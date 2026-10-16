Hanning-Skandal: Wie ehemalige BND-Chefs und Militärs ihre Netzwerke zu Geld machen

Der Fall Hanning wirft Fragen nach den Grenzen zwischen legitimer Beratung und dem Schutz vertraulicher Informationen und Staatsgeheimnissen auf.

Warum wechseln Spitzenleute aus BND und Bundeswehr nach ihrem Ausscheiden in die private Sicherheitswirtschaft? Als Berater bringen sie ihre Erfahrungen und beruflichen Kontakte ein. Im Fall des Ex-BND-Präsidenten August Hanning geht es sogar um die mutmaßliche Weitergabe von Staatsgeheimnissen. Ist eine Karriere in der Privatwirtschaft nach der Karriere in höchsten Sicherheitskreisen der Bundesrepublik gerechtfertigt?

Anders als bei den weiteren Beispielen geht es im Fall Hanning um konkrete strafrechtliche Ermittlungen. Der frühere BND-Präsident wurde am 6. Oktober 2026 festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Nach Angaben des Generalbundesanwalts besteht gegen Hanning der dringende Verdacht der landesverräterischen Ausspähung, des Auskundschaftens von Staatsgeheimnissen, des versuchten Landesverrats und der geheimdienstlichen Agententätigkeit. Auf Grundlage dieser Vorwürfe wurde ein Haftbefehl in Vollzug gesetzt. Daraus lässt sich nicht abschließend ableiten, welchen Umfang die Ermittlungen insgesamt haben.

Nach Darstellung der Ermittler soll Hanning nach seinem Ausscheiden von einem früheren BND-Büroleiter über Jahre vertrauliche Informationen gegen Bezahlung erhalten und für seine Beratertätigkeit genutzt haben. Hanning hatte 2010 die Unternehmensberatung Hanning Consult gegründet und war später auch für internationale Sicherheitsberatungen tätig. In einem Fall soll daraus eine Analyse für einen Mitarbeiter eines fremden nachrichtendienstlichen Sicherheitsapparates entstanden sein. Ob sie den Adressaten erreichte, ist offen. Hanning bestreitet die Vorwürfe.

Auch gegen den früheren BND-Büroleiter wird ermittelt. Ihm wird nach Angaben der Bundesanwaltschaft Beihilfe zum versuchten Landesverrat und zur landesverräterischen Ausspähung vorgeworfen. Die Ermittlungen dauern an. Für beide Beschuldigte gilt die Unschuldsvermutung. Ob sie sich strafbar gemacht haben, ist bislang nicht gerichtlich festgestellt worden.

Sein Fall lenkt den Blick auf ein grundsätzliches Spannungsfeld: Was geschieht mit Kontakten und Insiderwissen, wenn Spitzenbeamte aus dem Sicherheitsapparat in die Privatwirtschaft wechseln?

Die folgenden Beispiele betreffen legale berufliche Tätigkeitsfelder und öffentlich diskutierte Fragen möglicher Interessenkonflikte. Ein Zusammenhang der genannten Personen oder Unternehmen mit den strafrechtlichen Vorwürfen gegen Hanning ist nicht belegt.

Vom Spitzenbeamten zum Lobbyisten und Berater

Dass solche Wechsel schon früher Fragen nach Interessenkonflikten aufwarfen, zeigt der Fall Heinz Marzi. Der frühere Generalleutnant wurde nach seiner Pensionierung erster Geschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Das Verteidigungsministerium untersagte ihm die Tätigkeit 2010, weil es einen Interessenkonflikt sah und die damalige Sperrfrist nach seiner Auffassung nicht eingehalten war.

Andere wechselten direkt in die Beratung. Der frühere BND-Präsident Gerhard Schindler arbeitet als Senior-Berater bei der Beratungsfirma friedrich30, die ausdrücklich mit seinem Netzwerk zu Nachrichtendiensten und internationalen Kontakten wirbt. Beim selben Unternehmen berät der frühere Vier-Sterne-General Hans-Lothar Domröse.

Die Firma beschreibt ihr Geschäftsmodell als Verbindung aus Fachkompetenz und einem Netzwerk tief in politische und wirtschaftliche Strukturen hinein. 2022 vermittelte sie für Katar Kontakte im deutschen Fußball. Der Golfstaat wollte sich am Wiederaufbau von Fußballplätzen in den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen beteiligen.

Recherchen von t-online zufolge stellte friedrich30 dabei den Kontakt zum damaligen Präsidenten des Fußballverbands Mittelrhein, Bernd Neuendorf, her. Der spätere DFB-Präsident lehnte die Zusammenarbeit ab. Auf seiner Website präsentiert sich friedrich30 zudem auf Arabisch.

