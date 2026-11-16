Alles ist Klasse, Klasse ist alles: So lautet die These im Buch „Klasse“ von Hanno Sauer. Der Philosoph hält gesellschaftliche Hierarchien für kaum veränderbar. Statussignale senden wir meist unbewusst, Partner suchen wir in der eigenen Schicht, und selbst Maos Kulturrevolution hat die alten Eliten nicht beseitigt. Im Gespräch erklärt er, warum Brecht als politischer Denker falschlag, was eine Louis-Vuitton-Tasche über Klassen verrät und warum Berlin für ihn die europäische Hauptstadt des schlechten Geschmacks ist.



Herr Sauer, ich hab mir gerade überlegt, ob ich so früh in unseren Zoom-Call gehen soll, dass ich als Erste da bin, oder lieber ein bisschen später komme, sodass Sie auf mich warten müssen, und was Ihnen das jeweils signalisieren würde.



Wann man zu einem Meeting kommt, sendet in der Tat Signale aus. Bei einem Bewerbungsgespräch ist man klarerweise nicht die dominante Person, denn man will ja etwas haben, und ist besser überpünktlich. Auf der anderen Seite gibt es den Ausdruck fashionably late. Wenn man also besonders wichtig ist oder so erscheinen will, kommt man vielleicht lieber ein bisschen zu spät zu einer Party, um zu signalisieren, dass man ja so beschäftigt oder vielleicht gerade erst gelandet ist. Ich persönlich bin superpünktlich. Aber was das bedeutet, variiert auch. Gestern Abend war ich zu einem Dinner eingeladen, und da will man lieber zehn Minuten zu spät sein. Das ist die höfliche Variante, wenn man privat eingeladen ist. Auf keinen Fall kommt man zu früh und auch nicht haargenau pünktlich.