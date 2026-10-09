Hauptstadt gegen Fußball-Dorf: Elversberg ist das, was Union mal war

Für manche ist es noch immer nicht vorstellbar, dass der 1. FC Union Berlin in der Bundesliga spielt. Sie glauben weiterhin – fieses Wortspiel – eisern an eine eher vorübergehende Erscheinung in Deutschlands höchster Spielklasse. Es soll unter den mittlerweile mehr als 72.000 Mitgliedern gar welche geben, die dem Frieden auch jetzt, im achten Jahr, nicht ganz trauen. Nun, nach nur einem Punkt aus den ersten vier Spielen dieser Saison und 17 Gegentoren, ist deren Gruppe eher größer geworden. Da gibt es aber auch ein Team, bei dem man sich noch viel öfter die Augen reiben sollte, wenn man es mit der Bundesliga in Verbindung bringt. Die SV Elversberg, am Sonnabend, 15.30 Uhr, zu Gast im Stadion An der Alten Försterei.

Elversberg trotzt dem Aderlass

Hatte 2019 kaum jemand ernsthaft damit rechnen können, dass die Eisernen in die Bundesliga aufsteigen, dann 2026 mit den Saarländern erst recht nicht. Zwar hatten sie im Vorjahr schon an die Tür nach oben geklopft, es in der Relegation aber hauchdünn gegen den 1. FC Heidenheim verpasst. Da bleibt normalerweise etwas hängen. Zumeist nichts Gutes.



Zumal die Elversberger erstens mit Horst Steffen ihren eigentlichen Erfolgstrainer an Werder Bremen (wo er nach sieben Monaten bereits Geschichte war), zweitens mit Fisnik Asllani (der ehemalige Unioner hatte 18 Treffer erzielt und ging nach Ende seiner Leihe zurück zur TSG Hoffenheim) ihren besten Schützen und drittens mit Robin Fellhauer ihren langjährigen Stammspieler und Kapitän verloren. Der hatte für die SVE in sechs Jahren 162 Pflichtspiele bestritten, wechselte nun aber zum FC Augsburg, für den er in diesem Spieljahr bereits zwei Treffer erzielt hat.

Das wäre, als hätte der 1. FC Union innerhalb einer kurzen Periode auf Urs Fischer, Taiwo Awoniyi, Max Kruse und Christopher Trimmel verzichten müssen. Wer verkraftet so etwas? Nicht viele. Die SV Elversberg aber schon. Und wie! Lukas Petkov, ein 25-jähriger Bulgare, ist durchgestartet und hat in der Saison des Aufstiegs 13 Treffer erzielt. Younes Ebnoutalib, zwei Jahre zuvor noch im Angriff des FC Gießen in der Hessenliga, nur einen weniger. Inzwischen hat Petkov gezeigt, dass er auch in der Bundesliga trifft. Ebnoutalib, nunmehr in Diensten von Eintracht Frankfurt, hat es sogar ins deutsche Nationalteam geschafft. Was für ein Schlitzohr er sein kann, hat Leopold Querfeld gleich im ersten Spiel dieser Saison leidlich erfahren, als ihm der bei einem Anstoß zurückgespielte Ball derart weit vom Fuß sprang, dass Ebnoutalib dazwischenging und innerhalb von Sekunden zwei Treffer erzielte. Aber er ist ja kein Elversberger mehr.

Maurice Krattenmacher ist bislang der Top-Joker der Elversberger. © IMAGO/Ralf Brueck

Einen ähnlichen Weg wie Ebnoutalib ging Bambasé Conté, von der TSG Hoffenheim zunächst für ein Jahr nach Karlsruhe ausgeliehen, danach für eine Saison nach Elversberg. Kaum war der Mittelfeldspieler zurück im Kraichgau, durfte auch er unter Jürgen Klopp das Trikot mit dem Bundesadler anziehen. Diesen Weg scheint nun Maurice Krattenmacher eingeschlagen zu haben, auch wenn der (noch?) nicht zum 44-Mann-Aufgebot für die zurückliegenden vier Länderspiele gehört hatte.



