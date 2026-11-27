Nur eine kleine Tasche gratis in die Kabine: Das OLG Frankfurt hat die strengen Handgepäck-Regeln von Wizz Air bestätigt. Die Verbraucherschützer ziehen vor den Bundesgerichtshof.

Passagiere dürfen bei Flügen nur ein kleines Gepäckstück kostenlos mit in die Kabine nehmen. Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt entschieden und damit die Regeln des ungarischen Billigfliegers Wizz Air bestätigt. Die Airline lässt lediglich eine Tasche mit den Maßen 40 mal 30 mal 20 Zentimeter zu. Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hatte auf Unterlassung geklagt und ist nun unterlegen (Az.: 6 UKl 7/25).

Das zugelassene kleine Gepäckstück genüge zur Mitnahme aller während des Flugs benötigten persönlichen Gegenstände, führten die Frankfurter Richter aus. Für weitere Sachen könne und müsse gegebenenfalls ein anderer Tarif gebucht werden. Es sei auch gerechtfertigt, das Handgepäck auf ein Stück zu begrenzen, damit die Fluggesellschaften zügig überprüfen könnten, ob die Bestimmungen eingehalten werden. In den einschlägigen EU-Verordnungen sehe das Gericht keinen Anhaltspunkt für mehr kostenfreies Handgepäck.

Verbraucherschützer sprechen von Etappensieg

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Weil das OLG Hamm in einem vergleichbaren Verfahren gegen die Airline Vueling anders entschieden hatte, ließen die Frankfurter Richter die Revision beim Bundesgerichtshof zu. Damit hat die vzbv zumindest ein Teilziel erreicht, da sie eine höchstrichterliche Klärung anstrebt, wie groß angemessenes Handgepäck sein darf. Die Entscheidung sei insofern ein „wichtiger Etappensieg“, sagte vzbv-Jurist Heiko Dünkel. Die Verbraucherschützer halten neben der kleinen Tasche einen zusätzlichen Kabinenrollkoffer für zulässig.

Das OLG Hamm hatte entschieden, dass die Airlines das Handgepäck nicht auf ein Stück beschränken dürften, weil sie dies nicht ausreichend begründet hätten. Zu den Details von Außenmaßen äußerten sich die Richter in Nordrhein-Westfalen nicht. In erster Instanz sind weitere Klagen gegen andere Fluggesellschaften anhängig.

Neue EU-Fluggastrechte ab 2027

Die EU-Staaten hatten kürzlich neue Regelungen zu den Fluggastrechten gebilligt, die voraussichtlich ab Mitte 2027 gelten sollen. Wer online Tickets sucht, soll demnach standardmäßig den Preis mit Handgepäck angezeigt bekommen, um Preisvergleiche zu erleichtern. Fluggesellschaften können aber weiter Tickets anbieten, bei denen für größere Handgepäckstücke extra gezahlt werden muss. Diese Regelungen führten nicht zur Klärung eines einheitlichen Standards, erläuterte die Verbraucherzentrale. (mit dpa)

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