Monetarisierung von Zugängen

Beratungsunternehmen verweisen bei der Vorstellung ehemaliger Spitzenbeamter häufig auf deren berufliche Erfahrungen und internationale Netzwerke. Welche konkreten Leistungen im Rahmen einzelner Beratungsmandate vereinbart und vergütet werden, hängt von den jeweiligen Verträgen ab.

Fragen nach möglichen Interessenkonflikten wurden in der Vergangenheit auch im Zusammenhang mit der Beratungsfirma Agora Strategy öffentlich diskutiert. Die geopolitische Beratung wurde 2015 unter anderem von Wolfgang Ischinger gegründet. Der frühere Staatssekretär im Auswärtigen Amt und Botschafter in Washington und London leitete von 2008 bis 2022 die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) und saß zugleich im Aufsichtsrat des Rüstungskonzerns Hensoldt.

Wolfgang Ischinger bei der Eröffnung der 62. Münchner Sicherheitskonferenz am 13. Februar 2026 in München. Der langjährige MSC-Leiter gehört zu den Mitgründern der geopolitischen Beratungsfirma Agora Strategy. © Sven Hoppe

Im Februar 2022 geriet diese Doppelrolle in die Kritik. Nach Recherchen des Spiegel hatte Agora Hensoldt angeboten, hochrangige Teilnehmer der Sicherheitskonferenz für Veranstaltungen und Gespräche zusammenzubringen. Vorgesehen waren ein monatliches Grundhonorar von 27.860 Euro, Stundensätze von bis zu 600 Euro und Erfolgsprovisionen. Hensoldt bestätigte eine Beratungsbeziehung zu Agora.

Während Ischinger die auch mit öffentlichen Mitteln finanzierte Münchner Sicherheitskonferenz leitete, war er zugleich an Agora Strategy beteiligt. Medienberichten zufolge hielt er über einen Treuhänder 30 Prozent der Anteile. Zudem war er Aktionär und Aufsichtsratsmitglied von Hensoldt. Ischinger wies die Vorwürfe einer Interessenvermischung zurück. Er habe von dem konkreten Angebot keine Kenntnis gehabt und übe keine operative Kontrolle über Agora aus. Auch habe er persönlich nicht von seiner Tätigkeit für die Sicherheitskonferenz profitiert.

Die damalige öffentliche Diskussion verdeutlicht, welche Fragen sich bei der Überschneidung öffentlicher Funktionen und privatwirtschaftlicher Tätigkeiten stellen können.

Ausländische Auftraggeber und alte Netzwerke

Ein ehemaliger BND-Spitzenbeamter findet sich ebenfalls bei Agora Strategy. Gerhard Conrad war seit 1990 für den BND tätig, unter anderem als Leiter des Leitungsstabs. Besondere Bekanntheit erlangte er durch seine Rolle als Unterhändler bei Geiselbefreiungen und Gefangenenaustauschen im Nahen Osten.

Bei den Verhandlungen über die Freilassung des 2006 von der Hamas entführten israelischen Soldaten Gilad Schalit, die 2011 in einem Gefangenenaustausch mündeten, spielte Conrad als zentraler Vermittler eine entscheidende Rolle. Auch an den Gefangenenaustauschen zwischen Israel und der Hisbollah in den Jahren 2004 und 2008 war er maßgeblich beteiligt.

Dass Agora auch im Auftrag ausländischer Regierungen tätig ist, geht aus dem Lobbyregister des Bundestages hervor. Für das Geschäftsjahr 2025 meldete die Firma Einnahmen zwischen 250.001 und 300.000 Euro von der Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate. Gegenstand des Mandats war die Gründung der bilateralen Wirtschaftsvereinigung Emirati-German Business Council.

Das im Juli 2025 vorgestellte Germany-UAE Business Council wird auf deutscher Seite vom ehemaligen EU-Kommissar Günther Oettinger geführt. Auf emiratischer Seite steht Musabbeh Al Kaabi, ein hochrangiger Manager des staatlichen Energiekonzerns Adnoc, an der Spitze. Agora bestätigte öffentlich die Beteiligung an der strategischen und institutionellen Entwicklung des Gremiums.

Auch ehemalige Spitzenmilitärs sind in der Interessenvertretung tätig. Karl Müllner, früher Inspekteur der Luftwaffe, registrierte sich 2022 im Lobbyregister mit den Schwerpunkten Bundeswehr, Rüstung und Verteidigungspolitik. Auftraggeber nannte er nicht. Nach eigener Darstellung berät er Kunden unter anderem dazu, welche Entscheidungsträger sie ansprechen sollten; Grundlage seien seine Kontakte zu Abgeordneten. Seine Tätigkeit fiel zeitlich in die Debatte über die Beschaffung der F-35-Kampfjets von Lockheed Martin. Daraus lässt sich jedoch keine unzulässige Einflussnahme auf konkrete Beschaffungsentscheidungen ableiten.

