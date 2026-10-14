Explosion in Charlottenburg: Sorge vor Handgranaten und Kriegswaffen aus der Ukraine wächst

Die kriminelle Szene ist laut Polizei „durchbewaffnet“. Nach dem Balkan rückt nun die Ukraine als Bezugsquelle für illegale Waffen in den Blick.

Die Explosion am Montagmorgen war laut. Schrapnelle durchschlugen Fensterscheiben der Gebäude am Stuttgarter Platz in Charlottenburg. Parkende Autos wurden beschädigt, Anwohner in Schrecken versetzt.



Wer die Explosion auf der Fahrbahn auslöste und wem sie galt, ist bislang unklar. Die Polizei vermutet eine Auseinandersetzung zwischen Banden. Immer mehr erhärtet sich zudem der Verdacht, dass es eine Handgranate war – schon zum wiederholten Mal kam in Berlin eine Kriegswaffe zum Einsatz.

Für die Gewerkschaft der Polizei (GdP) ist die Tat Anlass, vor Waffen zu warnen, die aus Kriegsgebieten wie der Ukraine in die Hände von Kriminellen gelangen. Von einer „voranschreitenden Durchbewaffnung der Szene“ spricht der Berliner GdP-Landeschef Stephan Weh. Im Konkurrenzkampf um Geschäftsfelder oder wegen persönlicher Fehden würden auch Sprengkörper mitten in der Innenstadt gezündet und die Bevölkerung in Gefahr gebracht. „Auch durch skrupellose Geschäfte rund um den Ukrainekrieg gelangen Kriegswaffenbestände nach Deutschland und vor allem nach Berlin, was zu weiterer Aufrüstung in der organisierten Kriminalität führt.“

Schon mehrere Handgranaten-Explosionen in Berlin

Die BAO Ferrum, eine Ermittlungsgruppe des Landeskriminalamtes, die die vielen Schießereien der letzten Zeit aufklären soll, übernahm die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat am Stuttgarter Platz. Die Ermittlungsgruppe wurde gegründet, weil seit dem vergangenen Jahr die Zahl der Schussabgaben, Brandanschläge oder Explosionen in Berlin zugenommen hat. Als Gründe nennt die Polizei die hohe Verfügbarkeit von Waffen und Auseinandersetzungen von Gruppierungen der organisierten Kriminalität sowie türkischen Mafiabanden, die türkische Geschäftsleute erpressen.



Bei den Auseinandersetzungen wurden in den vergangenen Monaten nicht nur scharfe Schusswaffen und Molotow-Cocktails eingesetzt, sondern auch Handgranaten: Im September warfen Maskierte durch das Fenster einer Bar in Kreuzberg eine Handgranate. Die Explosion richtete große Schäden an. Im Juni explodierte eine Handgranate vor einem Spätkauf in Wedding. Im selben Monat und dann noch einmal im Juli explodierte eine Handgranate auf dem Gelände eines Autohauses in Zehlendorf.

Solche Handgranaten wurden unter anderem im Jugoslawien-Krieg verwendet. © Christian Ohde/Imago

Auch andere Kriegswaffen spielen bei diesen Fehden eine Rolle. Die BAO Ferrum beschlagnahmte schon mehrere AK-47-Sturmgewehre. Handgranaten und AK-47 stammen meist vom Westbalkan und sind Überbleibsel der Kriege, die dort vor 30 Jahren tobten.



Als künftige illegale Bezugsquelle rückt zunehmend die Ukraine in den Fokus der Behörden. „Nach derzeitigem Erkenntnisstand liegen keine belastbaren Hinweise auf einen organisierten illegalen Handel mit Schusswaffen aus der Ukraine nach Deutschland vor“, heißt es im aktuellen Lagebild Waffenkriminalität des Bundeskriminalamtes.

Hunderttausende Waffen in der Ukraine verschwunden

Gleichwohl sehen Behörden und Fachleute die Ukraine als Risiko. Die NGO Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) betreibt seit 2023 einen eigenen Monitor. Ihr Kernbefund für 2023 und Anfang 2024: Die Schwemme illegaler Waffen ist bislang auf die Ukraine selbst beschränkt. Ein späteres Update weist allerdings auf eine Verschiebung hin: Es gebe frühe Anzeichen, dass organisierter Waffenhandel innerhalb der Ukraine zunimmt. In Lwiw etwa stellten Ermittler 72 Pistolen, 20 Sturmgewehre, 29 Granaten und fast 49.000 Schuss Munition sicher.



Dass es derzeit keine belastbaren Belege für Kriegswaffen aus der Ukraine gibt, heißt nicht, dass es keinen Schmuggel gibt. Die Menge an Waffen in dem Land ist enorm. Laut ukrainischen Quellen sind seit Beginn der russischen Invasion mehr als 491.000 Waffen verloren gegangen oder gestohlen worden, wobei es sich überwiegend um Verluste (94 Prozent) und nicht um Diebstähle handelt.

Schon im Juli 2022 hatte der Vizechef der EU-Grenzschutzagentur Frontex im Innenausschuss des Bundestages gewarnt: „Wir haben in der Ukraine derzeit nahezu ungehinderten Zugang (…) zu Kriegswaffen. Wir gehen davon aus, und wir haben auch die ersten Anzeichen, dass diese durch Kriminelle in die Europäische Union geschmuggelt werden.“

Keine Übersicht über Lieferungen von AK-47-Gewehren

Auch Europol hat mehrfach Sorgen geäußert, dass es nach oder bereits während des Krieges in der Ukraine zu einem verstärkten Schmuggel von Kriegswaffen und Handfeuerwaffen nach Europa kommen könnte. Kriege wie der Jugoslawienkrieg würden stets dazu führen, dass große Mengen an Militärwaffen auf den Schwarzmarkt gelangen, sobald die Kampfhandlungen nachlassen oder enden.



Unmittelbar nach Beginn des Ukrainekrieges lieferten verbündete Staaten des früheren Ostblocks AK-47-Gewehre in die Ukraine. Der Terrorismusexperte Hans-Jakob Schindler vom Counter Extremism Project kritisierte im Sommer dieses Jahres gegenüber Report Mainz, dass es keine gemeinsame Übersicht der Seriennummern aller Waffen, die an die Ukraine geliefert wurden, gebe. Schindler geht davon aus, dass solche Waffen auch auf dem Schwarzmarkt landen. Den EU-Mitgliedstaaten wirft er vor, das Problem zu verschweigen.

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