„Ich bin jemand, der gerne Romane liest“, sagt Luigi Pantisano. Der Linken-Chef soll an diesem Mittwochabend in der ARD-Talkshow erklären, warum die Berliner Linksfraktion Vanessa Emde ausgeschlossen hat. Für ihn ist das Kapitel seit Dienstag abgeschlossen, „und es geht jetzt weiter“. Sandra Maischberger blättert später noch einmal zurück. Habe die Linke da ein „Feigenblatt für die Koalition“ ausgeschlossen? „Hauptsache regieren?“



Seit Anfang November verhandeln Linke, SPD und Grüne über eine gemeinsame Regierung in Berlin. Die Linke wurde bei der Abgeordnetenhauswahl stärkste Kraft, ihre Spitzenkandidatin Elif Eralp könnte als erste Politikerin der Partei Regierende Bürgermeisterin werden.



Am Dienstag stimmte die Mehrheit der Linksfraktion für Emdes Ausschluss, den der Vorstand mit ihrer Weigerung begründet hatte, zur gemeinsamen Arbeitsgrundlage zurückzukehren. Dazu gehörte auch das Bekenntnis zum Existenzrecht Israels. Die Berliner SPD-Spitze begrüßte den Schritt. Emde bleibt Parteimitglied und behält ihr Mandat.

Was genau hat die Linksfraktion mit Emde ausgeschlossen?

Sandra Maischberger hat Luigi Pantisano und FDP-Chef Wolfgang Kubicki eingeladen, um über die Berliner Regierungsbildung und soziale Gerechtigkeit zu streiten. Mit dem Investor Frank Thelen spricht sie darüber, welche Chancen und Risiken künstliche Intelligenz für die deutsche Wirtschaft birgt. Zur Sprache kommt auch Gewalt gegen Frauen. Anlass ist der Orange Day, der internationale Aktionstag am 25. November.



Noch bevor die beiden Parteichefs dazukommen, legt die Journalistin Dagmar Rosenfeld zwei mögliche Antworten auf den Tisch. Musste Emde wegen ihrer Positionen zu Israel gehen oder weil die Fraktion ihr Verhalten gegenüber der Partei für falsch hielt? „Für mich klingt es erstmal eher so nach Letzterem“, sagt Rosenfeld. Der Ausschluss könne „nur der Anfang eines Klärungsprozesses sein“, den die ganze Partei durchlaufen müsse. Ihre Kollegin Victoria Reichelt hält dagegen. Sie hält es für es einen „Fehlschluss“, vom Berliner Konflikt auf die gesamte Linke zu schließen.



Als Pantisano in die Runde kommt, spricht er über die Koalition, als stünde der Termin fürs Regierungsfoto schon fest. Die Verhandlungen liefen geordnet, im Januar werde Eralp Regierende Bürgermeisterin. Doch vom Roten Rathaus bis nach Gaza ist es in dieser Runde nur ein kurzer Weg. Eben ging es noch um Emdes Haltung zu Israel, jetzt streiten die beiden Parteichefs über deutsche Waffenlieferungen und den Protest gegen den Auftritt des früheren Mossad-Chefs David Barnea im Bundestag.



Pantisano wirft der Bundesregierung vor, mit Waffenlieferungen dazu beizutragen, „dass ein Genozid stattfinden kann“. Kubicki hält ihm entgegen, mit seinem Eintreten für Palästina unterstütze er die Hamas. Die Linke, so Kubicki, habe „Rassisten und Antisemiten“ aufgenommen. Pantisano weist den Vorwurf zurück und spricht über die Lage in Gaza und die Gewalt israelischer Siedler im Westjordanland. Schließlich erinnert die Moderatorin beide daran, dass Berlin keine Außenpolitik macht. Sie will wissen, wie die Zusammenarbeit mit SPD und Grünen funktionieren soll.

Maischberger fragt nach den 46 Prozent

Maischberger spricht Pantisano direkt auf Emdes Wahlergebnis an. Die Abgeordnete gewann ihren Neuköllner Wahlkreis mit 46,2 Prozent der Erststimmen. Die Moderatorin verweist auch auf Emdes Rückhalt in der Partei. Auf dem hessischen Landesparteitag sei Pantisanos Redezeit zugunsten eines Grußworts von Emde gekürzt worden.



In Berlin habe die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Martha Kleedörfer sie unterstützt. Emde selbst ruft ihre Genossen nach dem Ausschluss zum Bleiben auf. „Wir sind nicht allein und wir werden uns organisieren“, zitiert Maischberger sie.



Hat die Linke mit dem Ausschluss also vor allem ein Hindernis für die Koalition ausgeräumt? Pantisano verweist auf die Parteibeschlüsse und die Pflicht zum Dialog. „Und wenn sie sich dem Dialog verweigert, dann kann sie eben nicht Teil einer Fraktion sein“, sagt er. Welche Rolle Emdes Haltung zu Israel bei dieser Entscheidung spielte, bleibt auch nach seiner Antwort offen.

Vom Fraktionsausschluss zum Seidenkissen

Da ist Kubicki schon bei Polizei und Verfassungsschutz, Pantisano bei der Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände. Wenig später lässt der Linken-Chef den Unternehmer Dieter Schwarz auf einem Seidenkissen einschlafen und am nächsten Morgen um Millionen reicher aufwachen. Kubicki hält mit der Steuerlast und der Schweizer Staatsquote dagegen. So geht es an diesem Abend oft. Kaum ist ein Vorwurf ausgesprochen, folgt der nächste.



Bei Emde hätte sich eine weitere Nachfrage gelohnt. Pantisano ist sich sicher, dass Eralp im Januar ins Rote Rathaus einzieht. Emde sitzt weiter im Abgeordnetenhaus und will ihre Unterstützer in der Partei organisieren. Für sie geht das Kapitel gerade erst weiter.

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