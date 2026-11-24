Lucia Laura Sangenito aus Sturno ist 116, ältester Mensch Italiens und drittältester der Welt. Was über ihr Leben und ihre Ernährung bekannt ist.

Eine ältere Frau zeigt frisch geerntete Bohnen aus ihrem Garten (Symbolbild). Die 116-jährige Lucia Laura Sangenito aus Italien hat ihr Leben lang fast nur gegessen, was auf dem eigenen Land wuchs.

Lucia Laura Sangenito hat in ihrem Leben nie Essen im Laden gekauft. Nur Zucker und Kaffee, so schildern es Altersforscher, die sie besucht haben. Alles andere wuchs auf dem eigenen Land.



Jetzt ist die Italienerin 116 Jahre alt. „Nonna Laurina“, wie sie in ihrem Dorf heißt, ist damit der älteste Mensch Italiens und der drittälteste der Welt.

116. Geburtstag in Sturno bei Avellino

Gefeiert hat sie am Sonntag, dem 22. November, mit Familie und Gemeinde in Sturno. Der kleine Ort in der Provinz Avellino liegt östlich von Neapel. Hier wurde sie 1910 geboren, hier hat sie ihr ganzes Leben verbracht.



Bürgermeister Vito Di Leo sprach in den sozialen Medien von einem „wirklich besonderen Tag für Sturno“. Die italienische Presse nennt sie längst „Nonna d’Italia“, so auch der Corriere della Sera in seinem Geburtstagsbericht.

Nur zwei Menschen der Welt sind älter

Vor ihr liegen nur die Britin Ethel Caterham, mit 117 Jahren laut Guinness World Records der älteste Mensch der Welt, und die US-Amerikanerin Naomi Whitehead. Whitehead ist nur acht Wochen älter als Laurina.



Weil Caterham in Großbritannien lebt, ist die Frau aus Sturno zugleich der älteste Mensch der EU. Ihr Alter haben die Gerontology Research Group und LongeviQuest anhand der Dokumente bestätigt.

Älter als der Untergang der Titanic

Als sie zur Welt kam, regierte in Italien ein König, die Titanic war noch nicht vom Stapel gelaufen. Laurina überlebte zwei Weltkriege und 1980 das Erdbeben von Irpinia, das ihre Heimat verwüstete.



1946 stimmte sie für die Republik. Ihr Mann, 1939 geheiratet, wurde 98 und starb 2010. Heute lebt sie bei Tochter Maria, einer pensionierten Literaturlehrerin, die selbst Ende 70 ist.

Das Geheimnis von Nonna Laurina

Ihr Leben lang hat sie auf den Feldern gearbeitet, Messe und Rosenkranz gehören bis heute zum Tag. Nach dem Rezept für ihr Alter gefragt, erklärt sie keine Diät, sondern zeigt Gottvertrauen: „Jesus hat mir die Jahre geschenkt, und ich nehme sie an.“



Früher nannte sie noch eine zweite Regel: nicht zu viel klagen und anderen Gutes tun.

Diese Rekorde kann sie noch brechen

Unter den ältesten Italienern aller Zeiten steht Laurina auf Platz vier. Erlebt sie den 30. Dezember, zieht sie an Giuseppina Projetto vorbei. Ende Februar wäre auch Maria Giuseppa Robucci überholt.



Den Landesrekord hält Emma Morano mit 117 Jahren und 137 Tagen. Den bräche Laurina im April 2028.

Was im Blut von 100-Jährigen anders ist

Forscher aus Genf und Lausanne haben im Projekt SWISS100 das Blut von 39 Hundertjährigen mit dem jüngerer Menschen verglichen, wie das Schweizer Radio und Fernsehen berichtete. Von über 700 Proteinen ähnelten 37 eher denen von 30- bis 60-Jährigen als denen von Achtzigjährigen.



Diese Eiweiße hängen unter anderem mit Entzündungen und oxidativem Stress zusammen. Die Forscher schreiben in „Aging Cell“ aber selbst: Hundertjährige entkommen dem Altern nicht, es läuft bei ihnen nur langsamer. Zum Nachmachen taugt das so wenig wie Laurinas Garten.

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