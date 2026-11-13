„War letztes Jahr schon hier“: Warum Hausicke Werder für Union verließ

Lina Hausicke kehrt mit Union Berlin zu Werder Bremen zurück. In der Frauen-Bundesliga will sie den Ex-Verein schlagen. Union warb schon vor einem Jahr um sie.

Das Training ist vorbei, es ist kalt. Eine Union-Mitarbeiterin reicht Lina Hausicke eine Jacke, dann beantwortet die 28-Jährige Fragen zu ihrer Rückkehr nach Bremen.



Neun Jahre lang ist Hausicke auf Platz 11 am Weserstadion in dieselbe Kabine abgebogen. Am Sonnabend muss sie zum ersten Mal die andere Tür nehmen. „Ich weiß auch gar nicht, wie die von innen aussieht, ich kannte bisher nur die Heimkabine.“



Um 14 Uhr gastiert der 1. FC Union Berlin in der Frauen-Bundesliga beim SV Werder Bremen. Für Hausicke ist es das 200. Bundesligaspiel ihrer Karriere, die meisten davon bestritt sie in Grün-Weiß.

Warum Lina Hausicke Werder Bremen für Union verließ

Hausicke kam 2017 aus Jena an die Weser, direkt nach dem Abitur. „Ich bin dort auch ein bisschen erwachsen geworden.“ Sechs Jahre führte sie Werder als Kapitänin an, zuletzt arbeitete sie ein Jahr im Scouting des Vereins.



Der Wechsel kam am letzten Tag der Transferperiode, der Kontakt ist älter. „Ein Teil der Wahrheit ist, dass ich letztes Jahr schon hier war, als mein Vertrag in Bremen auslief, und mich dann noch für Werder entschieden habe. Aber der Kontakt war die ganze Zeit da, er ist nie abgerissen.“



Der zweite Grund liegt in Thüringen. „Ein Teil der Wahrheit ist auch, dass meine Heimat in der Nähe von Jena ist und das jetzt ein deutliches Stück näher ist als Bremen.“



Dem Weser-Kurier sagte Hausicke, bei Werder stehe der schnelle Erfolg mehr im Mittelpunkt. Der Deichstube erzählte sie, sie habe sich oft allein gefühlt. Nach dem Training belässt sie es bei einem Satz: „In Bremen haben sich in der letzten Saison auch ein paar Dinge verändert.“



Ablehnung der Werder-Fans fürchtet sie nicht. „Tatsächlich war das Feedback, das ich bekommen habe, fast ausschließlich positiv.“ Viele hätten sich für die vergangenen Jahre bedankt.

Lina Hausicke (r.) im Spiel gegen den Hamburger SV. Seit ihrem Wechsel von Werder Bremen ist sie bei Union Berlin Stammspielerin im Mittelfeld. © Oliver Baumgart/IMAGO

Union-Frauen bei Werder: „Wir wollen sie schlagen“

Werder steht als Tabellenvierter mit 16 Punkten dort, wo Union hinwill. Geschäftsführerin Jennifer Zietz hat Platz fünf als Saisonziel ausgegeben. Union ist mit elf Punkten Siebter, ein Sieg würde den Rückstand auf zwei Punkte verkürzen.



„Ich glaube, wenn wir unsere Qualität auf den Platz kriegen, dann können wir Werder schlagen“, sagt Hausicke. „Wir wollen sie schlagen, wir wollen dort gewinnen.“



Nach vier Niederlagen zum Saisonstart ist Union seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen. Die Wende kam mit dem 3:2 gegen RB Leipzig. „Das hat uns als Mannschaft einen Schub gegeben.“ In der Liga folgten zwei Remis, zuletzt das 1:1 gegen Hoffenheim mit Hausickes Kopfballtor. „Fühlt sich eher an, als hätten wir da Punkte verloren“, sagt sie. „Ja, das wurmt ein kleines bisschen.“



Die Tabelle hält sie für eine Momentaufnahme. „Die Tabelle ist erst am Ende der Saison aussagekräftig, so sehe ich das. Ich denke, wenn wir geduldig bleiben und weiter hart arbeiten, werden wir am Ende dafür belohnt.“

Marie-Louise Eta und Hausicke spielten zusammen bei Werder

Auch Unions Trainerin kennt den Gegner. Marie-Louise Eta spielte von 2014 bis 2018 für Werder, in Hausickes erster Bremer Saison standen beide gemeinsam auf dem Platz. „Ich habe ihren Weg natürlich über die letzten Jahre verfolgt“, sagt Hausicke. „Was unsere Zusammenarbeit hier angeht, war von vornherein klar, dass es nach Leistung geht.“



Dann ist die Runde vorbei. Hausicke will in die Kabine, sich umziehen. Eine Frage hat sie noch: ob sie die Jacke mitnehmen darf.

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