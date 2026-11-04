Handy am Steuer soll teurer werden: Verkehrssicherheitsrat will Bußgeld verfünffachen

Statt 100 Euro soll ein Griff zum Smartphone 500 Euro kosten – automatische Kameras sollen künftig durch die Frontscheibe erkennen, wer am Steuer tippt.

Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat fordert spürbar höhere Strafen für Autofahrer, die während der Fahrt zum Handy greifen. Nach Auffassung von Experten des Verbands ist Telefonieren mit dem Gerät am Ohr riskanter als Fahren mit 0,8 Promille Alkohol im Blut. DVR-Präsident Manfred Wirsch spricht sich deshalb für eine Anhebung der Geldbuße auf mindestens 500 Euro aus – das Fünffache des heutigen Satzes.

Parallel unterstützt der Verband den Plan von Verkehrsminister Steffen Bilger (CDU), sogenannte Monocams einzuführen. Diese Kameras sollen automatisch erkennen, ob jemand am Steuer ein Mobiltelefon in der Hand hält.

Warum Wirsch das Smartphone mit 0,8 Promille vergleicht

Für den DVR ist Ablenkung durch Technik ein unterschätztes Risiko. DVR-Präsident Wirsch verweist auf eine in diesem Jahr veröffentlichte Studie, der zufolge das Kollisionsrisiko bei Ablenkung durch Smartphones, Touchscreens und andere digitale Anwendungen höher war als unter einem simulierten Alkoholeinfluss von 0,8 Promille.

Als Vergleichsmaßstab nennt Wirsch die Bußgelder beim Alkohol am Steuer. Er verweist auf die 500 Euro Bußgeld bei einem Verstoß gegen die 0,5-Promille-Grenze und begründet damit, warum die Strafe fürs Handy auf dieselbe Höhe steigen soll.

Was Monocams durch die Frontscheibe aufnehmen

Monocams sind hochauflösende, schräg nach unten gerichtete Kameras, die durch die Frontscheibe in das Auto hinein fotografieren. Das System achtet auf Mobiltelefone im Bereich des Fahrenden und auf dessen entsprechende Handhaltung. Werden beide Kriterien erfüllt, löst die Kamera aus. Anschließend bewerten geschulte Polizisten die Bilder.

Für Wirsch wirkt vor allem die Aussicht, jederzeit erwischt zu werden. „Wer weiß, dass ein Verstoß jederzeit erkannt werden kann, wird eher darauf verzichten, das Smartphone während der Fahrt in die Hand zu nehmen“, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

70 und 82 Prozent weniger Verstöße in Trier und New South Wales

Für den Nutzen der Technik führt der Verband konkrete Zahlen an. In Trier ging die festgestellte Handynutzung am Steuer bei einem Testeinsatz um rund 70 Prozent zurück. Im australischen Bundesstaat New South Wales sank die Zahl der Verstöße seit 2019 um etwa 82 Prozent.

Verkehrsforscher Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung hält den Ansatz für wirksam. Die Strafe sei in Deutschland „noch relativ gering“, man hinke europäischen Nachbarn hinterher, sagte er im Sender WDR 5. Die Handy-Blitzer seien aber der richtige Weg, ist er überzeugt. Die Technik sei da, nun müsse es eine Rechtsgrundlage geben.

Über 1100 Unfälle und 15 Tote durch elektronische Geräte

Wie groß das Problem ist, zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Für 2025 wiesen sie mehr als 1.100 Unfälle mit Personenschaden aus, bei denen die Nutzung elektronischer Geräte als Unfallursache erfasst wurde. Dabei kamen 15 Menschen ums Leben, 199 wurden schwer und 1.257 leicht verletzt.

Allerdings ordnet der DVR die Daten selbst ein. Diese Zahlen beziehen sich auf elektronische Geräte insgesamt und nicht ausschließlich auf Smartphones. Minister Bilger spricht von einer steigenden Tendenz und nennt die Entwicklung eindeutig zu viel.

Das sollten Sie jetzt (nicht) tun

Behalten Sie im Blick, dass die höheren Bußgelder bislang eine Forderung sind und noch nicht gelten. Wer am Steuer beim Telefonieren mit dem Handy erwischt wird, muss laut ADAC derzeit mit einem Bußgeld von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Bei einer Gefährdung oder dem Verursachen eines Unfalls steigt das Bußgeld auf 150 beziehungsweise 200 Euro.

Legen Sie das Gerät während der Fahrt konsequent aus der Hand, denn der Griff zum Smartphone bleibt der entscheidende Verstoß. Telefonate über eine Freisprechanlage, ein fest installiertes Fahrzeug-System oder ein Bluetooth-Headset sind erlaubt. Verboten ist es aber, das Handy während der Fahrt in die Hand zu nehmen oder ans Ohr zu halten. (mit dpa)

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema