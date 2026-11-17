Ob nach einer Operation, bei schwerer Krankheit oder während der Schwangerschaft: Viele Menschen haben Anspruch auf eine Haushaltshilfe, ohne es zu wissen.

Wer morgens aufsteht, denkt selten darüber nach, ob er seine Wohnung putzen, Wäsche waschen oder für seine Kinder kochen kann. Das gehört zum Alltag. Bis ein Unfall, eine Operation oder eine Erkrankung selbst einfache Handgriffe zur Herausforderung machen. Wer Angehörige in der Nähe hat, kann sie um Hilfe bitten. Doch was geschieht, wenn niemand da ist?



In solchen Fällen kann die gesetzliche Krankenkasse eine Haushaltshilfe bezahlen. Ein Pflegegrad ist dafür nicht zwingend erforderlich. Trotzdem wissen viele Betroffene nichts von dieser Möglichkeit. „Das erleben wir ständig“, sagt Carl Boyles, Teamkoordinator der Agentur für Haushaltshilfe in Berlin. Gemeinsam mit Teamleiterin Ilka Wähler berichtet er von Menschen, die erst in einer Notsituation erfahren, welche Unterstützung ihnen möglicherweise zusteht. Selbst manche Ärzte seien mit den Regelungen nicht vertraut.

Wer Anspruch hat

Das betrifft etwa Frauen, die nach einem Kaiserschnitt körperliche Belastungen vermeiden müssen, Patienten nach einer Operation oder Schwangere, denen Bettruhe verordnet wurde. „Manche können es gar nicht glauben“, erzählt Boyles über die Reaktionen auf eine mögliche Kostenübernahme. Besonders groß sei die Erleichterung bei Alleinerziehenden und Menschen ohne familiäres Netzwerk.



Die gesetzliche Grundlage ist Paragraf 38 des Fünften Sozialgesetzbuchs. Unter bestimmten Voraussetzungen erhalten gesetzlich Versicherte Unterstützung, wenn sie ihren Haushalt wegen einer Krankenhausbehandlung, einer Reha oder einer schweren Erkrankung nicht weiterführen können. Für Schwangerschaft und Entbindung gelten besondere Regelungen. Voraussetzung ist unter anderem, dass keine andere im Haushalt lebende Person die Aufgaben übernehmen kann.

Bei einem Kind unter zwölf Jahren oder einem behinderten, hilfebedürftigen Kind im Haushalt kann der Anspruch in bestimmten Fällen bis zu 26 Wochen bestehen. Ohne Kind ist bei schwerer Krankheit oder akuter Verschlimmerung, etwa nach einem Krankenhausaufenthalt, eine Hilfe von zunächst höchstens vier Wochen möglich. Bei Pflegegrad 2 bis 5 ist dieser Anspruchsweg ausgeschlossen. Dann kommen Leistungen der Pflegeversicherung infrage.



Doch selbst wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, beginnt die Hilfe nicht unbedingt rechtzeitig. Boyles schildert, dass sein Anbieter Einsätze teilweise kurzfristig organisieren könne.

Die Verzögerung entstehe häufig bei der Bewilligung durch die Krankenkasse. Idealerweise erkennt das Entlassmanagement im Krankenhaus den Bedarf, organisiert die ärztliche Verordnung und setzt sich mit der Kasse in Verbindung. Andernfalls können sich Betroffene an ihren behandelnden Arzt wenden.

„Wer aus dem Krankenhaus entlassen wird, brauche die Hilfe sofort und nicht erst Tage später“, kritisiert Ilka Wähler. Mitunter sei eine Haushaltshilfe bereits verfügbar, während die Entscheidung der Krankenkasse noch ausstehe. Wer sie in dieser Zeit privat bezahlt, geht ein Risiko ein: Wird der Antrag abgelehnt, bleiben die Kosten möglicherweise bei ihm. Deshalb sollte die Kostenübernahme möglichst vor dem Einsatz geklärt werden.

Wenn die Unterlagen nicht stimmen

Manchmal fehlt nicht die medizinische Voraussetzung, sondern eine Angabe auf dem Formular. „Der Grund für die Unterstützung sowie Beginn, Dauer und Umfang müssten eindeutig dokumentiert sein“, erklärt Boyles. Unvollständige Verordnungen könnten Rückfragen oder Ablehnungen auslösen. Auch die familiäre Situation müsse nachvollziehbar dargestellt werden: Lebt ein weiterer Erwachsener im Haushalt, prüft die Kasse, ob er die Aufgaben übernehmen kann.

