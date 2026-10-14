Hat mal eben jemand Zeit? SPD sucht schon wieder Teilzeit-Chef

Früher war es angeblich „das schönste Amt neben Papst“. Heute ist der Posten des SPD-Vorsitzenden so beliebt wie ein ranziges Fischbrötchen. Woran liegt das?

Kurt Schumacher verlor seinen rechten Arm bereits im ersten Kriegsjahr 1914. NSDAP und KPD hielt er während der Weimarer Republik für die größten Feinde der damals wackligen Demokratie. Nach der Machtergreifung der Nazis wurde der SPD-Reichstagsabgeordnete Schumacher steckbrieflich gesucht und verbrachte die meiste Zeit der NS-Diktatur in Konzentrationslagern und Gestapo-Gefängnissen. Nach dem Krieg organisierte er die westdeutsche SPD neu und wurde 1946 ihr unumstrittener Anführer.



Sein großer Widersacher, CDU-Kanzler Konrad Adenauer, soll ihn den „einarmigen Banditen“ genannt haben. Bereits 1948 musste man Schumacher auch noch das linke Bein amputieren. Doch Schumacher blieb bis zu seinem Tod 1952 Vorsitzender der SPD. Deutschland und die Demokratie waren ihm wichtiger als einzelne Gliedmaßen. Den Vorsitz bei der zweiten großen deutschen Partei empfand Schumacher als staatstragend. Anders als heute. Heute stehen Gesundheit und Work-Life-Balance im Vordergrund.



Matthias Platzeck gab das Amt des SPD-Chefs 2006 nach einem halben Jahr wegen eines Hörsturzes auf. Kurt Beck trat 2008 nach zwei Jahren zurück, weil ihn die Berliner Presse zu sehr piesackte. Bärbel Bas verzichtete nun nach anderthalb Jahren wegen eines Trauerfalls in der Familie. Jetzt suchen die Sozis mal wieder nach einer neuen Doppelspitze. Seit 2019 wird der SPD-Vorsitz in Teilzeit vergeben. Nach dem Motto: Wer hat denn gerade mal Zeit und Lust?

Überwiegend Kurzzeitvorsitzende lenkten die SPD

Kurzzeit-Parteichef Franz Müntefering (2004/05 und 2008/09) sagte einst: „Das ist das schönste Amt neben Papst, Vorsitzender der SPD zu sein.“ Doch das Amt eines SPD-Parteivorsitzenden ist mittlerweile unbeliebt geworden. Man exponiert sich. Steht im Rampenlicht, muss Interviews geben, wird von Medien und Öffentlichkeit beäugt. Zudem ist die Partei mit den Jahren recht monolithisch und bewegungsunfähig geworden. Weitgehend reformunfähig.

Die SPD schrumpft stark – an Mitgliedern und Wählern hat sie in den letzten 20 Jahren jeweils die Hälfte verloren. Eine Trendumkehr wäre nur mit einer Neuorientierung nach rechts in die Mitte möglich. Doch solch ein Vorstoß käme innerhalb der SPD einem politischen Harakiri gleich. Allenfalls kann man mit dem Amt des SPD-Chefs seine Ambition auf ein Regierungsamt untermauern. Doch mehr als ein besserer Generalsekretärsposten ist er nicht mehr.

Neben Schumacher und Willy Brandt (1964–87) blieb so auch keiner der folgenden SPD-Chefs länger als über seine Amtszeit hinaus im politischen Gedächtnis haften. Vielleicht erinnert man sich noch an den Putsch von Oskar Lafonaine (1995–99) gegen Rudolf Scharping (1993–95) oder an die Zeit Gerhard Schröders (1999–2004). Nach dem Ende dieser „Troika“ lenkten überwiegend Kurzzeitvorsitzende die Geschicke der Partei. Eine Ausnahme stellt Sigmar Gabriel dar (2009–17), der die SPD immerhin noch weitgehend stabil über 20 Prozent hielt – sozusagen als Verwalter des volksparteilichen Restbestands.

Dank Sigmar Gabriel: SPD keine Arbeiterpartei mehr

Den Anspruch, die SPD zu reformieren und zeitgemäß neu zu positionieren, hatten jedoch nur Schumacher und Brandt. Schumacher baute die SPD nach dem Krieg zu einer linken Volkspartei auf in scharfer Abgrenzung zu den ihm verhassten Kommunisten. Brandt führte die Partei de facto noch unter dem Vorsitz des schwächlichen Erich Ollenhauers (1952–63) mithilfe von Helmut Schmidt und Karl Schiller in Bad Godesberg 1959 zur sozialen Marktwirtschaft in die Mitte, bevor er nach seiner Kanzlerschaft 1974 nach links rutschte, um Kanzler Schmidt das Leben schwer zu machen.

Danach ergaben sich die Parteivorsitzenden der zusehends linker werdenden Basis oder förderten sie – wie etwa Lafontaine oder Andrea Nahles (2018–19) oder Saskia Esken (2019–25), die erste Co-Chefin einer Doppelspitze. Selbst Schröder konnte Anfang der 2000er die SPD nicht mehr – wie sein britisches Vorbild Tony Blair – zu einer Volkspartei der Mitte prägen. Die Fliehkräfte bei Basis und Funktionärsapparat nach links waren bereits zu groß.

