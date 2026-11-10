Neues Rathaus, Hunderte Wohnungen: Das entsteht in dem berühmten DDR-Komplex am Alexanderplatz

Neues vom Haus der Statistik: Der Bezirk Mitte legt den Bebauungsplan für das Areal ein zweites Mal aus. Was sich geändert hat, was dort entstehen soll und wie Berliner mitreden können.

Wer vom Alexanderplatz Richtung Karl-Marx-Allee geht, kommt an ihm nicht vorbei. Ein langgestreckter DDR-Bau, die Fassade frisch saniert. Dahinter: Bauzäune, Brachflächen, Container bis hinüber zur Berolinastraße. Hier soll eines der ungewöhnlichsten Quartiere Berlins entstehen. Mit Rathaus, Wohnungen, Werkstätten, Kultur. Jetzt geht das Planverfahren in eine neue Runde.

Was der Bezirk jetzt macht

Das Bezirksamt Mitte hat am Dienstag angekündigt, den geänderten Entwurf des Bebauungsplans 1-105 erneut zu veröffentlichen. Er gilt für das Gelände zwischen Mollstraße, Berolinastraße, Karl-Marx-Allee und Otto-Braun-Straße. Vom 16. bis einschließlich 30. November sind die Unterlagen online einsehbar, auf der Beteiligungsplattform des Landes, auf berlin.de und auf mein.berlin.de. Wer Papier bevorzugt, findet sie im Foyer des Rathauses Wedding an der Müllerstraße 146, montags bis freitags von 7 bis 16 Uhr oder nach Terminvereinbarung.

Warum noch einmal?

Eine erste öffentliche Auslegung gab es bereits im Sommer. Der Bezirk hatte den Entwurf am 20. Juli veröffentlicht, Stellungnahmen waren bis zum 21. August möglich. Seitdem wurde der Plan an drei Stellen verändert: Es kamen textliche Festsetzungen zum Einzelhandel hinzu, also Regeln dafür, welche Läden dort zulässig sein sollen. Bestandsbäume wurden in die Planung aufgenommen. Und die Geh- und Fahrrechte für Fußgänger und Radfahrer wurden ergänzt und geändert. Sie sollen sichern, dass das Areal öffentlich durchquerbar bleibt.

Ändert sich ein Entwurf nach der Beteiligung, schreibt das Baugesetzbuch eine erneute Veröffentlichung vor. Dann können Stellungnahmen allerdings nur zu den geänderten Inhalten abgegeben werden. Der Bezirk hat die Frist zudem verkürzt: zwei Wochen statt der sonst üblichen mindestens 30 Tage. Einwände können online, per E-Mail an bebauungsplan@ba-mitte.berlin.de oder per Post an das Stadtentwicklungsamt eingereicht werden. Was zu spät kommt, wird nicht berücksichtigt.

Was dort entstehen soll

Das Herzstück ist der Bestand. Die Häuser A bis D bleiben erhalten, die früheren Häuser E, F und G wurden zurückgebaut - also abgebrochen. In Teile des Komplexes ist bereits Verwaltung eingezogen: Das Finanzamt Mitte-Tiergarten nutzt Flächen in den Häusern B und C, die landeseigene Berliner Immobilienmanagement (BIM) Haus D und Teile von Haus A. In Haus A sollen dauerhaft bezahlbare Räume für Kunst, Kultur, Bildung und Soziales entstehen, perspektivisch für rund 50 Organisationen.

Entlang der Berolinastraße baut die landeseigene WBM Wohnungen. Das Bezirksamt nennt in seiner Mitteilung rund 380 Wohneinheiten.

Der Projektsteckbrief der WBM sprach zuletzt von 278 Wohnungen, davon 174 gefördert, dazu 16 Gewerbeeinheiten. Baustart soll im Mai 2027 sein, Fertigstellung im Dezember 2029. Die meisten Neubauten haben sieben bis acht Geschosse, in der Mitte ist ein Hochhaus mit 15 Etagen möglich. Zwischen den Häusern bleiben Lücken, die Planer nennen sie „Kieznischen“.

Hinzu kommen drei sogenannte Experimentierhäuser, X1 bis X3, in Holzbauweise. Geplant sind Werkstätten und gemeinwohlorientiertes Gewerbe, Bildungs- und Kulturangebote sowie gemeinschaftliche und inklusive Wohnformen. Sie sollen zwischen Ende 2028 und Mitte 2029 fertig werden.

Der größte Neubau ist das neue Rathaus Mitte an der Otto-Braun-Straße. Der Bezirk will dort verstreute Verwaltungsstandorte bündeln. Vorgesehen sind ein Bürgeramt, eine Bibliothek, ein Saal für die Bezirksverordnetenversammlung und ein öffentliches Café. Den Wettbewerb gewann das Atelier Schmelzer Weber Architekten. Auf dem Grundstück laufen vorbereitende Arbeiten. Gebaut werden soll ab 2029, fertig sein soll das Rathaus bis 2034.

Zwischen den Gebäuden sind drei öffentlich zugängliche Innenhöfe geplant, die „Stadtzimmer“, mit Bäumen, Spielflächen und unterirdischen Speichern für Regenwasser.

Haus der Statistik stand seit 2008 leer

Das Haus der Statistik wurde Ende der 1960er-Jahre für die Statistikbehörde der DDR gebaut. Seit 2008 stand es leer. 2015 drohten Verkauf und Abriss. Dann hängten Künstler ein großes Transparent an die Fassade, eine fiktive Baustellenankündigung. Daraus entstand die Initiative Haus der Statistik. Ende 2017 kaufte das Land Berlin den Komplex vom Bund. Seither entwickeln fünf Partner das Areal gemeinsam, die sogenannte Koop5: Bezirksamt Mitte, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, BIM, WBM und die Genossenschaft ZUsammenKUNFT, die aus der Initiative hervorging.

So geht es weiter: Nach Fristende wägt der Bezirk die Stellungnahmen ab. Danach muss der Plan förmlich beschlossen werden. Erst dann ist er rechtsverbindlich. Das Verfahren läuft beschleunigt nach Paragraf 13a Baugesetzbuch, ohne eigene Umweltprüfung. Ein Endtermin für das gesamte Quartier steht nicht fest. Fertig wird es wohl erst in den 2030er-Jahren.

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