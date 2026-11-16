Harry-Potter-Kollektion von Kosmetikfirma löst Shitstorm aus: Kunden drohen mit Boykott

Für den Einzelhandel hat die wichtigste Zeit des Jahres begonnen: Je nach Branche wird jeder vierte bis fünfte Euro des Jahresumsatzes im November und Dezember erwirtschaftet. Neue Kollektionen, passende Geschenksets und besondere Editionen sollen die Kundschaft in der Weihnachtszeit zum Kauf animieren.



Doch hat sich eine Marke mit ihrer jüngsten Produktreihe offenbar keinen Gefallen getan. Ausgerechnet eine Harry-Potter-Kollektion beschert einem Kosmetikunternehmen nun einen heftigen Shitstorm.

Hogwarts-Kollektion verärgert zahlreiche Fans

„Für alle Hexen, Zauberer & Muggel“, schreibt das britische Unternehmen Wild in einem Instagram-Post zu seinen neuen Deodorants im Design der vier verschiedenen Hogwarts-Häuser. In der Beschreibung dazu heißt es: „Es hat unsere Kindheit geprägt, unsere Fantasie beflügelt und uns gelehrt, dass ein kleines bisschen Magie gewöhnliche Momente in etwas Außergewöhnliches verwandeln kann.“



Als außergewöhnlich lässt sich auch die Reaktion darauf bezeichnen. In den Kommentaren unter dem Post nimmt die Kritik kaum ein Ende.

Zustimmung wird geprüft...

„Ich mochte euer Deo, aber jetzt werde ich es definitiv nicht mehr kaufen“, kommentiert ein User. Ein anderer schreibt: „Schämt Euch!“ Zahlreiche Fans der Marke kündigen einen Boykott an. „Neee, das ist‘s nicht! 2026 noch mit JK zusammenzuarbeiten, obwohl eigentlich jeder wissen könnte, was sie mit dem Geld macht, ist einfach unnötig“, findet ein weiterer Nutzer und spielt damit auf die Autorin der Buchreihe an. „Sehr enttäuschend. (…) Transrechte sind mir wichtiger als gut zu riechen. Transrechte sind Menschenrechte.“

Hintergrund sind die seit Jahren umstrittenen Äußerungen von „Harry Potter“-Autorin J. K. Rowling zu Transpersonen. Die 61-jährige Schriftstellerin stellt unter anderem die rechtliche und gesellschaftliche Anerkennung von Transfrauen als Frauen infrage.



Auf der Plattform X äußert sie sich regelmäßig kritisch zu Transgender-Themen und unterstützt Organisationen, die sich für eine strikte Unterscheidung zwischen biologischem Geschlecht und Geschlechtsidentität einsetzen. Kritiker werfen ihr deshalb Transfeindlichkeit vor. Rowling selbst weist diesen Vorwurf zurück.

Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt beispielsweise ein Beitrag aus 2020. Damals machte sie sich auf X über die inklusive Formulierung „Menschen, die menstruieren“ lustig und fragte, ob es dafür nicht ein anderes Wort gebe. Gemeint waren Frauen. Im vergangenen Jahr spendete sie außerdem 70.000 Pfund an die Organisation For Women Scotland, die erfolgreich gegen die rechtliche Gleichstellung von Transfrauen und Frauen vorgegangen war.



Für Kritiker ist deshalb auch der kommerzielle Erfolg der Harry-Potter-Marke problematisch: Wer entsprechende Produkte kauft, unterstützt indirekt eine Autorin, deren Haltung sie ablehnen.

Nicht nur Fans wenden sich von Wild ab

Doch für das Unternehmen Wild bleibt es nicht bei negativen Kommentaren. Erste Influencer haben offenbar unmittelbar nach Bekanntgabe der Kooperation ihre Partnerschaft gekündigt.



„Ich habe wenige Minuten später meine Kooperation umgehend beendet – weil Menschenrechte deutlich relevanter sind als meine Finanzen“, schildert etwa eine Influencerin, die auf Instagram climbingcaro heißt und fast 45.000 Follower hat. Es gehe nicht um ihre persönliche Situation, sondern darum, Haltung zu zeigen, sagt sie.

Zustimmung wird geprüft...

Sie selbst sei immer ein „riesengroßer Harry-Potter-Fan“ gewesen. Doch sämtliche Äußerungen Rowlings, in denen sie „aktiv gegen Transmenschen schießt“, hätten für sie einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Das Londoner Kosmetikunternehmen selbst hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert. Sowohl in Posts als auch in Storys auf Instagram bewirbt Wild weiterhin die eigenen Produkte.