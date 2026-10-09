Harmonie im Osten: Das Sushi Restaurant Nichi Getsu in Friedrichshain

Im Nichi Getsu ist man definitiv auf dem Holzweg. Und zwar bis zum letzten Teller.

Viele Restaurants dieser Stadt kämpfen gerade ums Überleben. Ich bekomme es tagtäglich in Gesprächen mit. Die einen klagen über ausbleibende Gäste, die anderen darüber, dass mittlerweile 60 Prozent ihres Umsatzes für Personalkosten draufgehen. Wieder andere wissen schlicht nicht mehr, wie es weitergehen soll.