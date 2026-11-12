Nach dem Einsturz eines dreistöckigen Wohn- und Geschäftshauses im New Yorker Stadtteil Brooklyn haben Rettungskräfte weitere Todesopfer geborgen. Die Feuerwehr suchte auch am Donnerstag weiter nach Menschen, die unter den Trümmern liegen könnten.
Vier weitere Tote aus Trümmern geborgen
Nach Angaben von New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani stieg die Zahl der Todesopfer auf acht. Am frühen Donnerstagmorgen hätten die Rettungskräfte vier weitere Leichen geborgen - zwei weitere Menschen seien im Krankenhaus gestorben.
Mindestens 17 Verletzte wurden in Krankenhäuser eingeliefert, zwei von ihnen befanden sich in kritischem Zustand. Unter den Betroffenen sind nach Behördenangaben sieben Kinder.
Das Gebäude an der Flatbush Avenue 1321 war am Mittwoch kurz nach 16 Uhr Ortszeit eingestürzt. Die Trümmer fielen größtenteils in eine Baugrube auf dem Nachbargrundstück. Dort waren Arbeiter mit Ausschachtungsarbeiten für einen Neubau beschäftigt.
Rettungskräfte suchen weiter nach Überlebenden
Rund 250 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Mit Suchhunden, Spitzhacken und Sägen suchten sie in den Trümmern nach Überlebenden. In der Nacht retteten die Einsatzkräfte mehrere Menschen aus den Trümmern. Eine Frau konnten sie durch ein Loch erreichen, das sie in den Schutt gegraben hatten.
New Yorks Feuerwehrchefin Lillian Bonsignore sprach von gefährlichen Rettungsarbeiten. Die Suche wurde durch einsturzgefährdete Trümmer und Hohlräume erschwert. Wie viele Menschen möglicherweise noch verschüttet sind, sei unbekannt. Nach Angaben der Feuerwehr wurde auch ein Feuerwehrmann leicht verletzt.
Bauarbeiten neben dem Haus im Blick
Die Behörden untersuchen, weshalb das Gebäude zusammenbrach. Ahmed Tigani, Leiter der New Yorker Bauaufsicht, wies darauf hin, dass unmittelbar neben dem Haus eine Baugrube ausgehoben wurde. Ob die Ausschachtungsarbeiten den Einsturz verursachten, steht nicht fest.
Im Erdgeschoss des eingestürzten Gebäudes befanden sich Geschäftsräume, darüber lagen Wohnungen. Ein angrenzendes Haus blieb stehen. Die gemeinsame Wand zum eingestürzten Gebäude wurde jedoch weg- und an mehreren Stellen aufgerissen.
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