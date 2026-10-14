Hausarrest für René Benko: Signa-Gründer darf das Gefängnis verlassen

Nach fast 21 Monaten in Haft darf René Benko mit Fußfessel in den Hausarrest wechseln. Weitere Prozesse gegen den früheren Immobilienmilliardär stehen bevor.

Signa-Gründer René Benko hat die Genehmigung erhalten, vom Gefängnis in den elektronisch überwachten Hausarrest zu wechseln. Das Landesgericht Innsbruck habe seinem Antrag stattgegeben, teilte eine Gerichtssprecherin der Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch mit.



Der 49-Jährige sitzt seit Januar 2025 in Haft. Sein Verteidiger Norbert Wess hatte argumentiert, Benko könne sich nur außerhalb der Justizanstalt angemessen auf die bevorstehenden komplexen Wirtschaftsprozesse vorbereiten.



Für den Hausarrest wurde nach Angaben von ORF Tirol eine eigene, 60 Quadratmeter große Wohnung in Innsbruck angemietet. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hatte sich gegen die Fußfessel ausgesprochen.

Strafhaft beendet, Untersuchungshaft fortgesetzt

Benko war am 22. September in einem teilweise neu aufgerollten Verfahren wegen „betrügerischer Krida “zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der österreichische Begriff bezeichnet die vorsätzliche Schädigung von Gläubigern, etwa indem ihnen Vermögen entzogen wird.



Das Gericht sah eine Mietvorauszahlung von rund 360.000 Euro für eine Villa in Innsbruck als strafbar an. Zum Verfahren gehörte außerdem eine bereits zuvor abgeurteilte Übertragung von 300.000 Euro an Benkos Mutter, mit der das Geld dem Zugriff von Gläubigern entzogen werden sollte. Wie Reuters berichtete, wurde die ursprüngliche Strafe von zwei Jahren auf 30 Monate erhöht.



Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig. Weil Benko durch die angerechnete Untersuchungshaft bereits zwei Drittel der Strafe verbüßt hatte, wurde er laut ORF bedingt aus der Strafhaft entlassen. Wegen weiterer Vorwürfe blieb er jedoch in Untersuchungshaft. Diese soll nun im Hausarrest vollzogen werden.

Nächster Prozess im November

Am 4. und 5. November muss sich Benko erneut vor dem Landesgericht Innsbruck verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm schweren Betrug und weitere Gläubigerschädigung vor.



Nach einem Bericht des österreichischen Portals News.at soll er die Familienstiftung des früheren Strabag-Chefs Hans Peter Haselsteiner durch eine wahrheitswidrige Garantie um rund fünf Millionen Euro geschädigt haben. Zudem soll er ein Jagdgewehr im Wert von 80.000 Euro vor Gläubigern verborgen haben. Die Verteidigung weist beide Vorwürfe zurück. In diesem Verfahren gilt die Unschuldsvermutung.

Benkos Immobilien- und Handelsgruppe Signa war ab Ende 2023 zusammengebrochen. Der Konzern hatte unter anderem Beteiligungen an renommierten Kaufhäusern und Immobilien in mehreren Ländern gehalten. In Berlin gehörten das Luxuskaufhaus KaDeWe und mehrere Immobilien zum Konzernportfolio. Die strafrechtliche Aufarbeitung der Pleite dauert an.

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