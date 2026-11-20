Der Bund nimmt 2027 rund 210 Milliarden Euro neue Schulden auf. Trotzdem fehlen schon 2028 fast 39 Milliarden. Es drohen neue Schulden und höhere Steuern.

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Schon 2028 reichen die regulären Einnahmen des Bundes nicht mehr aus, um soziale Sicherung, Verteidigung und Zinsen zu bezahlen. Für alle übrigen Aufgaben – von Straßen und Schulen bis zu Forschung und Bundesverwaltung – ist dann rechnerisch kein Geld mehr übrig. Sie müssten über zusätzliche Kredite, höhere Einnahmen oder Einsparungen finanziert werden.



Das zeigt eine bislang wenig beachtete Berechnung im Jahresgutachten des Sachverständigenrats, das die Wirtschaftsweisen am 11. November vorgelegt haben. Grundlage ist der Finanzplan der Bundesregierung unter Friedrich Merz (CDU) bis 2030.

Demnach binden die drei großen Ausgabenblöcke 2027 bereits rund 89 Prozent der Steuer- und sonstigen Einnahmen. Ein Jahr später steigt der Anteil auf etwa 105 Prozent. Bis 2030 sollen Soziales, Verteidigung und Zinsen zusammen rund 538 Milliarden Euro kosten – etwa 115 Prozent der erwarteten Bundeseinnahmen.

Bund nimmt 2027 rund 210 Milliarden Euro neue Schulden auf

Nach den jüngsten Beschlüssen des Haushaltsausschusses plant der Bund für 2027 eine Neuverschuldung von insgesamt 210,46 Milliarden Euro.

Davon entfallen 122,97 Milliarden Euro auf den Kernhaushalt. Weitere 57,84 Milliarden Euro kommen aus dem kreditfinanzierten Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität, 29,65 Milliarden aus dem Sondervermögen Bundeswehr.

Bereits im Dezember 2025 hatte die Bundesbank vor wachsenden Defiziten gewarnt. Damals prognostizierte sie für 2028 ein gesamtstaatliches Defizit von 4,8 Prozent der Wirtschaftsleistung – den höchsten Wert seit Mitte der 1990er-Jahre. Nach ihrer Berechnung drohte der Bund zudem die Kreditgrenze des Grundgesetzes zu überschreiten.

Allein die Ausgaben des Kernhaushalts steigen 2027 nun auf rund 561 Milliarden Euro. Der größte Einzeletat bleibt das Bundesarbeitsministerium, aus dem vor allem Rentenzuschüsse und andere Sozialleistungen bezahlt werden. Der Verteidigungsetat verzeichnet zugleich den stärksten Zuwachs.

Auch die Schulden selbst werden zunehmend teuer. Für den Schuldendienst veranschlagt der Bund 2027 rund 41,4 Milliarden Euro – etwa 11,2 Milliarden mehr als im laufenden Jahr. Nach dem bisherigen Finanzplan könnten die Zinsausgaben 2028 auf 55,2 Milliarden, 2029 auf 68,1 Milliarden und 2030 auf 80,7 Milliarden Euro steigen.

2028 fehlen bereits fast 39 Milliarden Euro

Trotz der eingeplanten Kredite ist die Finanzierung der kommenden Haushalte noch nicht vollständig gesichert. Der Sachverständigenrat errechnet für 2028 eine Finanzierungslücke von 38,7 Milliarden Euro. 2029 steigt sie auf 54,5 Milliarden, 2030 auf 62,6 Milliarden Euro.

Bei diesen Summen handelt es sich nicht um bereits aufgelaufene Schulden. Die Lücken bezeichnen Ausgaben, für die im Finanzplan bislang weder konkrete Einnahmen noch zulässige zusätzliche Kredite oder Einsparungen ausgewiesen sind. Die Bundesregierung müsste sie daher durch Kürzungen, höhere Einnahmen oder Änderungen an den geltenden Schuldenregeln schließen.

„Laut Finanzplan der Bundesregierung verbleiben ab dem Jahr 2028 erhebliche Finanzierungslücken im Kernhaushalt“, schreiben die Wirtschaftsweisen. Sie warnen vor einem Konsolidierungsbedarf „von historischem Ausmaß“.

Drei Entwicklungen treiben die Ausgaben: Die alternde Bevölkerung erhöht die Bundeszuschüsse zur Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung. Gleichzeitig steigen die Verteidigungsausgaben und die Zinsen für die wachsenden Schulden.

Soziales, Verteidigung und Zinsen kosteten 2019 erst 65 Prozent der Einnahmen

Wie schnell sich die Lage verändert, zeigt der Vergleich mit 2019. Damals gab der Bund rund 232 Milliarden Euro für soziale Sicherung, Verteidigung und Zinsen aus. Das entsprach etwa 65 Prozent seiner Steuer- und sonstigen Einnahmen. Gegenüber 2019 würden sich diese drei Ausgabenblöcke bis 2030 mehr als verdoppeln.

Nach der Reform der Schuldenbremse können Verteidigungsausgaben, die ein Prozent der Wirtschaftsleistung übersteigen, weitgehend über zusätzliche Kredite finanziert werden. Daneben bezahlt der Bund Investitionen über kreditfinanzierte Sondervermögen außerhalb des Kernhaushalts.

Die Wirtschaftsweisen halten eine dauerhaft hohe Kreditfinanzierung der Verteidigung allerdings nicht für tragfähig. Wird sie später zurückgeführt, müsste der Bund die Ausgaben aus seinen normalen Einnahmen bestreiten – und an anderer Stelle noch stärker sparen.



Der Sachverständigenrat fordert deshalb frühzeitige Entscheidungen. Genannt werden der Abbau von Subventionen, Reformen der Sozialversicherungen und des Steuersystems sowie möglicherweise höhere Steuern. Wachstum allein werde die Lücke nach seiner Einschätzung nicht schließen, heißt es.

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