An den Rettungsarbeiten sind hunderte Einsatzkräfte beteiligt. Die Behörden untersuchen, ob Ausschachtungsarbeiten auf einem Nachbargrundstück mit dem Einsturz zusammenhängen.

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Nach dem Einsturz eines dreistöckigen Wohn- und Geschäftshauses im New Yorker Stadtteil Brooklyn haben Rettungskräfte weitere Todesopfer geborgen. Die Feuerwehr suchte auch am Donnerstag weiter nach Menschen, die unter den Trümmern liegen könnten.

Vier weitere Tote aus Trümmern geborgen

Nach Angaben von New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani stieg die Zahl der Todesopfer auf acht. Am frühen Donnerstagmorgen hätten die Rettungskräfte vier weitere Leichen geborgen - zwei weitere Menschen seien im Krankenhaus gestorben.



Mindestens 17 Verletzte wurden in Krankenhäuser eingeliefert, zwei von ihnen befanden sich in kritischem Zustand. Unter den Betroffenen sind nach Behördenangaben sieben Kinder.

At 4:01 p.m. Wednesday, the FDNY responded to 1321 Flatbush Avenue in Brooklyn for a collapse of a three-story, multiple-dwelling building into an adjacent construction site.Units arrived within one minute and immediately started search-and-rescue operations. Two people have been pronounced dead, and more than 15 others have been injured as of 8:30 p.m. Wednesday."Multiple people from the building and the construction site were trapped," FDNY Commissioner Lillian Bonsignore said. "This will be a prolonged operation. Collapse operations are extremely dangerous. Every move is choreographed and critically important to patient outcomes and member safety. Members have been working methodically and haven't stopped since they arrived this afternoon."More than 250 fire and EMS personnel responded, and search efforts in coordination with the NYPD were ongoing Wednesday night.The cause of the collapse is under investigation. — FDNY (@FDNY) November 12, 2026

Das Gebäude an der Flatbush Avenue 1321 war am Mittwoch kurz nach 16 Uhr Ortszeit eingestürzt. Die Trümmer fielen größtenteils in eine Baugrube auf dem Nachbargrundstück. Dort waren Arbeiter mit Ausschachtungsarbeiten für einen Neubau beschäftigt.

Rettungskräfte suchen weiter nach Überlebenden

Rund 250 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Mit Suchhunden, Spitzhacken und Sägen suchten sie in den Trümmern nach Überlebenden. In der Nacht retteten die Einsatzkräfte mehrere Menschen aus den Trümmern. Eine Frau konnten sie durch ein Loch erreichen, das sie in den Schutt gegraben hatten.

New Yorks Feuerwehrchefin Lillian Bonsignore sprach von gefährlichen Rettungsarbeiten. Die Suche wurde durch einsturzgefährdete Trümmer und Hohlräume erschwert. Wie viele Menschen möglicherweise noch verschüttet sind, sei unbekannt. Nach Angaben der Feuerwehr wurde auch ein Feuerwehrmann leicht verletzt.

Bauarbeiten neben dem Haus im Blick

Die Behörden untersuchen, weshalb das Gebäude zusammenbrach. Ahmed Tigani, Leiter der New Yorker Bauaufsicht, wies darauf hin, dass unmittelbar neben dem Haus eine Baugrube ausgehoben wurde. Ob die Ausschachtungsarbeiten den Einsturz verursachten, steht nicht fest.

Im Erdgeschoss des eingestürzten Gebäudes befanden sich Geschäftsräume, darüber lagen Wohnungen. Ein angrenzendes Haus blieb stehen. Die gemeinsame Wand zum eingestürzten Gebäude wurde jedoch weg- und an mehreren Stellen aufgerissen.

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