Unabhängig von den hier beschriebenen Beratertätigkeiten weisen deutsche Verfassungsschutzbehörden allgemein auf das Risiko hin, dass ausländische Nachrichtendienste geschäftliche Beziehungen zur Informationsgewinnung nutzen können, um Kontakte aufzubauen und Informationen abzuschöpfen, ohne dass die Betroffenen den tatsächlichen Hintergrund ihres Gegenübers kennen.

Der Berliner Verfassungsschutz beschreibt eine solche offene Abschöpfung ausdrücklich als nachrichtendienstliche Beschaffungsmethode. Auch das Bundesamt für Verfassungsschutz warnt vor Tarnfirmen und vermeintlich gewöhnlichen Geschäfts- und Forschungskontakten zur Informationsgewinnung.

Ehemalige Spitzenbeamte aus Sicherheitsbehörden können für solche Anbahnungsversuche von besonderem Interesse sein. Sie verfügen über persönliche Kontakte, Kenntnisse interner Abläufe und Erfahrungen mit sensiblen staatlichen Strukturen.

Aus solchen Risiken lässt sich allerdings kein Verdacht gegen konkrete Berater oder Unternehmen ableiten. Die wirtschaftliche Nutzung rechtmäßig erworbener Erfahrungen und Kontakte ist von einer unbefugten Weitergabe geschützter Informationen zu unterscheiden.

Besoldung und Versorgung ehemaliger Spitzenbeamter

Ein BND-Präsident ist nach der Bundesbesoldungsordnung in Gruppe B 9 eingestuft. Das entspricht nach der derzeit geltenden Besoldungstabelle einem Grundgehalt von rund 13.300 Euro brutto im Monat. Die Pension bemisst sich allerdings nicht nach dem zuletzt verdienten Monatsgehalt allein, sondern nach den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen und der gesamten ruhegehaltfähigen Dienstzeit. Für jedes Dienstjahr werden 1,79375 Prozent angerechnet, maximal 71,75 Prozent.

Wer 40 ruhegehaltfähige Dienstjahre erreicht, käme als ehemaliger BND-Präsident damit grob auf 9500 Euro brutto Ruhegehalt im Monat. Für den Lebensunterhalt ist eine solche Versorgung mehr als auskömmlich. Der ökonomische Anreiz einer zweiten Karriere liegt daher eher in zusätzlichen Einkünften. Im Fall Hanning wurde über eine mögliche finanzielle Notlage berichtet. Hannings Pension soll wegen eines Rechtsstreits im Zusammenhang mit seiner früheren Tätigkeit als Aufsichtsrat der lettischen PNB Banka teilweise gepfändet worden sein.

Vor dem neuen BND-Gesetz

Unabhängig vom konkreten Ermittlungsverfahren gegen Hanning wird derzeit über eine Reform des Nachrichtendienstrechts beraten. Bei der Amtsübergabe an den neuen BND-Präsidenten Martin Jäger im September 2025 kündigte Bundeskanzler Friedrich Merz mehr Mittel und bessere rechtliche Rahmenbedingungen für den Auslandsnachrichtendienst an. Der BND müsse künftig „auf allerhöchstem Niveau“ mitspielen. Ein Jahr später erklärte Merz, die deutschen Nachrichtendienste bewegten sich inzwischen auf Augenhöhe mit CIA, Mossad, MI5 und MI6.

Am 24. September 2026 ging der Gesetzentwurf zur Reform des Nachrichtendienstrechts in die erste Lesung. Die Regierung will BND und Verfassungsschutz deutlich mehr technische und operative Befugnisse geben, unter anderem bei Cyberoperationen und KI zur Auswertung großer Datenmengen. Die geplante Ausweitung der Befugnisse wird politisch kontrovers diskutiert.

Die Verantwortung endet für ehemalige Beamte nicht mit der Pension. Die Verschwiegenheitspflicht gilt ausdrücklich auch nach dem Ausscheiden. Für ehemalige Berufssoldaten bestehen zusätzliche Anzeige- und Genehmigungspflichten. Eine ungenehmigte Tätigkeit für eine fremde Macht oder einen ihrer Mittelsmänner kann strafbar sein.

Je umfangreicher die Befugnisse eines Nachrichtendienstes sind, desto wichtiger werden klare Regeln zum Schutz vertraulicher Informationen – auch nach dem Ausscheiden aus dem Staatsdienst. Der Fall Hanning wirft die Frage auf, wie diese Grenzen wirksam kontrolliert werden können. Ob Hanning selbst strafrechtliche Grenzen überschritten hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Für ihn und den früheren Büroleiter gilt die Unschuldsvermutung.

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