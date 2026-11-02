Bei einem Angriff am 23. Oktober waren zwei israelische Soldaten getötet worden. Während der anschließenden Operation mussten rund 3300 Palästinenser ihre Häuser verlassen.

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Palästinenser streiten am 27. Oktober im Westjordanland mit israelischen Soldaten, weil sie während des Militäreinsatzes in Hebron zu ihren Häusern gelangen wollen.

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Die israelische Armee hat ihren elftägigen Einsatz in Hebron im besetzten Westjordanland beendet. Am Montag meldeten palästinensische Stellen den Abzug aus mehreren Stadtvierteln. Rund 3300 vertriebene Palästinenser können nach Angaben von Hebrons Gouverneur Chalid Dudin in ihre Häuser zurückkehren.

Dudin erklärte, palästinensische Sicherheitskräfte kontrollierten das Gebiet wieder vollständig. Einige Wohnhäuser seien allerdings zerstört worden, berichtete die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf den Gouverneur.

Zwei israelische Soldaten bei Angriff getötet

Auslöser des Militäreinsatzes war ein bewaffneter Angriff am 23. Oktober auf einen Kontrollposten am Stadtrand von Hebron. Dabei wurden nach israelischen Militärangaben zwei Soldaten getötet und drei weitere verletzt. Die beiden Angreifer aus Hebron wurden ebenfalls erschossen.

Die Armee durchsuchte nach eigenen Angaben Hunderte Gebäude, nahm mehrere Verdächtige fest und stellte Waffen sicher. In den Stadtvierteln Al-Dschalda und Ain Deir Baha mussten zahlreiche Familien ihre Häuser verlassen.

Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden bei dem Einsatz insgesamt 15 Wohnhäuser und andere Gebäude vollständig zerstört. Zudem mussten 327 Geschäfte während des Militäreinsatzes schließen. Die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA berichtete von schweren Schäden an Straßen und weiterer Infrastruktur.

Vertreibung der Bewohner

Die israelische Militärführung und Ministerpräsident Benjamin Netanjahu waren sich über die Fortsetzung des Einsatzes uneinig. Nach einem Bericht der Times of Israel hatte Generalstabschef Ejal Samir bereits zwei Tage nach Beginn empfohlen, die Operation zu beenden. Für die Fortsetzung des Einsatzes gebe es keinen militärischen Grund. Netanjahu habe dies zunächst abgelehnt.

Die Menschenrechtsorganisation Adalah rief im Namen der Stadtverwaltung und mehrerer Bewohner den Obersten Gerichtshof Israels an. Sie wirft der Armee vor, Familien grundlos vertrieben und zivile Gebäude zerstört zu haben. Die Organisation sieht darin einen Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht.

Nach dem Truppenabzug warnte der palästinensische Zivilschutz die Rückkehrer davor, verdächtige Gegenstände zu berühren oder beschädigte Gebäude vor einer Sicherheitsprüfung zu betreten.

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