Carl Boyles empfiehlt deshalb, Unterlagen vor dem Einreichen prüfen zu lassen. Manche Anbieter helfen bei der Antragstellung und übernehmen mit Vollmacht die Abstimmung mit Ärzten und Krankenkassen. Wird ein Antrag abgelehnt, können Versicherte grundsätzlich Widerspruch einlegen.



Was kostet die Hilfe, wenn sie bewilligt wird? Erwachsene zahlen in der Regel zehn Prozent der erstattungsfähigen Kosten pro Kalendertag selbst, mindestens fünf und höchstens zehn Euro.

Bei einer Zuzahlungsbefreiung entfällt der Betrag. Auch bei einer Haushaltshilfe wegen Schwangerschaft oder Entbindung fällt keine Zuzahlung an. Häufig rechnet der Anbieter direkt mit der Krankenkasse ab. Kann diese keine Hilfe vermitteln, können Versicherte selbst jemanden organisieren und angemessene Kosten erstattet bekommen. Für nahe Verwandte und Verschwägerte bis zum zweiten Grad gelten Einschränkungen.

Auch junge Menschen brauchen Unterstützung

Haushaltshilfe wird oft mit älteren Pflegebedürftigen verbunden. Carl Boyles und Ilka Wähler erleben jedoch, dass sich zunehmend auch jüngere Menschen melden, die in Berlin weit entfernt von ihren Familien leben. Dazu kommen Eltern von Kindern mit besonderen Unterstützungsbedürfnissen und Menschen mit chronischen Erkrankungen.

Bei dauerhaften Einschränkungen kann statt der vorübergehenden Hilfe über die Krankenkasse ein Pflegegrad relevant sein. Pflegebedürftige in häuslicher Pflege können einen Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro monatlich für anerkannte Angebote einsetzen, beispielsweise für Betreuung oder Hilfe im Haushalt. Er wird nicht pauschal ausgezahlt. „Auch bei ADHS oder ME/CFS können Leistungen infrage kommen, allerdings nicht allein aufgrund der Diagnose. Entscheidend ist die Einschränkung der Selbstständigkeit und ob die jeweiligen Voraussetzungen erfüllt sind“, so Boyles.

„Der Anbieter schule Mitarbeiter für bestimmte Krankheitsbilder“, berichtet Boyles. Bei ME/CFS etwa müssten sie auf die ausgeprägte Belastungsintoleranz der Betroffenen Rücksicht nehmen. In Familien könne die Unterstützung, je nach bewilligter Leistung, auch die Begleitung oder Betreuung von Kindern umfassen.

Mehr als Putzen und Einkaufen

Wie eng der Kontakt zwischen Helfern und den Menschen werden kann, die sie unterstützen, hat Wähler selbst erlebt. Als sie 2023 noch regelmäßig Haushalte besuchte, lernte sie eine ältere Frau kennen. Heute ist die Dame 96 Jahre alt, und beide halten weiterhin Kontakt. Wähler besucht sie noch immer. Für die Seniorin sei sie beinahe wie eine Tochter gewesen. Wenn Wähler in Urlaub fuhr, habe die Frau gesagt, sie bekomme regelrecht Liebeskummer, wenn sie nicht komme.

Solche Beziehungen entstehen, weil Mitarbeiter oft über lange Zeit jede Woche dieselben Menschen besuchen. Sie lernen deren Gewohnheiten kennen, erleben Veränderungen mit. Das macht die Arbeit erfüllend, kann aber auch schmerzen, wenn ein Kunde stirbt oder in ein Pflegeheim zieht. Wähler erzählt dennoch vor allem von Dankbarkeit und Freude. Auch bei Familien, deren Kinder regelmäßig begleitet werden, entstehe mit der Zeit Vertrautheit.



Am Ende des Gesprächs spricht Boyles einen weiteren Grund an, weshalb Hilfe manchmal nicht in Anspruch genommen wird: die Scheu, überhaupt darum zu bitten. „Es ist schwerer, nach Hilfe zu fragen, als zu helfen“, sagt er.



Wer absehen kann, dass er nach einer Operation oder wegen einer Erkrankung seinen Haushalt nicht führen kann, sollte deshalb frühzeitig mit Arzt und Krankenkasse klären, welche Unterstützung möglich ist. Denn die entscheidende Frage sollte nicht erst gestellt werden, wenn zu Hause längst nichts mehr geht.

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