Als Leihspieler von Bayern München war der Mittelfeldmann in der Saison 2024/25 mit Ulm aus der 2. Bundesliga ab-, mit Hertha BSC ein Jahr später aber nicht in die Eliteliga aufgestiegen. Die jedoch scheint genau die Spielwiese für den 21-Jährigen zu sein. Bei seinen drei Einsätzen erzielte er drei Tore und damit fast so viele wie der 1. FC Union insgesamt. Alle drei übrigens als Joker, denn in der Startelf stand er noch nie. Wer weiß, vielleicht passiert das ja im Stadion An der Alten Försterei.

Geschichten wie aus einem Märchen

Bliebe noch Vincent Wagner, der im thüringischen Nordhausen geborene Trainer, der im Sommer 2025 für Horst Steffen kam. Zuvor hatte er bei der TSG Hoffenheim die dortige Zweite betreut, war aber nie Chef eines „richtigen“ Profiteams. Nun misst er sich auf Augenhöhe mit den Branchengrößen. Gleich zu Saisonbeginn ließ er den Spanier Carlos Martínez mit Leverkusen (3:2 für den Aufsteiger) alt aussehen und um ein Haar auch die Bayern mit Meistertrainer Vincent Kompany. Zunächst noch grinste der Belgier über die Gleichheit ihrer Vornamen, beim mühseligen 2:1 jedoch fehlte nicht viel und das Lachen wäre ihm vergangen.



Es sind tatsächlich Geschichten wie aus einem Märchen. Die kennt der 1. FC Union selbst zur Genüge. Für die hatte er vor allem in seinen ersten vier Jahren in der Bundesliga gesorgt. Die Köpenicker waren für ihre Unerschrockenheit bekannt, wurden für ihren Mut gelobt, und für ihren Pragmatismus fast schon gefürchtet. Kaum jemand hatte ihnen etwas zugetraut, am Ende aber hatten sie es allen gezeigt. Auf ihre Weise. Mit einfachem Spiel. Dafür mit ganz viel Stabilität in der Defensive. Immer auch mit dem Wissen um manch eigene Schwäche. Nur haben sie oft einen Weg gefunden, diese zu überspielen. Und wenn es die nötige Portion Glück war.

Der beschaulichste Standort der Bundesliga: Spiesen-Elversberg im Saarland. © IMAGO/BeckerBredel

Das scheint sich, zumindest in der Frühphase des Spieljahres, auf die Seite des auf Dauer eigentlich chancenlosen Aufsteigers aus der Gemeinde Spiesen-Elversberg zu schlagen, die zusammen auf 13.000 Einwohner kommt und in die der Ortsteil Elversberg etwas mehr als die Hälfte einbringt. Deswegen diesmal in Köpenick: Hauptstadt trifft auf Fußball-Dorf.



Womöglich gibt es zum vielleicht krassesten Außenseiter der Bundesliga-Historie trotzdem die eine oder andere Parallele. Weil für eine Überraschung niemand den Aufsteiger auf dem Zettel hat(te), kann der befreit aufspielen. Er hat ja nichts zu verlieren. Jeder Punktgewinn, noch mehr jeder Sieg, wird mit vielen Aaahs und Ooohs begleitet. Außerdem liegt die Kraft manchmal auch in der Ruhe. Vincent Wagner beschreibt das so: „Na klar haben sich mit dem Aufstieg auch bei uns einige Dinge verändert. Aber wir schaffen es, auch die Mannschaft schafft es, bei sich zu bleiben.“ War das im Herbst 2019, als der 1. FC Union seine ersten Spiele in der für ihn eigentlich unerreichbaren Liga absolviert hatte, nicht ähnlich?

