Viele Restaurants dieser Stadt kämpfen gerade ums Überleben. Ich bekomme es tagtäglich in Gesprächen mit. Die einen klagen über ausbleibende Gäste, die anderen darüber, dass mittlerweile 60 Prozent ihres Umsatzes für Personalkosten draufgehen. Wieder andere wissen schlicht nicht mehr, wie es weitergehen soll.
Food
Harmonie im Osten: Das Sushi Restaurant Nichi Getsu in Friedrichshain
Japans neue Sushi-Perle in Friedrichshain: Das Nichi Getsu ist trotz Gastrokrise ausgebucht, mittags aber ein absoluter Geheimtipp.
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Im Nichi Getsu ist man definitiv auf dem Holzweg. Und zwar bis zum letzten Teller.
© Taeyoung Oh (Oilly)