Auswahl von SPD-Vorsitzenden (v.o.l.n.u.r.): Gerhard Schröder (1999–2004), Matthias Platzeck (2005/06), Kurt Schumacher (1946–52), Sigmar Gabriel (2009–17), Lars Klingbeil (seit 2021), Willy Brandt (1964–87). © imago

Angela Merkel und ihre CDU nahmen nach der Abwahl des Kanzlers Schröder 2005 dankbar den freigewordenen Raum in der Mitte des parteipolitischen Spektrums ein. Die SPD und ihre Vorsitzenden orientierten sich nach Schröder stets an der Wählergruppe der Geringverdiener und Langzeitarbeitslosen. Die Arbeiterschaft ging so über die Jahre überwiegend an die AfD verloren – übrigens ein Verdienst von Sigmar Gabriel: Laut einer DIW-Studie war die AfD bei der Bundestagswahl 2017 erstmals stärkste Partei bei den Arbeitern. Gabriel ist es auch zu verdanken, dass die SPD das Thema Umwelt, Energie und Klimaschutz stets den Grünen überließ, obwohl er im ersten Kabinett Merkels von 2005 bis 2009 selbst noch Umwelt- und Energiewendeminister war. Auch mit der Bürgernähe war es dann vorbei.

Mit der Zeit wurden Bürger für die SPD zur Gefahr

Im Osten konnte die SPD ohnehin nie richtig Fuß fassen. Während die SED/PDS und die Ex-Blockparteien bereits organisatorische Strukturen in den „neuen“ Bundesländern vorweisen konnten, hatte sich die SPD nicht recht darum bemüht, ähnliches generalstabsmäßig aufzubauen. Das Einzugsgebiet eines SPD-Ortsvereins in Sachsen oder Thüringen überschritt teilweise die Fläche mehrerer hundert Quadratkilometer. Oft konnten die Listen bei Kommunalwahlen nicht besetzt werden. Mancher Ortsvereinsvorsitzende musste einen Shuttle-Service organisieren, um seine Mitglieder aus der Diaspora an den Versammlungsort zu karren. Daran hat sich seit den 1990ern bis heute nichts geändert.

Und im Westen verlernte die SPD ihre Bürgernähe. Hatte man noch bis in die 1990er in den Bürgerbüros Mieter- und Schuldnerberatung angeboten oder Hausaufgabenhilfe für Arbeiterkinder organisiert, so hatten die jungen studentischen Politprofis danach keine Lust mehr an solch banalen Tätigkeiten. Stattdessen erging man sich lieber in Mauscheleien, Intrigen und Mehrheitsbeschaffung, um das eigene Vorwärtskommen auf der beschwerlichen Ochsentour zu beschleunigen. Mit dem Einmauern in der selbstreferenziellen SPD-Politblase wurden Bürger und Wähler zusehends zur Gefahr: Denn sie könnten ja eine andere Meinung haben.

Bas-Nachfolge: Rehlinger keine Zeit, Schwesig keine Lust

Heute läuft die SPD Gefahr, zu einer sozialistisch orientierten Politsekte zu schrumpfen. Sie nähert sich inhaltlich eher der Linken an, statt in die Mitte zu streben, wo Mehrheiten zu finden wären. Auch bei Lars Klingbeil, seit 2021 Co-Vorsitzender, ist kein Veränderungswille sichtbar. Klingbeil tummelt sich seit Schulzeiten in der SPD. Politik war stets sein Beruf. Er kennt nichts anderes. Er hat sich in diesem Apparat eingerichtet. Er weiß, wie er funktioniert. Er hat es bereits mit 43 Jahren zum Parteivorsitzenden geschafft. Warum sollte er an der Partei etwas ändern? Warum eine Öffnung, neue Meinungen und frischen Wind hineinlassen? Und so Unfrieden stiften? Solange die SPD auch noch mit gut 15 Prozent in einer Bundesregierung sitzt, Macht ausübt und Posten zu vergeben hat, ist doch alles gut.

Insofern ist es amüsant zu beobachten, wie Kommentatoren und Korrespondenten der Medien verzweifelt nach einer Nachfolgerin für Bärbel Bas suchen: Die eine (Anke Rehlinger aus dem Saarland) habe wegen des anstehenden Landtagswahlkampfs eher keine Zeit, die andere (Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern) habe eher keine Lust, mit Friedrich Merz eine Koalition im Bund zu führen. Tja, da bleiben dann nicht mehr viele, die man kennt. Einige nannten aus Verzweiflung Franziska Giffey (mittlerweile bei der Berliner SPD in Ungnade gefallen) oder Svenja Schulze (aus NRW; war mal Umwelt- und auch Entwicklungshilfeministerin).

Letztlich ist es heutzutage auch nicht mehr so wichtig, wer gerade SPD-Co-Vorsitzender wird: Da der Posten eines SPD-Vorsitzenden nicht mehr allzu prestigeträchtig ist, benötigt die SPD dafür schließlich auch niemanden mit Prestige.

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