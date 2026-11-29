Ein Rumpfnetz aus ausgewählten Funkmasten soll Krisen trotzen. Welche Standorte genau dazugehören, ist noch offen. Eine feste Überbrückungszeit fehlt.

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Polizei und Rettungskräfte untersuchen am 3. Januar 2026 einen Brand an Hochspannungskabeln nahe dem Kraftwerk Lichterfelde in Berlin. Der Anschlag führte zu einem großflächigen Stromausfall.

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Die Bundesnetzagentur hat ihr Strategiepapier zur Resilienz der Telekommunikationsnetze fortgeschrieben. Das Handynetz soll künftig auch einen langen Stromausfall zumindest teilweise überstehen.

Anlass waren Angriffe auf die Berliner Infrastruktur. Im September 2025 traf es in Johannisthal knapp 50.000 Kunden. Bis überall wieder Strom floss, vergingen rund 60 Stunden. Im Januar 2026 waren laut Stromnetz Berlin etwa 45.000 Haushalte und 2200 Gewerbekunden betroffen. Erst nach rund 100 Stunden hatten alle wieder Strom.

Rumpfnetz: Welche Funkstationen im Notfall Vorrang hätten

Im Zentrum des Plans steht ein sogenanntes Rumpfnetz. Ein neues Netz entsteht dafür nicht. Gemeint ist eine Auswahl vorhandener Stationen, die in der Krise weiterfunken sollen. Welche das sind, legt das 36-seitige Strategiepapier noch nicht fest.

Ein Kurbelradio mit Taschenlampe für den Stromausfall: Durch Drehen der Kurbel erzeugt ein Dynamo Strom und lädt den integrierten Akku. Ein kleines Solarmodul bietet eine weitere Möglichkeit zur Stromerzeugung. © Jochen Tack/imago

Zählen könnten die Reichweite, die Rolle im Netz, die Erreichbarkeit und ob eine Station Leitstellen, Krankenhäuser sowie Feuer- und Rettungswachen versorgt. Für solche Standorte empfiehlt das Papier, längere Batteriepuffer und Netzersatzanlagen zu prüfen. Nach einem Bericht von Golem geht es um Telefonate, SMS und Notrufe.

Satelliten als Reserve: Warum sie Funkmasten nicht ersetzen

Als Ergänzung setzt die Behörde auf Satelliten. Möglich wären Direktverbindungen vom Smartphone ins All und WLAN-Hotspots an wichtigen Anlaufpunkten, die über Satellit angebunden sind.

Die Grenzen nennt das Papier selbst: In Gebäuden ist der Empfang schwach, die Kapazität ist knapp, nicht jedes Gerät unterstützt die Technik, und die Weitergabe von Notrufen bereitet Probleme. Offen ist außerdem, wie abhängig Deutschland dabei von Anbietern außerhalb Europas würde.

Keine Garantie: Was das Telekommunikationsgesetz verlangt

Für Kunden folgt aus dem Papier weder eine Pflicht noch ein Recht auf durchgehenden Empfang. Es schafft keine neuen rechtlichen Vorgaben, das betont auch die Auswertung von ComputerBase. Fristen und eine Mindestdauer für Notstrom fehlen. Die Behörde selbst nennt die Version 1.9 einen Zwischenschritt.

Auch das geltende Recht schreibt keine feste Laufzeit vor. Laut einer Ausarbeitung der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages vom Oktober 2026 verlangt das Telekommunikationsgesetz nur angemessene Schutzvorkehrungen. Verbindliche Mindeststandards könnte demnach der Bund per Gesetz festlegen.

39 Vodafone-Stationen ohne Strom: Lehren aus Berlin

Wie schwierig die Praxis ist, zeigt ein Bericht von Vodafone zum Ausfall im Januar. Anfangs waren 39 Funkstationen und drei Netzknoten ohne Strom. Nach eigenen Angaben holte der Betreiber 29 Standorte mit Generatoren und Umschaltungen zurück. Drei ließen sich technisch nicht mit Notstrom betreiben.

Batterien allein reichen also nicht. Zufahrt, Treibstoff und passende Anschlüsse entscheiden mit. Der Berliner Senat hat schon am 11. August 2026 ein Konzept mit zwölf Punkten vorgestellt. Es sieht Zutritts- und Fahrrechte, Vorrang beim Kraftstoff sowie Tests mit Solarstrom und Batteriespeichern vor.

Bis zu elf Milliarden Euro: Woher die Zahl im Kostenstreit stammt

Wer die Aufrüstung bezahlt, ist offen. In seiner Stellungnahme zum Strategiepapier begrüßt der Branchenverband VATM das Papier als Orientierung. Bevor es Vorgaben gibt, will er aber Machbarkeit, Verhältnismäßigkeit und Finanzierung geklärt sehen.

Oft genannt werden bis zu elf Milliarden Euro pro Jahr. Die Zahl stammt aus einer Studie von WIK-Consult im Auftrag von 450connect, dem Betreiber des 450-MHz-Netzes für kritische Infrastrukturen. Sie beschreibt den oberen Rand eines Batterieszenarios über 72 Stunden. Eine amtliche Kostenschätzung für das Rumpfnetz ist sie nicht.

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