzeichnete die britische Supermarktkette Iceland nach eigenen Angaben einen Anstieg der Konservenverkäufe um 40 Prozent, wie der Independent berichtete.

Ein Mann trägt eingekauftes Toilettenpapier und Küchenrollen aus einem Supermarkt. © Rene Traut/dpa

Eine am 10. November veröffentlichte Auswertung des Marktforschungsunternehmens Worldpanel by Numerator zeigt, dass die Nachfrage auch in den folgenden Tagen hoch blieb. Innerhalb von zehn Tagen nach Beginn der Kampagne stieg der Umsatz mit abgefülltem Trinkwasser gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 67 Prozent. Bei Konserven und Lebensmitteln in Gläsern waren es 37 Prozent, bei Handdesinfektionsmitteln sogar 83 Prozent.



Täglich kauften rund 400.000 Menschen mehr Fleischkonserven als zuvor. Die übliche Einkaufsmenge blieb jedoch bei rund 500 Gramm. Die Marktforscher sehen darin deshalb keinen Beleg für flächendeckende Panikkäufe.



Auch in den USA registriert der Handel eine erhöhte Nachfrage. Nach Erkenntnissen der Investmentfirma Mizuho Securities, die AFP vorliegen, verzeichnete die amerikanische Großhandelskette Costco einen sprunghaften Anstieg der Verkäufe von Notvorräten. Die Analysten führen dies auch auf die in sozialen Netzwerken verbreiteten Weltuntergangsszenarien zurück. Ähnliche Entwicklungen erwarten sie bei Walmart und Sam’s Club.

Angst vor dem Dritten Weltkrieg: Wie sich Falschinformationen verbreiten

Besonders in Internetforen und Gruppen sogenannter Prepper finden entsprechende Gerüchte großen Widerhall. Mitglieder veröffentlichen Fotos ihrer mit Haferflocken, Bohnen, Konserven und Trinkwasser gefüllten Vorratskammern. Manche bereiten sich mit eigenen Bunkern und Überlebenstrainings auf den Zusammenbruch staatlicher Strukturen vor.



Technische Störungen im Flugverkehr, Ausfälle von Bankanwendungen und Berichte über Cyberangriffe werden dabei mit den staatlichen Vorsorgeempfehlungen in Verbindung gebracht.

AFP-Faktenprüfer widerlegten beispielsweise die Behauptung, Australien habe landesweit den Notstand ausgerufen. Ausgangspunkt war ein falsch wiedergegebenes Interview des Roten Kreuzes. Auch in Malaysia und Südkorea kursierten vergleichbare Gerüchte, obwohl beide Länder keine neuen Empfehlungen zur Bevorratung veröffentlicht hatten.



„Weil manche Warnungen zur Krisenvorsorge zeitlich mit militärischen Reden oder weltweiten Konflikten zusammenfallen, trägt das zu Spekulationen im Netz bei“, sagte Sojin Jang, Expertin für Notfallmanagement an der Universität Nebraska in Omaha, gegenüber AFP.

Krisenvorsorge in Deutschland: Rewe, Edeka und Netto greifen das Thema auf

Auch in Deutschland beschäftigen sich Behörden und Einzelhandel verstärkt mit der persönlichen Krisenvorsorge. Im September präsentierten 21 Rewe-Märkte in 17 hessischen Landkreisen im Rahmen einer Kooperation mit dem Landesinnenministerium einen beispielhaften Lebensmittelvorrat für eine Person für zehn Tage. Kunden konnten kostenlose Ratgeber und Checklisten mitnehmen.



„Das ist kein Alarmismus, sondern gelebte Eigenverantwortung“, erklärte Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) bei einem Besuch in einem Frankfurter Supermarkt.



Auch der Edeka-Verbund brachte im September einen Notfallrucksack auf den Markt. Zur Ausstattung gehören unter anderem ein Kurbelradio, ein Wasserfilter, ein Taschenkocher und eine Solar-Powerbank. Anlass war die Beteiligung des Unternehmens an einer Bundeswehrübung in Hamburg.



Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) weist auf seiner Internetseite inzwischen darauf hin, dass es aufgrund des großen Interesses an seinen Informationsangeboten zu Verzögerungen bei der Bearbeitung von Bestellungen kommen könne.

Notvorrat für zehn Tage: Was das Bundesamt tatsächlich empfiehlt

Das BBK rät seit Jahren zur persönlichen Notfallvorsorge. Bereits im Oktober 2025 stellte die Behörde ihren grundlegend überarbeiteten Ratgeber für Krisen und Katastrophen vor. Die Bürger sollen sich möglichst zehn Tage unabhängig versorgen können. Doch bereits ein Vorrat für drei Tage sei hilfreich und könne schrittweise erweitert werden.



Für Erwachsene empfiehlt das Bundesamt täglich mindestens 1,5 Liter Flüssigkeit sowie bei Bedarf einen halben Liter Wasser zusätzlich zum Kochen. Hinzu kommen haltbare Lebensmittel, notwendige Medikamente und weitere Hilfsmittel für Notfälle.

Auch die EU-Kommission stellte am 3. November neue Leitlinien zur Krisenvorsorge vor. Die Bevölkerung soll im Notfall mindestens 72 Stunden ohne externe Hilfe auskommen können. Ab 2027 soll nach dem Willen der Kommission zudem jährlich am 23. Oktober ein europäischer Tag der Krisenvorsorge stattfinden.

Experten warnen allerdings davor, vernünftige Vorsorge mit exzessiven Hamsterkäufen zu verwechseln. Übermäßige Einkäufe können Engpässe, Preissteigerungen und Lebensmittelverschwendung verursachen. Besonders betroffen wären davon einkommensschwache Haushalte und Menschen, die nur eingeschränkt mobil sind.



Das BBK empfiehlt deshalb unter anderem einen sogenannten lebenden Vorrat: Verbraucher kaufen bei ihren gewöhnlichen Einkäufen regelmäßig etwas mehr, verbrauchen die Lebensmittel im Alltag und ersetzen sie anschließend. Ein überstürzter Großeinkauf ist dafür nicht erforderlich.

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