Sieben Punkte nach vier Spielen sind für einen absoluten Neuling durchaus eine Hausnummer. Ganz ungewöhnlich aber ist so etwas nicht. Holstein Kiel brachte es vor zwei Jahren in diesem Zeitraum auf einen Punkt, Heidenheim in der Saison davor auf vier, wie auch der 1. FC Union seinerzeit nach einem 1:1 in Augsburg und dem 3:1 im Heimspiel gegen Dortmund. Davor aber hatten die völlig neuen Gesichter einiges zu bieten. RB Leipzig, wenn auch vom Brause-Multi aus Österreich gepampert, hatte 2016 acht Zähler, Ingolstadt im Jahr davor sieben und wiederum eine Spielzeit davor Paderborn acht. Das muss nicht unbedingt etwas heißen, schließlich waren die Paderborner damals sogar Tabellenführer, stiegen aber trotzdem ab.

Aktuell gehört zur Wahrheit aber auch: Der Aufsteiger, der 59. Verein seit Gründung der Bundesliga vor 63 Jahren, wurde eher dort erwartet, wo der 1. FC Union rumdümpelt. Dass beide vor dem fünften Spieltag durch zehn Tabellenplätze (hier Platz 7, da 17), vier erzielte Tore (8:4), zehn Gegentore (7:17) getrennt sind, alles übrigens zum Vorteil des Neulings, hätte in dieser Konstellation kaum jemand erwartet. Wohl ist die Saison noch jung, aber ein Signal könnte es durchaus sein.

Union tut sich zu Hause gegen Aufsteiger schwer

Als ein Rucksack könnte sich zudem erweisen, dass die Eisernen gegen Neulinge oder Wiederaufsteiger vor allem zu Hause nur selten überzeugten. Gegen Schalke tat das 1:3 sehr weh, im Vorjahr reichte es gegen den HSV nur zu einem 0:0, das 0:1 gegen Kiel nur zwölf Monate zuvor ist noch immer wie die Mutter aller bösen Überraschungen. Von Heidenheim (in drei Spielen nur ein Punkt) und von Greuther Fürth (ein mühsames 1:1) ganz abgesehen. Nicht viel besser ging es trotz 1:0-Siegen gegen St. Pauli und Darmstadt mit goldenen Toren von Benedict Hollerbach und in der ersten Saison in der Bundesliga dem damaligen Mitaufsteiger Paderborn, als es ein Eigentor gerichtet hat, mit dem sogar der vorzeitige Klassenerhalt eingetütet war.

Der Vorteil ist, dass Trainer Mauro Lustrinelli in der Länderspielpause mehr Zeit als sonst hatte, den Spielern sein System und seine Spielidee näherzubringen. Auch sollten die Köpfe so weit frei sein, sich vom miesen Start gelöst zu haben. Der ist es nicht allein wegen der erschreckend vielen Gegentore, sondern auch wegen der wenig überzeugenden Spielweise. Eines zumindest ist eine neue Negativmarke: Der 1. FC Union steht erstmals nach vier Spieltagen ohne Sieg da.

Klar ist aber auch, dass die SV Elversberg nicht in der Rolle des Kaninchens vor der Schlange kommt. Dazu haben die Saarländer schon zu viele Coups gelandet. Und ihre Entwicklung, ihr Sprint durch die Ligen, ist schier unheimlich: Im Durchmarsch ging es von der Regionalliga (2021/22), die Dritte Liga (2022/23) und die 2. Bundesliga (drei Jahre) in nicht für möglich gehaltene Höhen. Das ging noch schneller als einst beim 1. FC Union. Gerade deshalb sollten die Rot-Weißen aus Köpenick gewarnt sein. Zumal SCE-Trainer Vincent Wagner seinen Spielern mit diesen Worten immer wieder den Rücken und die Moral stärkt: „Da, wo wir herkommen, machen wir es mittlerweile echt gut.“

Auch das haben sie im Berliner Südosten einst ziemlich häufig über sich sagen hören. Es ist ihnen runtergegangen wie Öl. Nur sind diese Momente schon einige Zeit her.

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