Im Bundestag beginnt heute die Generaldebatte zum Bundeshaushalt 2027. Noch vor der Rede des Kanzlers erheben die Grünen schwere Vorwürfe gegen den Etatentwurf.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nimmt heute an der Generaldebatte im Rahmen der Haushaltsberatungen im Bundestag teil.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird an diesem Mittwoch im Bundestag in der traditionellen Generalaussprache zum Etat des Bundeskanzleramts das Wort ergreifen. Neben dem Kanzler werden sich auch die Vorsitzenden aller Fraktionen äußern. Die Generalaussprache gilt als politischer Höhepunkt der Haushaltswoche und wird traditionell für eine breite Abrechnung mit dem Regierungskurs genutzt.

Anschließend wird namentlich über den Etat des Kanzleramts abgestimmt, der 2027 auf rund 5,16 Milliarden Euro steigen soll – rund 165,5 Millionen Euro mehr als im laufenden Jahr. Deutlich zulegen soll der Zuschuss an den Bundesnachrichtendienst mit rund 1,85 Milliarden Euro. Debattiert wird heute zudem über die Einzelhaushalte für das Auswärtige Amt, das Verteidigungsministerium und das Entwicklungsministerium. Die Schlussabstimmung über den Bundeshaushalt ist für Freitag geplant.

Grüne sprechen von Bankrotterklärung

Vor der Debatte haben die Grünen der Bundesregierung massive Haushaltstricks zur Umgehung der Schuldenbremse vorgeworfen. „Dieser Haushalt ist so groß wie nie zuvor und so unseriös wie nie zuvor“, sagte Fraktionsvize Andreas Audretsch der Augsburger Allgemeinen. Der Bund verlagere Investitionen in großem Stil aus den regulären Etats der Ministerien in Sondervermögen und in den Verteidigungshaushalt.

„Wer das Sondervermögen als Flickzeug für Haushaltslöcher missbraucht, will die Menschen für dumm verkaufen“, sagte Audretsch. Trotz 210 Milliarden Euro an neuen Schulden brauche die Regierung jeden Trick, um den Etat überhaupt zusammenzubekommen.

Kritik an Zuschüssen und Krediten

Audretsch kritisierte, dass ein Zuschuss von acht Milliarden Euro für die Bundesagentur für Arbeit zum Kredit erklärt werde, obwohl jeder wisse, dass dieser nie zurückgezahlt werde. Die Autobahn-GmbH solle teure Kredite am Kapitalmarkt aufnehmen, um die Schuldenbremse zu umgehen – die höheren Zinsen zahlten am Ende alle, sagte er.

Der Grünen-Fraktionsvize forderte eine ehrliche Reform der Schuldenbremse, strukturelle Lösungen durch das Schließen von Steuerlücken sowie einen Abbau klimaschädlicher Subventionen. Nichts davon liefere Merz mit der Union. Dies sei „hochgradig unseriös und eine finanz- und haushaltspolitische Bankrotterklärung“. (mit AFP)

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema