Warum der Anschlag im März ausblieb, ist unklar. Die Spur führt zu einem Mann, der in den USA angeklagt ist. Ermittler durchsuchen 17 Objekte.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Synagoge, Köln: Ende März 2026 sollen Unbekannte im Auftrag einer proiranischen Zelle eine Synagoge in Köln anvisiert haben.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Die Bundesanwaltschaft hat am heutigen Donnerstag in Heidelberg und Köln zwei Männer festnehmen lassen, die einer pro-iranischen Terrorgruppe angehören sollen. Zugegriffen haben Beamte des Bundeskriminalamts. Laut Behörde handelt es sich um die irakischen Staatsangehörigen Mostafa Al-R. und Ameer J.

Ende März 2026 sollen Unbekannte im Auftrag der Gruppe zu einer Synagoge in Köln aufgebrochen sein – vermutlich mit Sprengsätzen. Zu einem Anschlag kam es nicht; es gab keine Explosion und keine Opfer. Warum das Vorhaben scheiterte, ist bislang unklar.

Brisant ist vor allem die internationale Dimension: Die Spur führt zu einem Mann, der in den USA wegen Terrorismus angeklagt ist – und der nach Darstellung US-amerikanischer und europäischer Behörden an der Spitze eines weitverzweigten, iranisch verbundenen Anschlagsnetzwerks steht. Zeitgleich mit den Festnahmen durchsuchten mehr als 250 Einsatzkräfte 17 Objekte in drei Bundesländern.

Zwei Nächte, zwei Synagogen: Köln und eine weitere Stadt in Europa

Laut den Haftbefehlen geschah das in zwei Nächten direkt hintereinander. In der einen Nacht war Köln das Ziel, in der anderen eine Synagoge in einer zweiten europäischen Stadt. Um welche Stadt es sich handelt, sagt die Behörde nicht.

Die Zelle soll sich Geld beschafft und mehrere Außenstehende angeworben haben, die Sprengstoffanschläge verüben sollten. Den Ermittlern zufolge wurde sie gegründet, um Anschläge in Europa vorzubereiten und auszuführen, auch in Deutschland.

Spur in die USA: Welche Rolle Mohammad Al-Saadi spielen soll

Laut Haftbefehl kennt Mostafa Al-R. den Iraker Mohammad Al-Saadi, gegen den in den USA Anklage erhoben wurde. Die beiden sollen die Vereinigung Ende 2025 zusammen mit weiteren Personen gegründet haben. Auch Ameer J. soll Mitglied gewesen sein.

Für die Ermittler ist Al-Saadi eine zentrale Figur der Gruppierung Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyyah, kurz Hayi. Sie tritt seit dem Beginn des Irankriegs Anfang 2026 unter diesem Namen auf. Seit März 2026 soll sie in Europa eine Serie von Anschlägen auf amerikanische, israelische sowie jüdische Einrichtungen verübt haben. Die Gruppe um Al-R. war laut Bundesanwaltschaft jedoch eine eigenständige Vereinigung.

17 Durchsuchungen zwischen Biberach und Remscheid

Zeitgleich mit den Festnahmen begannen Ermittler auf richterliche Anordnung, 17 Objekte zu durchsuchen. Neben Heidelberg und Köln ging es um Adressen im Rhein-Neckar-Kreis, im Landkreis Biberach, in Rüsselsheim am Main, in Bergisch Gladbach, Hürth, Kerpen, Remscheid und im Kreis Euskirchen. Am Vormittag waren die Einsätze noch nicht abgeschlossen.

In Hürth richtet sich die Durchsuchung gegen eine weitere beschuldigte Person. An anderen Adressen trifft die Razzia auch Menschen, die nicht unter Tatverdacht stehen. Mehr als 250 Polizisten sind im Einsatz: vom BKA, von der Bundespolizei und aus den drei beteiligten Bundesländern.

Hinweise vom Verfassungsschutz: Wie es für die Beschuldigten weitergeht

Den Anstoß für das Verfahren gaben Informationen des Bundesamts für Verfassungsschutz. Die Haftbefehle hatte der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof schon am 18. November 2026 erlassen. Die Bundesanwaltschaft hält beide Männer für dringend verdächtig, Mitglied in einer inländischen terroristischen Vereinigung nach Paragraf 129a des Strafgesetzbuchs zu sein.

Noch am Donnerstag sollen Al-R. und J. dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Er eröffnet ihnen die Haftbefehle und entscheidet, ob sie in Untersuchungshaft kommen. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

London bis Skopje: Wie Hayi international eingestuft wird

Die Gruppe Hayi war den Behörden lange vor den aktuellen Festnahmen ein Begriff. Bereits am 4. Juni 2026 erklärte die Bundesregierung, Hayi habe seit März die Verantwortung für Angriffe auf jüdische, israelische und US-amerikanische Einrichtungen in Europa übernommen – und befasste sich dabei ausdrücklich mit möglichen Deutschland-Bezügen Al-Saadis.

Der Verfassungsschutz bewertet Hayi als pro-iranisch motiviertes, irakisch-schiitisches Netzwerk mit vermuteter Nähe zu den iranischen Revolutionsgarden. Als Tatorte beziehungsweise Ziele von Anschlagsversuchen nennt der Verbund unter anderem Lüttich, Rotterdam, Amsterdam, London, Antwerpen und Skopje – ein Hinweis auf die europaweite Reichweite der Struktur.

Gruppe hatte auch britische Behörden beschäftigt

Auch international verfestigt sich die Einstufung: Großbritannien verhängte am 13. Juli 2026 Sanktionen gegen Hayi; die Organisation hatte sich dort zu sieben Angriffen auf jüdische, israelische oder persischsprachige Ziele bekannt. Zudem verurteilten Deutschland und 23 weitere Staaten im Juni gemeinsam die Nutzung krimineller Gruppen durch iranische Sicherheitsdienste und nannten dabei ausdrücklich die von Hayi reklamierten Angriffe auf jüdische Gemeinden, iranische Journalisten und US-Interessen.

Ein Vorbehalt bleibt: Dass Teheran den konkreten Kölner Plan direkt befahl, ist bislang nicht öffentlich belegt. Dokumentiert sind die pro-iranische Ausrichtung und die Verbindung zu Al-Saadi – ein konkreter Befehlsweg aus dem Iran für diesen Einzelfall wurde für diesen Fall jedoch nicht veröffentlicht.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema